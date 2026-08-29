Badania archeologiczne w Galiczu. Ważne ustalenia

Podczas badań prowadzonych na terenie dawnych osad warownych w Galiczu w Rosji archeolodzy dokonali przełomowych ustaleń. Podważyły one utrwalone od dawna przekonanie, że Dolna Osada była przedmongolską fortecą z XII wieku.

Nowe dowody sugerują, że zamiast tego konstrukcje powstały około połowy XV wieku. Do takiego wniosku doprowadziły nowe wykopaliska oraz badania LiDAR, które ujawniły układ umocnień i dostarczyły nowych materiałów do datowania.

Laser i wykopaliska. Prawda o średniowiecznej fortecy

Długo naukowcy uważali tzw. Dolną Osadę w Galiczu za najstarszą, przedmongolską twierdzę miasta, datowaną na XII wiek. Najnowsze wykopaliska archeologiczne, a także badania przeprowadzone z użyciem technologii LiDAR obaliły tę teorię, udowadniając, że twierdza jest znacznie młodsza i powstała w XV wieku.

Dzięki badaniom LiDAR - bezinwazyjnej metodzie wykorzystującej promienie laserowe, która pozwala archeologom "widzieć" dokładne ukształtowanie terenu - można było opracować cyfrowy model krajobrazu z czasów średniowiecza, który uwidocznił elementy, jakich nie udało się zaobserwować podczas wcześniejszych analiz. LiDAR ujawnił, że fortyfikacje mają charakterystyczny układ, który bardziej przypomina twierdze późnego średniowiecza niż grody z XII wieku.

- Położenie Dolnej Osady na stromym zboczu oraz kontur fortyfikacji ziemnych nie są typowe dla osad ufortyfikowanych z okresu przedmongolskiego; są to już cechy charakterystyczne dla regularnych fortyfikacji późnego średniowiecza - informuje w komunikacie Rosyjska Akademia Nauk.

Nie tylko LiDAR. Srebrna moneta wybita w czasach Wasyla II Ślepego

Ponadto wykopaliska przyniosły odkrycie m.in. srebrnej monety datowanej na okres panowania wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla II Ślepego (1425-1462), która jest ważnym tropem do ustalenia okresu użytkowania osady. Do tego znaleziono przeciwpancerny grot strzały (z II połowy XIV lub XV wieku), ślady spalonego drewna w wałach obronnych datowane na XV w., kłódkę typu B i ozdobne okucia pasów oraz ceramikę. Według badaczy wszystkie te przedmioty wskazują na późnośredniowieczne funkcje fortecy.

Na podstawie nowych odkryć naukowcy wysnuli przypuszczenia, że twierdza mogła powstać w okresie walk o władzę w państwie moskiewskim w połowie XV wieku. Fortyfikacje mogły służyć jako silnie umocniona baza wojskowa kontrolująca okolicę i miasto Galicz.

Archeologiczne ślady przedmongolskich zabudowań pozostają nieodkryte, a ich poszukiwanie pozostaje przedmiotem przyszłych badań.



