Ważne "archiwum" odkryte pod lodem Antarktydy. To może się wydarzyć
Międzynarodowy zespół naukowców przeanalizował próbki wydobyte z dna morskiego Antarktydy w rejonie Lodowca Zagłady. Te liczące miliony lat osady są jak wiadomość z przeszłości, która pokazuje, jakie przemiany zachodziły dawniej na Antarktydzie i jak może wyglądać jej przyszłość. Wyniki badań nad tym archiwum geologicznym to ważne ostrzeżenie dla współczesnego świata.
Przeszłość Antarktydy pokazuje, co może nas czekać
Antarktyda ze względu na swoją budowę, historię i odizolowanie fascynuje wiele osób na świecie. Przemiany, jakie zachodzą na tym położonym najdalej na południe Ziemi kontynencie, są m.in. punktem zainteresowania naukowców. Jedno z często poruszanych w ostatnich latach zagadnień dotyczy lodowców Thwaites (Lodowiec Zagłady) i Pine Island.
Te położone w sektorze Morza Amundsena na Zachodnim Lądolodzie Antarktydy (West Antarctic Ice Sheet, WAIS) masy należą do najszybciej topniejących lodowców świata. Ich szybka utrata lodu budzi poważne obawy nie tylko o losy Antarktydy - pojawiają się rozważania dotyczące stabilności WAIS i wpływu topnienia ogromnych mas lodu na wzrost poziomu mórz, co może rzutować na życie milionów ludzi. Wśród wielu alarmujących publikacji pojawiło się teraz opracowanie, które sięga daleko w przeszłość, by lepiej przyjrzeć się historii przemian Antarktydy.
Osady morskie jako archiwum klimatu sprzed milionów lat
Temat podjęli naukowcy z projektu IODP Exp379 Scientists. Międzynarodową grupą badawczą kierował profesor Keiji Horikawa z Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Toyama w Japonii. Eksperci zbadali zamierzchłe osady morskie z Antarktydy, sięgające okresu pliocenu (ok. 5,3-2,5 mln lat temu). Ziemia była w tamtym okresie cieplejsza o około 3-4 °C niż obecnie, z okresami większych skoków temperatur, a poziom mórz był o ponad 15 m wyższy ze względu na topnienie lodowców.
Badacze wykorzystali rdzenie osadów morskich pobrane podczas ekspedycji z miejsca U1532 na kontynentalnym stromym zboczu Morza Amundsena. Te osady są niczym wiadomość z przeszłości - stanowią bowiem archiwum geologiczne transformacji zachodzących na Antarktydzie w obliczu zmian klimatu. Nowa analiza osadów wykazała, że Zachodni Lądolód Antarktydy co najmniej pięciokrotnie wycofywał się daleko w głąb kontynentu pod wpływem ocieplenia.
- Stan WAIS w pliocenie, okresie odzwierciedlającym potencjalne przyszłe ocieplenie klimatu, dostarcza kluczowych informacji na temat jego zachowania w cieplejszym klimacie - podają badacze.
Antarktyda już to przeżyła - wielokrotnie. Ważne ustalenia
Rozpoznano grube, szare warstwy powiązane z zimnymi okresami, gdy lód szczelnie pokrywał duży obszar kontynentu, a także cieńsze, zielonkawe warstwy. To zabarwienie powstało właśnie w wyniku cieplejszych okresów - otwarte wody pozbawione lodu miały wyższą temperaturę i rozwijały się w nich mikroskopijne algi, które pozostawiły po sobie zielonkawy ślad. Analiza izotopowa pozwoliła doprecyzować pozyskane informacje, a modele komputerowe pomogły przeprowadzić symulacje przemian.
WAIS w przeszłości wielokrotnie reagował na ocieplenie klimatu znaczącym cofaniem się lodu. Badania pokazały powtarzający się cykl klimatyczny: okresy lodowcowe, wczesne okresy interglacjalne, szczyt ciepła i powrót do chłodu. Wyniki ukazują cofnięcie WAIS znacznie wykraczające poza obecny zasięg, akcentując niezwykle wysoką wrażliwość lodowców na wzrost temperatur. To natomiast ważna wskazówka dla współczesnego świata - sugeruje bowiem potencjalne znaczne podnoszenie się poziomu morza, jeśli obecne trendy klimatyczne będą się utrzymywać.
Monitorowanie tego typu zdarzeń i tworzenie prognoz oraz planów działania jest konieczne, bo wzrost poziomu mórz spowoduje natomiast zalewanie terenów przybrzeżnych, niszczenie miast i infrastruktury oraz zmusi miliony ludzi do migracji. Doprowadzi też do strat gospodarczych, problemów z wodą pitną i zaburzeń ekosystemów.
Wyniki badań opublikowane zostały w czasopiśmie PNAS.