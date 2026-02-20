NASA szykuje się do powrotu na Księżyc od lat. Już wkrótce astronauci polecą w kierunku Srebrnego Globu i będzie to pierwsza taka misja od ponad 50 lat. Agencja przeprowadziła kluczowy test ogromnej rakiety SLS i poinformowała o wynikach próby.

Tankowanie rakiety SLS dla misji Artemis 2 zakończone sukcesem

Rakieta SLS to kluczowy element misji Artemis 2 na Księżyc. Konstrukcja została przetransportowana na stanowisko startowe w połowie zeszłego miesiąca. Pod koniec stycznia rozpoczęto próbę WDR, czyli tankowania oraz sekwencji przed startem. Ten test zakończył się porażką i zaczęto szukać rozwiązania problemu.

NASA wprowadziła poprawki i ponownie rozpoczęła test WDR w czwartek. Agencja poinformowała, że tym razem próba zakończyła się sukcesem. Wielka rakieta SLS została pomyślnie zatankowana ogromną ilością paliwa i utleniacza (około 2,65 mln l).

Ponadto pomyślnie udało się sprawdzić sekwencje przed startem, które były przerywane. To oznacza, że wielka rakieta Space Launch System jest w zasadzie gotowa do lotu w kosmos i NASA ma zielone światło do rozpoczęcia misji Artemis 2.

Astronauci NASA lecący na Księżyc przechodzą do kwarantanny

NASA przekazała, że astronauci misji Artemis 2 przechodzą w piątek na obowiązkową kwarantannę, która potrwa minimum dwa tygodnie. Załoga będzie przebywać wtedy w ośrodku agencji w Houston. Zostanie przetransportowana do Centrum Kosmicznego im. Johna F. Kennedy'ego na Florydzie, skąd odbędzie się start, dopiero bliżej planowanego terminu rozpoczęcia misji.

NASA organizuje w piątek specjalną konferencję, gdzie omówi wyniki testu WDR oraz ujawni, co planuje dalej. Najbliższe okienko startowe dla misji Artemis 2 przypada 6 marca, ale nie ma pewności, że to właśnie tego dnia rozpocznie się lot w kierunku Księżyca.

Artemis 2 to misja, w której udział weźmie trzech astronautów NASA i jeden Kanadyjczyk. Ekipa poleci w kierunku Księżyca kapsułą Orion "Integrity", ale do lądowania na powierzchni nie dojdzie. Statek okrąży Srebrny Glob i przy okazji ustanowi nowy rekord odległości od naszej planety dla misji załogowych. Następnie wróci na Ziemię.

