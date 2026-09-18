Wielki Wybuch to nie początek czasu? Ponad 1600 fizyków wskazało na głębokie podziały w nauce

Przeprowadzono największe globalne badanie fizyków, które ujawniło, jak nierozstrzygnięte pozostają niektóre z najważniejszych pytań fizyki współczesnej. Naukowcy zaskakująco rzadko zgadzali się w kwestiach natury samej rzeczywistości, a zdecydowana większość podejrzewa, że Wielki Wybuch niekoniecznie oznacza początek czasu.

W ankiecie można wziąć udział od 2025 roku. Każdy mógł zaznaczyć odpowiedzi, jednak wyniki fizyków zostały później oddzielone i przeanalizowane w celu zidentyfikowania szczególnie uderzających obszarów zgodności lub rozbieżności. W ankiecie wzięło udział łącznie ponad 1600 specjalistów.

Okazało się, że fizycy są bardzo podzieleni w kwestii wyjaśnień niektórych podstawowych procesów zachodzących we Wszechświecie, a najbardziej to widać na przykładzie teorii Wielkiego Wybuchu. Około 68 proc. respondentów stwierdziło, że nie uważa, aby ten słynny moment koniecznie wyznaczał początek czasu. Teoria ta opisuje raczej, jak Wszechświat rozwinął się z niezwykle gorącego i gęstego stanu. Sama w sobie nie wyjaśnia, czy czas miał wówczas absolutny początek.

Fizycy w nowym badaniu podważają teorie

Jedyna inna opinia większości dotyczyła momentów bezpośrednio po Wielkim Wybuchu. Tylko 51 proc. zgodziło się, że wczesny Wszechświat doświadczył niezwykle szybkiego okresu ekspansji, znanego jako inflacja kosmiczna.

Kolejne pytania stały się znacznie bardziej kontrowersyjne. Biorąc pod uwagę, jak wiele wciąż pozostaje do odkrycia na temat ciemnej materii, 17 proc. ankietowanych było zdania, że składa się ona z nieodkrytej cząstki lub cząstek, a 12 proc. argumentowało, że można to wyjaśnić, modyfikując teorię grawitacji.

Badanie to prowadzi do jednego jasnego wniosku - te zróżnicowane teorie nie krytykują obecnego stanu fizyki. Odpowiedzi udzielali badacze, opierając swoje argumenty na ogromnych ilościach danych, obliczeń i testów naukowych.

- Konsensus, a raczej jego brak, wskazuje nam, gdzie dowody wydają się ustalone, a gdzie naukowcy wciąż widzą miejsce na radykalnie odmienne idee - wyjaśnił autor badania, Niayesh Afshordi.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Physics Magazine.