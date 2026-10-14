Wielkie miasta powoli toną. Satelity ujawniły skalę problemu

W skrócie Naukowcy zbadali dane satelitarne z lat 2014-2023 dla 465 miast, analizując zjawisko osiadania gruntu w największych aglomeracjach świata.

Najpoważniejsze tempo osiadania gruntu odnotowano w mieście Meksyk, gdzie lokalnie sięga ono około 21,7 cm rocznie, oraz w indonezyjskim Medanie i Bandungu.

Problem osiadania terenu występuje także w Polsce, głównie na Górnym Śląsku z powodu eksploatacji górniczej oraz na Żuławach Wiślanych w wyniku zmian hydrologicznych.

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Pod wielkimi miastami osiada grunt, a w niektórych miejscach dzieje się to w zaskakującym tempie. Naukowcy przeanalizowali dane satelitarne z 465 miast w 107 krajach. To największe jak dotąd badanie zjawiska. Pokazuje, gdzie problem jest szczególnie poważny.

465 miast pod lupą satelitów

Zespół badaczy przeanalizował dane satelitarne z lat 2014-2023. Sprawdzili, jak zmienia się wysokość powierzchni gruntu w największych miastach świata. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Nature Cities, otwiera się w nowym oknie. Badanie objęło miasta liczące ponad milion mieszkańców i pozwoliło porównać obszary, które wcześniej analizowano często przy użyciu różnych metod.

Osiadanie gruntu to stopniowe obniżanie się powierzchni ziemi. Może prowadzić do uszkodzeń budynków, fundamentów, kanalizacji i innych elementów infrastruktury. Zwiększa też zagrożenie powodziami, szczególnie tam, gdzie teren znajduje się blisko poziomu morza.

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Najbardziej niepokojące wyniki odnotowano w Meksyku. W niektórych częściach miasta Meksyk grunt obniżał się średnio o około 21,7 cm rocznie. Przy czym zaznaczmy wyraźnie, że to lokalny rekord, nie tempo osiadania całego miasta. Dla miasta Meksyk mediana wyniosła 8 mm rocznie. W Torreón, również w Meksyku, było to około 1,7 cm rocznie.

Azja też ma poważny problem

W indonezyjskim Medanie mediana wyniosła około 3,3 cm rocznie, w Bandungu 2,2 cm, a w irańskim Isfahanie 1,1 cm. To nie oznacza, że każdy fragment tych miast opada w takim samym tempie. Różnice mogą być znaczne nawet w obrębie jednej aglomeracji, jak w Meksyku.

Naukowcy zaznaczają, że badanie pokazuje przede wszystkim lokalne ruchy gruntu, nie obniżanie się całych miast jako jednolitych powierzchni. W części analizowanych obszarów tempo osiadania maleje, w innych nadal rośnie. Autorzy podkreślają, że dalsze obserwacje pomogą ustalić, czy te trendy się utrzymają i gdzie potrzebne będą działania ograniczające ryzyko.

A co z Polską? Śląsk i Żuławy też się obniżają

W opublikowanych wynikach badania nie wymieniono polskich miast. Nie oznacza to jednak, że problem nas nie dotyczy. Państwowy Instytut Geologiczny monitoruje deformacje terenu, szczególnie na obszarach górniczych Górnego Śląska. W latach 2015-2020 wykryto tam 132 niecki osiadania, na części badanego obszaru grunt obniżał się o ponad 5 mm rocznie. Główną przyczyną są skutki podziemnego wydobycia węgla.

Inny charakter mają zagrożenia na Żuławach Wiślanych. Ten nisko położony obszar delty Wisły obejmuje grunty organiczne, w tym torfy, które mogą osiadać wskutek osuszania i zmian warunków wodnych. W obu regionach monitoring jest ważny, ponieważ zmiany wysokości gruntu mogą wpływać na budynki, drogi i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

Źródła: Nature Publishing Group, Państwowy Instytut Geologiczny

Publikacja: Shengli Tao, A global view of urban land subsidence and its changing trajectories, Nature Cities (2026). DOI: 10.1038/s44284-026-00527-8. www.nature.com/articles/s44284-026-00527-8



