Badanie jest efektem niemal 15 lat pracy zespołu związanego ze Smithsonian Institution. Naukowcy wykorzystali materiał genetyczny uzyskany z zachowanych włosów Thomasa Jeffersona, a następnie porównali go z DNA jego żyjących potomków oraz potomków Sally Hemings. Według autorów badania przeprowadzono 20 tys. symulacji różnych scenariuszy dotyczących ojcostwa, uwzględniając nie tylko prezydenta, lecz także jego brata Randolpha i jego synów.

Wyniki wskazały, że prawdopodobieństwo, iż Jefferson nie był ojcem ani Madisona, ani Estona Hemingsów, wynosi mniej niż 1 do 1000. W materiale przedstawionym przez badaczy oznacza to bardzo silne genetyczne potwierdzenie związku między Jeffersonem a potomkami Sally Hemings.

Odzyskali DNA z włosów bez cebulek

To ważne uzupełnienie wcześniejszych badań. Już w 1998 roku analiza opublikowana w czasopiśmie "Nature" wykazała, że Eston Hemings był potomkiem mężczyzny z linii Jeffersonów. Problem polegał jednak na tym, że badacze nie dysponowali wówczas DNA samego Thomasa Jeffersona. Wyniki pozwalały więc zawęzić możliwych ojców do męskiej linii Jeffersonów, ale nie wykluczały między innymi jego brata Randolpha.

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Nowe badanie miało rozwiązać właśnie ten problem. Naukowcy zdołali odzyskać DNA z włosów Jeffersona pozbawionych cebulek i wykorzystać je do odtworzenia jego genomu. Następnie porównali go z materiałem genetycznym potomków obu rodzin. Wśród badanych potomków Sally Hemings znajdowała się osoba, która dzieliła z Jeffersonem około 5 proc. DNA - wartość mieszczącą się w zakresie oczekiwanym dla potomków w odległym pokoleniu.

Plotki krążyły już w XVIII wieku

Sama sprawa ma jednak znacznie starszą historię niż współczesne badania genetyczne. Pogłoski o relacji Jeffersona z Sally Hemings pojawiły się już pod koniec XVIII wieku. Hemings była osobą zniewoloną w posiadłości prezydenta w Monticello i nigdy nie została przez niego formalnie wyzwolona. Jej syn Madison w XIX wieku twierdził, że Jefferson był jego ojcem, jednak przez długi czas relacje rodziny Hemings były odrzucane lub marginalizowane przez część historyków.

Jefferson pozostaje przy tym postacią szczególnie ważną dla historii Stanów Zjednoczonych. Był głównym autorem Deklaracji Niepodległości, a jako prezydent sprawował urząd w latach 1801-1809. Jednocześnie z jego posiadłością Monticello i innymi należącymi do niego nieruchomościami było w różnych okresach związanych ponad 600 zniewolonych osób.

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Badanie, na którym opierają się obecne doniesienia, nie zostało jeszcze poddane recenzji naukowej. Według informacji zespołu badawczego artykuł jest przygotowywany do publikacji w "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS).

Nowe dane wzmacniają więc wcześniejsze ustalenia dotyczące pochodzenia dzieci Sally Hemings, ale ich pełna ocena naukowa będzie możliwa po publikacji i niezależnej recenzji badania. Sprawa pozostaje przy tym przykładem tego, jak współczesna genetyka może uzupełniać dokumenty, relacje rodzinne i wcześniejsze badania dotyczące wydarzeń sprzed ponad 200 lat.