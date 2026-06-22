Czy popijasz leki właściwym napojem? Eksperci ostrzegają przed popularnymi błędami

Nie każdy napój jest dobry do popijania lekarstw. Nawet niektóre wody mogą nam zaszkodzić, osłabiając powłokę jelitową leków w ciągu zaledwie kilku minut. W ten sposób zmniejszają lub całkowicie eliminują ich skuteczność, szczególnie jeśli chodzi o leki przeciwrefluksowe, chroniące żołądek, psychiatryczne lub przeciwzapalne.

Naukowcy z Uniwersytetu Semmelweisa postanowili zbadać, jak różne płyny wpływają na leki w otoczce dojelitowej. W badaniu przeanalizowano 22 powszechnie spożywane napoje, z których siedem - w tym kilka wód mineralnych i leczniczych, woda z kranu, filtrowana oraz sok jabłkowy - zostało szczegółowo przebadanych w warunkach laboratoryjnych.

Woda butelkowana nie jest takim dobrym wyborem przy popijaniu leków

Okazało się, że wody butelkowane o odczynie alkalicznym i wysokiej zawartości minerałów spowodowały największe zmiany w powłoce ochronnej leków. Badacze twierdzą, że nie tylko zasadowość wody, lecz także wysoka zawartość minerałów i jonów mogły przyczynić się do szybszego rozpuszczania otoczki. W niektórych przypadkach powłoka dojelitowa zaczęła ulegać degradacji już po pięciu minutach, a po 15-30 minutach moczenia ponad 90 proc. substancji czynnej zostało przedwcześnie uwolnione.

Jest to niebezpieczne, ponieważ leki dojelitowe zostały specjalnie zaprojektowane, aby substancja czynna nie była uwalniana w żołądku, lecz później w jelitach, ponieważ niektóre substancje są rozkładane przez kwas żołądkowy, a inne mogą podrażniać jego błonę śluzową.

Co ciekawe, bardziej kwaśne płyny powodowały mniejsze uszkodzenia powłoki leków. Między innymi w soku jabłkowym na początku testów prawie nie zaobserwowano przedwczesnego uwalniania substancji czynnej.

Czym najlepiej popijać leki?

Kluczowym wnioskiem płynącym z badania jest to, że leki w otoczce dojelitowej najlepiej przyjmować z wodą z kranu. Przed otwarciem kapsułki lub podzieleniem tabletki powinno się skonsultować z lekarzem bądź farmaceutą, ponieważ nie zawsze jest to bezpieczne.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Pharmaceutics.

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