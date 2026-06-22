Woda mineralna może ci zaszkodzić. Czy wiesz, czym popijać leki?
Wyniki najnowszych badań pokazują, że rodzaj napoju, którym popijamy leki w otoczce dojelitowej, ma niebagatelny wpływ na skuteczność ich działania. Niektóre napoje mogą przyśpieszyć rozpuszczanie otoczki, przez co lek nie będzie działał prawidłowo.
Czy popijasz leki właściwym napojem? Eksperci ostrzegają przed popularnymi błędami
Nie każdy napój jest dobry do popijania lekarstw. Nawet niektóre wody mogą nam zaszkodzić, osłabiając powłokę jelitową leków w ciągu zaledwie kilku minut. W ten sposób zmniejszają lub całkowicie eliminują ich skuteczność, szczególnie jeśli chodzi o leki przeciwrefluksowe, chroniące żołądek, psychiatryczne lub przeciwzapalne.
Naukowcy z Uniwersytetu Semmelweisa postanowili zbadać, jak różne płyny wpływają na leki w otoczce dojelitowej. W badaniu przeanalizowano 22 powszechnie spożywane napoje, z których siedem - w tym kilka wód mineralnych i leczniczych, woda z kranu, filtrowana oraz sok jabłkowy - zostało szczegółowo przebadanych w warunkach laboratoryjnych.
Woda butelkowana nie jest takim dobrym wyborem przy popijaniu leków
Okazało się, że wody butelkowane o odczynie alkalicznym i wysokiej zawartości minerałów spowodowały największe zmiany w powłoce ochronnej leków. Badacze twierdzą, że nie tylko zasadowość wody, lecz także wysoka zawartość minerałów i jonów mogły przyczynić się do szybszego rozpuszczania otoczki. W niektórych przypadkach powłoka dojelitowa zaczęła ulegać degradacji już po pięciu minutach, a po 15-30 minutach moczenia ponad 90 proc. substancji czynnej zostało przedwcześnie uwolnione.
Jest to niebezpieczne, ponieważ leki dojelitowe zostały specjalnie zaprojektowane, aby substancja czynna nie była uwalniana w żołądku, lecz później w jelitach, ponieważ niektóre substancje są rozkładane przez kwas żołądkowy, a inne mogą podrażniać jego błonę śluzową.
Co ciekawe, bardziej kwaśne płyny powodowały mniejsze uszkodzenia powłoki leków. Między innymi w soku jabłkowym na początku testów prawie nie zaobserwowano przedwczesnego uwalniania substancji czynnej.
Czym najlepiej popijać leki?
Kluczowym wnioskiem płynącym z badania jest to, że leki w otoczce dojelitowej najlepiej przyjmować z wodą z kranu. Przed otwarciem kapsułki lub podzieleniem tabletki powinno się skonsultować z lekarzem bądź farmaceutą, ponieważ nie zawsze jest to bezpieczne.
Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Pharmaceutics.