Woda w oceanie nagle zmieniła kolor. NASA wyjaśnia, co się stało
Instrumenty badawcze MODIS i OLI zainstalowane na satelitach Terra i Landsat 9 NASA zarejestrowały ciekawe zjawiska u wybrzeży Florydy w Stanach Zjednoczonych. Zdjęcia ukazują zmianę zabarwienia wód oceanicznych oraz powstawanie wirów przy szelfie. Co wpłynęło na pojawienie się tych zjawisk?
Zmiana zabarwienia wód oceanicznych u wybrzeży Florydy
Satelity NASA zaobserwowały zmiany w kolorze wód zatoki u zachodnich brzegów Florydy w Stanach Zjednoczonych (Ameryka Północna). Wody w tej części Oceanu Atlantyckiego nabrały intensywnych, błękitnych tonów. To zjawisko kolorystyczne w płytkich rejonach Zatoki Meksykańskiej związane jest z napływem fal arktycznego powietrza.
Napływ zimnych wiatrów podniósł z dna zatoki osady węglanowe. Jak wyjaśnia Lindsey Doermann na stronie NASA, "niebieski kolor pochodzi z zawieszonego mułu węglanu wapnia (CaCO3), który składa się głównie z resztek organizmów morskich żyjących na szelfie". Satelity NASA zarejestrowały obrazy tego fragmentu Atlantyku, które ukazują zmiany w zabarwieniu wody.
Satelity NASA uchwyciły ciekawe zjawisko
Zmianę koloru zatoki zarejestrował instrument MODIS umieszczony na satelicie NASA Terra. Różnice widać na zdjęciach poniżej - fragment obszaru po lewej to ujęcie z satelity przed nadejściem mroźnej pogody, a zdjęcie po prawej ukazuje, jak wody zatoki zmieniły barwę po napływie fal arktycznego powietrza.
James Acker, naukowiec ds. wsparcia danych w Centrum Danych i Informacji Nauk o Ziemi im. Goddarda w NASA wyjaśnił, że woda zmieniła kolor, bo muł węglanowy został w większości uniesiony przez wzburzone przez wiatr wody oceaniczne. Specjalista podał, że takie zjawiska często mają miejsce, gdy występują huragany, jednak mogą się zdarzyć też w wyniku wiatrów niesionych przez silne fronty atmosferyczne.
- Kolejnym interesującym aspektem tych zjawisk jest to, że zimne powietrze ochładza płytką wodę na brzegach i sprawia, że staje się ona gęstsza niż otaczająca ją cieplejsza woda otwartego oceanu - powiedział Acker. - Kiedy ta gęsta woda opada i spływa z brzegu wraz z przypływami i odpływami, może unosić część osadów w kierunku krawędzi szelfu.
Zimne powietrze wpływa na tworzenie wirów wzdłuż krawędzi szelfu
Szczegółowe zdjęcia z instrumentu OLI na satelicie NASA Landsat 9, pozwalają bliżej przyjrzeć się temu procesowi - wzdłuż zbocza szelfu tworzą się wiry.
Jak zaznacza NASA, naukowcy interesują się badaniem zjawisk zawieszania osadów węglanowych ze względu na ich rolę w obiegu węgla w planecie. Głównym mechanizmem przenoszenia węgla z płytkowodnych osadów do głębszych wód są cyklony tropikalne.
Rola chłodnych frontów atmosferycznych w tym procesie jest słabiej poznana. James Acker i sedymentolog Jude Wilber stawiają hipotezę, że działają one w skali lokalnej: Wpływają na kolor oceanu poprzez mieszanie osadów, ale nie transportują znacznych ilości materiału do głębin oceanicznych.