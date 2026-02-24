Woda w oceanie nagle zmieniła kolor. NASA wyjaśnia, co się stało

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Instrumenty badawcze MODIS i OLI zainstalowane na satelitach Terra i Landsat 9 NASA zarejestrowały ciekawe zjawiska u wybrzeży Florydy w Stanach Zjednoczonych. Zdjęcia ukazują zmianę zabarwienia wód oceanicznych oraz powstawanie wirów przy szelfie. Co wpłynęło na pojawienie się tych zjawisk?

Widok lotniczy na rozległy, turkusowy ocean z widocznymi wyspami i zatokami. Jasnoniebieska woda stopniowo przechodzi w ciemniejsze, głębsze partie morza, a drobne wysepki układają się po prawej stronie kadru.
Arktyczna pogoda wpłynęła na zmianę zabarwienia wód u wybrzeży Florydy.Zdjęcia z Obserwatorium Ziemi NASA autorstwa Michali Garrison, wykorzystujące dane MODIS z NASA EOSDIS LANCE i GIBS/Worldview oraz dane Landsat z US Geological Surveymateriał zewnętrzny

Zmiana zabarwienia wód oceanicznych u wybrzeży Florydy

Satelity NASA zaobserwowały zmiany w kolorze wód zatoki u zachodnich brzegów Florydy w Stanach Zjednoczonych (Ameryka Północna). Wody w tej części Oceanu Atlantyckiego nabrały intensywnych, błękitnych tonów. To zjawisko kolorystyczne w płytkich rejonach Zatoki Meksykańskiej związane jest z napływem fal arktycznego powietrza.

Napływ zimnych wiatrów podniósł z dna zatoki osady węglanowe. Jak wyjaśnia Lindsey Doermann na stronie NASA, "niebieski kolor pochodzi z zawieszonego mułu węglanu wapnia (CaCO3), który składa się głównie z resztek organizmów morskich żyjących na szelfie". Satelity NASA zarejestrowały obrazy tego fragmentu Atlantyku, które ukazują zmiany w zabarwieniu wody.

Satelity NASA uchwyciły ciekawe zjawisko

Zmianę koloru zatoki zarejestrował instrument MODIS umieszczony na satelicie NASA Terra. Różnice widać na zdjęciach poniżej - fragment obszaru po lewej to ujęcie z satelity przed nadejściem mroźnej pogody, a zdjęcie po prawej ukazuje, jak wody zatoki zmieniły barwę po napływie fal arktycznego powietrza.

Porównanie satelitarne południowej Florydy obejmujące obszary z wodami Oceanu Atlantyckiego po lewej stronie i zamulonym, zielonym wybrzeżem Zatoki Meksykańskiej z oznaczeniami Key West, Ft. Myers oraz napisem Florida.
Woda zmieniła zabarwienie, bo zostały wzburzone osady węglanowe z dna zatoki.Zdjęcia z Obserwatorium Ziemi NASA autorstwa Michali Garrison, wykorzystujące dane MODIS z NASA EOSDIS LANCE i GIBS/Worldview oraz dane Landsat z US Geological Surveymateriał zewnętrzny

James Acker, naukowiec ds. wsparcia danych w Centrum Danych i Informacji Nauk o Ziemi im. Goddarda w NASA wyjaśnił, że woda zmieniła kolor, bo muł węglanowy został w większości uniesiony przez wzburzone przez wiatr wody oceaniczne. Specjalista podał, że takie zjawiska często mają miejsce, gdy występują huragany, jednak mogą się zdarzyć też w wyniku wiatrów niesionych przez silne fronty atmosferyczne.

- Kolejnym interesującym aspektem tych zjawisk jest to, że zimne powietrze ochładza płytką wodę na brzegach i sprawia, że staje się ona gęstsza niż otaczająca ją cieplejsza woda otwartego oceanu - powiedział Acker. - Kiedy ta gęsta woda opada i spływa z brzegu wraz z przypływami i odpływami, może unosić część osadów w kierunku krawędzi szelfu.

Zimne powietrze wpływa na tworzenie wirów wzdłuż krawędzi szelfu

Szczegółowe zdjęcia z instrumentu OLI na satelicie NASA Landsat 9, pozwalają bliżej przyjrzeć się temu procesowi - wzdłuż zbocza szelfu tworzą się wiry.

Wirująca formacja chmur lub prądów wodnych układających się w spiralny wzór w odcieniach niebieskiego i granatu.
Zdjęcia z satelity pokazują powstawanie wirów, gdy wąskie strumienie gęstszej, schłodzonej wody morskiej niosą osady w głąb, napotykają wolniej płynące wody Zatoki Meksykańskiej i zwijają się w pary przeciwbieżnie obracających się wirów.Zdjęcia z Obserwatorium Ziemi NASA autorstwa Michali Garrison, wykorzystujące dane MODIS z NASA EOSDIS LANCE i GIBS/Worldview oraz dane Landsat z US Geological Surveymateriał zewnętrzny

Jak zaznacza NASA, naukowcy interesują się badaniem zjawisk zawieszania osadów węglanowych ze względu na ich rolę w obiegu węgla w planecie. Głównym mechanizmem przenoszenia węgla z płytkowodnych osadów do głębszych wód są cyklony tropikalne.

Rola chłodnych frontów atmosferycznych w tym procesie jest słabiej poznana. James Acker i sedymentolog Jude Wilber stawiają hipotezę, że działają one w skali lokalnej: Wpływają na kolor oceanu poprzez mieszanie osadów, ale nie transportują znacznych ilości materiału do głębin oceanicznych.

