Woda w pobliżu czarnej dziury Drogi Mlecznej. Przełom w badaniach

W skrócie Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba odkrył wodę oraz pył w bezpośrednim sąsiedztwie supermasywnej czarnej dziury Sagittarius A* w centrum Drogi Mlecznej.

Obserwacje skupiły się na gwieździe IRS 3, która znajduje się zaledwie 0,55 roku świetlnego od czarnej dziury, co czyni ją obiektem niezwykle odpornym na trudne warunki.

Badania wykazały, że materiał molekularny może przetrwać w ekstremalnym środowisku, mimo ogromnego promieniowania kosmicznego panującego w centrum galaktyki.

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W centrum Drogi Mlecznej, podobnie jak w innych galaktykach, znajduje się supermasywna czarna dziura. Pobliskie sąsiedztwo tego tworu dotychczas wydawało się stwarzać okrutne warunki. Tymczasem dokonano tam spektakularnego odkrycia, które temu zaprzecza.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba odkrył wodę i pył obok Sagittariusa A*

Sagittarius A* to supermasywna czarna dziura w centrum Drogi Mlecznej o masie około 4,3 mln mas Słońca. Astronomowie wykorzystali do zbadania tego regionu Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba i uzyskane wyniki przerosły oczekiwania naukowców.

Zespół naukowców wykorzystał instrument Mid-Infrared Instrument (MIRI) z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba do zbadania IRS 3, starzejącej się gwiazdy znajdującej się w zatłoczonym środowisku otaczającym supermasywną czarną dziurę Drogi Mlecznej. Obserwacje wykazały obecność wody oraz pyłu.

Dla astronomów to wielkie zaskoczenie. Wspomniana gwiazda znajduje się zaledwie o 0,55 roku świetlnego od Sagittariusa A*. Wydawało się, że to bardzo nieprzyjazne środowisko, w którym nie będzie mogła istnieć woda czy pył.

Centra galaktyk należą do najbardziej ekstremalnych środowisk, dlatego ważne jest zrozumienie, czy gwiazdy mogą nadal wzbogacać tam swoje otoczenie

"Dzięki Webbowi możemy bezpośrednio obserwować, jak gwiazdy zachowują się w tych warunkach i przekonać się, że produkcja pyłu pozostaje niezwykle odporna" - dodał Florian Peißker.

IRS 3 gwiazdą obok supermasywnej czarnej dziury Drogi Mlecznej

Gwiazda IRS 3, którą badano z użyciem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, jest bardzo ciekawa. Obiekt jest asymptotyczny i pochodzi z gałęzi olbrzymów. Naukowcy wyjaśniają, że osiągnęła późny etap ewolucji gwiazd, w którym traci duże ilości gazu i pyłu poprzez silne wiatry gwiazdowe. Dzięki temu jest jednym z najjaśniejszych źródeł promieniowania w średniej podczerwieni w centrum naszej galaktyki.

Samo środowisko jest bardzo nieprzyjazne. Występuje tam ogromne promieniowanie kosmiczne.

Wykrycie wody jest szczególnie ekscytujące, ponieważ pokazuje, że materiał molekularny może przetrwać w środowisku zdominowanym przez intensywne promieniowanie

Natomiast rozciągający się pył krzemianowy udało się zidentyfikować nawet w odległości około 10 tys. jednostek astronomicznych od IRS 3, gdzie jedna z nich określa średnią odległość Ziemi od Słońca. Przy okazji udało się ustalić, że temperatury wewnątrz otoczki spadają z około 927 stopni Celsjusza w pobliżu gwiazdy do około minus 173 stopni Celsjusza w zewnętrznych rejonach.



