Woda z początków Ziemi wciąż może być ukryta przy jądrze planety

W skrócie Naukowcy zidentyfikowali dwa związki żelaza, Fe5O12Hx oraz Fe7O12Hx, które mogą magazynować wodę w ekstremalnych warunkach panujących w pobliżu jądra oraz płaszcza Ziemi.

Badacze wykazali, że związki te tworzą się w środowiskach o wysokim ciśnieniu i temperaturze, co sugeruje, że woda mogła zostać uwięziona we wnętrzu planety już w czasach jej narodzin.

Odkrycie to może wyjaśniać nietypowe sygnały sejsmiczne w pobliżu granicy jądra i płaszcza oraz wskazywać na mechanizmy wpływające na aktywność wulkaniczną na Ziemi.

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Woda może być uwięziona tysiące kilometrów pod naszymi stopami, w pobliżu granicy jądra i płaszcza Ziemi. Ale uwierzcie, nie to jest najbardziej niezwykłe. Międzynarodowy zespół badaczy znalazł dwa związki żelaza, które mogą przechowywać wodę w takich warunkach. Niewykluczone, że część wodoru pochodzi jeszcze z czasów narodzin Ziemi.

Dotąd nie było jednak wiadomo, jakie minerały mogłyby przechować wodę w ekstremalnych warunkach wnętrza Ziemi.

Żelazo może magazynować wodę głęboko pod ziemią

Naukowcy zsyntetyzowali dwa związki: Fe₅O₁₂Hₓ i Fe₇O₁₂Hₓ. W komórkach diamentowych ściskali próbki między diamentami i ogrzewali je laserami. Uzyskali ciśnienie od 78 do 198 gigapaskali i temperaturę od 2100 do 2500 stopni Celsjusza.

Strukturę substancji sprawdzono promieniowaniem rentgenowskim z synchrotronu. Nowe związki tworzyły się nawet w próbkach zawierających bardzo mało wody.

- Najwyraźniej nawet bardzo małe ilości wodoru wystarczają do ustabilizowania tych silnie uwodnionych związków żelaza - mówi prof. Leonid Dubrovinsky z Bawarskiego Instytutu Badań Geochemii Eksperymentalnej i Geofizyki Uniwersytetu w Bayreuth.

I tu dochodzimy do najciekawszego...

Czy to pozostałość wody z początków Ziemi?

Jednym z możliwych miejsc powstania takich minerałów byłby dawny ocean magmowy nad granicą jądra i płaszcza. Gdy magma stygła, pozostała ciecz stawała się bogatsza w żelazo i wodę. To właśnie składniki potrzebne do powstania odkrytych związków.

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- Minerały te mogą również przechowywać wodę transportowaną głęboko do wnętrza Ziemi przez ruch płyt tektonicznych. Ponieważ związki te są bardzo gęste, prawdopodobnie pozostawałyby w pobliżu granicy jądra i płaszcza oraz zatrzymywałyby tam wodę przez geologiczne skale czasu - wyjaśnia dr Man Lianjie, jeden z autorów badań.

Szczególnie interesujący jest Fe₅O₁₂Hₓ, bogaty w wodór. Według obliczeń zaledwie około 1 proc. tego minerału w płaszczu mogłoby wystarczyć do przechowania dużej części szacowanej ilości wodoru w krzemianowej części planety. Prawdopodobnie tworzy jednak skupiska w konkretnych regionach.

Odkrycie ma oczywiście również wymiar praktyczny. Może pomóc wyjaśnić nietypowe sygnały sejsmiczne w pobliżu granicy jądra i płaszcza. Naukowcy sugerują też, że bogate w wodę skupiska mogą wpływać na wulkanizm. Podczas ogrzewania od strony jądra mogłyby łatwiej się topić, uwalniając wodę do wznoszących się stopionych skał.

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Nature Geoscience.

Źródło: Uniwersytet w Bayreuth, Niemcy



