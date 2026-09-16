Woda z początków Ziemi wciąż może być ukryta przy jądrze planety

Karol Kubak

Karol Kubak

Woda, która istniała już podczas narodzin Ziemi, może wciąż być ukryta głęboko we wnętrzu naszej planety. Naukowcy odkryli dwa związki żelaza, które w ekstremalnych warunkach mogą magazynować ją w pobliżu jądra.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Model przekroju Ziemi w przestrzeni kosmicznej z zaznaczonymi warstwami planety, kontynentami i chmurami
Woda z początków Ziemi przetrwała? Może być tuż przy jądrze planety123RF/PICSEL

W skrócie

  • Naukowcy zidentyfikowali dwa związki żelaza, Fe5O12Hx oraz Fe7O12Hx, które mogą magazynować wodę w ekstremalnych warunkach panujących w pobliżu jądra oraz płaszcza Ziemi.
  • Badacze wykazali, że związki te tworzą się w środowiskach o wysokim ciśnieniu i temperaturze, co sugeruje, że woda mogła zostać uwięziona we wnętrzu planety już w czasach jej narodzin.
  • Odkrycie to może wyjaśniać nietypowe sygnały sejsmiczne w pobliżu granicy jądra i płaszcza oraz wskazywać na mechanizmy wpływające na aktywność wulkaniczną na Ziemi.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Woda może być uwięziona tysiące kilometrów pod naszymi stopami, w pobliżu granicy jądra i płaszcza Ziemi. Ale uwierzcie, nie to jest najbardziej niezwykłe. Międzynarodowy zespół badaczy znalazł dwa związki żelaza, które mogą przechowywać wodę w takich warunkach. Niewykluczone, że część wodoru pochodzi jeszcze z czasów narodzin Ziemi.

Dotąd nie było jednak wiadomo, jakie minerały mogłyby przechować wodę w ekstremalnych warunkach wnętrza Ziemi.

Żelazo może magazynować wodę głęboko pod ziemią

Naukowcy zsyntetyzowali dwa związki: Fe₅O₁₂Hₓ i Fe₇O₁₂Hₓ. W komórkach diamentowych ściskali próbki między diamentami i ogrzewali je laserami. Uzyskali ciśnienie od 78 do 198 gigapaskali i temperaturę od 2100 do 2500 stopni Celsjusza.

Strukturę substancji sprawdzono promieniowaniem rentgenowskim z synchrotronu. Nowe związki tworzyły się nawet w próbkach zawierających bardzo mało wody.

- Najwyraźniej nawet bardzo małe ilości wodoru wystarczają do ustabilizowania tych silnie uwodnionych związków żelaza - mówi prof. Leonid Dubrovinsky z Bawarskiego Instytutu Badań Geochemii Eksperymentalnej i Geofizyki Uniwersytetu w Bayreuth.

I tu dochodzimy do najciekawszego...

Czy to pozostałość wody z początków Ziemi?

Jednym z możliwych miejsc powstania takich minerałów byłby dawny ocean magmowy nad granicą jądra i płaszcza. Gdy magma stygła, pozostała ciecz stawała się bogatsza w żelazo i wodę. To właśnie składniki potrzebne do powstania odkrytych związków.

- Minerały te mogą również przechowywać wodę transportowaną głęboko do wnętrza Ziemi przez ruch płyt tektonicznych. Ponieważ związki te są bardzo gęste, prawdopodobnie pozostawałyby w pobliżu granicy jądra i płaszcza oraz zatrzymywałyby tam wodę przez geologiczne skale czasu - wyjaśnia dr Man Lianjie, jeden z autorów badań.

Szczególnie interesujący jest Fe₅O₁₂Hₓ, bogaty w wodór. Według obliczeń zaledwie około 1 proc. tego minerału w płaszczu mogłoby wystarczyć do przechowania dużej części szacowanej ilości wodoru w krzemianowej części planety. Prawdopodobnie tworzy jednak skupiska w konkretnych regionach.

Odkrycie ma oczywiście również wymiar praktyczny. Może pomóc wyjaśnić nietypowe sygnały sejsmiczne w pobliżu granicy jądra i płaszcza. Naukowcy sugerują też, że bogate w wodę skupiska mogą wpływać na wulkanizm. Podczas ogrzewania od strony jądra mogłyby łatwiej się topić, uwalniając wodę do wznoszących się stopionych skał.

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Nature Geoscience.

Źródło: Uniwersytet w Bayreuth, Niemcy

Zobacz również:

Na arktycznej wyspie w rekordowych ilościach znaleziono coś, czego niemal nie spotyka się naturalnie na Ziemi.
GeekExtra

Rekordowe złoża w Arktyce. Wyspa Disko jest wyjątkowa

Paula Drechsler
Paula Drechsler


Szczątki ofiary sprzed 1300 lat odkryte w sercu Limy© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze