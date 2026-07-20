Wrak samolotu w dżungli Papui-Nowej Gwinei. To słynny P-38 Lightning "Marge"

W dżungli Papui-Nowej Gwinei odnaleziono wrak samolotu z czasów II wojny światowej. Samolot był przydzielony czołowemu amerykańskiemu asowi myśliwskiemu, Richardowi I. Bongowi.

W akcji poszukiwania, transportu i zabezpieczenia szczątków wzięła udział organizacja Pacific Wrecks oraz partnerujące Centrum Historyczne Weteranów im. Richarda I. Bonga, a także Gwardia Narodowa Sił Powietrznych stanu Wisconsin, przy wsparciu Ambasady USA w Port Moresby w Papui-Nowej Gwinei.

Znalazcy opisują maszynę jako "jeden z najsłynniejszych wraków samolotów z czasów II wojny światowej".

Na P-38 Lightning "Marge" latał as myśliwski Richard I. Bong

Odkryte szczątki to Lockheed P-38 Lightning "Marge" (numer seryjny 42-103993), jednego z najsłynniejszych samolotów myśliwskich z okresu II wojny światowej. Maszyna ta jest nierozerwalnie związana z postacią majora Richarda I. Bonga (ps. Dick, Ace of Aces, Bing Bong). Był to pilot, major Sił Powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych, najwybitniejszy amerykański as myśliwski II wojny światowej. Bongowi przypisuje się 40 zestrzeleń japońskich samolotów. Pilot ten został odznaczony między innymi Medalem Honoru i Krzyżem za Wybitną Służbę.

P-38 Lightning o numerze seryjnym 42-103993 został przydzielony Bongowi w 1944 r. Bong nazwał maszynę "Marge" na cześć swojej ukochanej, Marjorie "Marge" Ann Vattendahl i umieścił na nim jej podobiznę, ponadto fragmenty samolotu pomalował na czerwono.

Maszyna rozbiła się w marcu 1944 roku. Podczas tej misji pilotował ją jednak porucznik Thomas E. Malone, który z powodu złych warunków pogodowych i awarii maszyny musiał wyskoczyć ze spadochronem. Bong zginął w 1945 r. podczas testowania nowego myśliwca P-80 Shooting Star w Kalifornii.

Richard I. Bong nazwał przydzielony mu samolot myśliwski P-38 Lightning "Marge" na cześć swojej partnerki. Pacific Wrecks materiały prasowe

Weryfikacja potwierdziła - to P-38J Lightning "Marge"

Dokładne miejsce katastrofy P-38J Lightning "Marge" pozostawało zagadką, jednak znany był przybliżony obszar, w którym samolot się rozbił. W końcu po ponad 80 latach udało się go zlokalizować i odzyskać - szczątki odnaleziono w głębi dżungli w prowincji Madang w Papui-Nowej Gwinei.

Zespół potwierdził, że to poszukiwana maszyna, weryfikując ją po charakterystycznych czerwonych końcówkach skrzydeł oraz fragmencie z zachowaną częścią numeru seryjnego.

- Organizacja Pacific Wrecks jest zaszczycona, że może zwrócić kawałek amerykańskiej historii na amerykańską ziemię - powiedział Justin Taylan, dyrektor Pacific Wrecks.

Szczątki P-38 Lightning rozpoznano po charakterystycznym malowaniu oraz zachowanym fragmencie numeru seryjnego. Pacific Wrecks materiały prasowe

Z dżungli na pokazy EAA AirVenture Oshkosh i do centrum historycznego

Gwardia Narodowa Sił Powietrznych stanu Wisconsin przetransportowała szczątki do USA na pokładzie samolotu KC-135 Stratotanker. "Marge" zostanie zaprezentowana na EAA AirVenture Oshkosh, największych na świecie pokazach lotniczych. EAA AirVenture Oshkosh odbywa się w tym roku w dniach 20-26 lipca.

Szczątki P-38J Lightning "Marge" znajdą stałe miejsce w Centrum Historycznym Weteranów im. Richarda I. Bonga w Superior w stanie Wisconsin.



