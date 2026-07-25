Wulkanizm, ocieplenie i... paprocie. Odkryto przyczynę masowego wymierania

Julia Król

Julia Król

Dwieście milionów lat temu potężne pożary pustoszyły ziemię, a kluczową rolę w tym kataklizmie odegrały niezwykłe rośliny. Międzynarodowy zespół geologów odkrył, jak paprocie napędzały cykl zagłady po rozpadzie Pangei.

Artystyczna wizualizacja paproci rozrastających się na zniszczonym pożarem lesie pod koniec triasu.
Artystyczna wizualizacja okresu gwałtownego wzrostu liczebności paproci pod koniec triasuMark Garlickmateriał zewnętrzny

Katastrofalna rola paproci w historii Ziemi. Nowe badania wyjaśniają mechanizm zagłady sprzed 201 mln lat

201 milionów lat temu, pod koniec triasu, nastąpiło masowe wymieranie związane z wulkanizmem, powstałym w wyniku rozpadu Pangei. Ogromne ilości dwutlenku węgla przedostały się wtedy do atmosfery, powodując ekstremalne globalne ocieplenie nawet do 10 stopni Celsjusza. Roślinność zdominowana do tej pory przez drzewa uległa załamaniu, a zdewastowane krajobrazy skolonizowały paprocie, tworzące sawanny na rozległych obszarach dzisiejszej północno-zachodniej Europy.

Nowe badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół pod kierownictwem geologów z Uniwersytetu w Utrechcie wykazały, że te paprociowe sawanny były podatne na pożary na dużą skalę, w których same paprocie działały jako paliwo podsycające płomienie.

Zespół badawczy uzyskał dostęp do wyjątkowego materiału osadowego z 4 rdzeni wiertniczych, w tym niedawno odwierconego rdzenia o długości 640 metrów z Wielkiej Brytanii. Zespół wygenerował zapisy paleopożarów na podstawie obfitości węgla drzewnego i cząsteczek organicznych. W połączeniu z danymi dotyczącymi pyłków i zarodników te dane zastępcze wskazują na okres intensywnej aktywności pożarów lasów w okresie głównego wymierania, zbiegający się z proliferacją paproci

Gwałtowny wzrost liczby paproci w okresie głównego wymierania był wynikiem połączenia czynników, takich jak wylesianie, erozja gleby, silne ocieplenie klimatu i aktywność pożarów.

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Paprocie - rośliny, które przeżyją zagładę

- Paprocie to naprawdę niezwykłe rośliny, które przetrwały wiele kryzysów w historii Ziemi, a niektóre gatunki potrafią przystosować się do najbardziej ekstremalnych warunków. Można je uznać za gatunki prawdziwie katastroficzne - wyjaśnia dr Bas van de Schootbrugge z Uniwersytetu w Utrechcie, starszy autor publikacji.

Niektóre paprocie mogą szybko rozprzestrzeniać się po zdewastowanych terenach, a pożary lasów mogą stymulować ich rozprzestrzenianie się jeszcze dalej i szybciej. Podczas gdy paprocie płoną nad ziemią, mogą szybko odrastać z podziemnych systemów korzeniowych, wypierając w ten sposób inne rośliny. Ten efekt prawdopodobnie odegrał istotną rolę w długości okresu wzrostu paproci, który szacuje się na od 40 000 do nawet 300 000 lat.

Kiedy paprocie wysychają, grube maty działają jak idealne paliwo do wywoływania ogromnych pożarów lasów.

- Lekcja, jaką możemy z tego wyciągnąć, jest taka, że połączenie zmiany klimatu, wylesiania i rozprzestrzeniania się gatunków oportunistycznych może zapewnić wszystkie składniki idealnej burzy - podsumowuje Van de Schootbrugge.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature Geoscience.

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