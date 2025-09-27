Planetoidy to liczne ciała niebieskie, których Układ Słoneczny ma całe mnóstwo. Niegdyś nazywano je imionami bohaterów z mitologii, ale te się wyczerpały, a więc dopuszczono inne formy. Wśród nich są nazwiska oraz imiona uznanych sportowców. Jedną z nowo ogłoszonych jest "Czesławlang".

Planetoida z patronatem polskiego kolarza Czesława Langa

Do niedawna planetoida znana była pod nazwą (17415) 1988 RO10 i została odkryta już kilkadziesiąt lat temu. Znalazł ją w 1988 r. Schelte John Bus i dokonał tego po analizie danych zebranych w Obserwatorium Cerro Tololo w Chile. Odkrywca nie wybrał dla niej nazwy, co uległo potem przedawnieniu, a więc dopuszczono inne możliwości.

W 2018 r. Międzynarodowa Unia Astronomiczna zmieniła zasady nazywania planetoid i dopuszczono nazwy pochodzące od uczestników igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich. Na pomysł "Czesławlang" wpadli Michał Kusiak oraz Michał Żołnowski, którzy poszukują planetoid. Nazwa została zgłoszona i ostatecznie ją nadano.

Postanowiliśmy zgłosić nazwę Czesławlang do Międzynarodowej Unii Astronomicznej dla jednej z naszych planetoid pasa głównego, nadmieniając sekretarzowi Working Group Small Bodies Nomenclature - Garethowi Williamsowi, że Czesław Lang poza ogromną działalnością popularyzującą kolarstwo posiada także osiągnięcia sportowe

Pomysł spotkał się z akceptacją i nazwa "Czesławlang" widnieje w nowym biuletynie Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Co to za planetoida?

Czesławlang to planetoida trojańska

Czesławlang to planetoida trojańska, która okrąża Słońce na orbicie podobnej do Jowisza. Na jeden taki cykl obiekt potrzebuje 11,7 roku ziemskiego. Kosmiczna skała jest spora, bo jej wielkość szacuje się na około 17 kilometrów. Dla porównania asteroida, która doprowadziła do wyginięcia dinozaurów miała około 10 kilometrów średnicy.

Na szczęście Czesławlang nie zbliża się do Ziemi i pozostaje na odległej orbicie. Planetoid trojańskich jest znacznie więcej i wybrane z nich będą badane w ramach misji Lucy agencji NASA. Sondę wystrzelono w październiku 2021 r. Pierwsze cele ma osiągnąć w 2027 r.

Czesław Lang to kolarz torowy i szosowy. Jest dwukrotnym medalistą szosowych mistrzostw świata, a w 1980 r. zdobył tytuł wicemistrza olimpijskiego.

Czesław Lang nie jest pierwszym sportowcem z Polski, który został uhonorowany patronatem nad planetoidą. W przeszłości podobny zaszczyt spotkał Adama Małysza (obiekt 25937) oraz Kamila Stocha (25938).

