W skrócie Dolina Pinglu w Chinach to rozległy ryft o długości 10 km, który powstał w wyniku powolnego rozciągania skorupy ziemskiej zapoczątkowanego około 10 milionów lat temu.

Charakterystyczny wygląd doliny to efekt ruchów tektonicznych oraz erozji miękkiego lessu, czyli pyłowej skały osadowej, która łatwo ulega wypłukiwaniu przez wodę i wiatr.

Ta formacja geologiczna jest częścią większego systemu szczelin Fen-Wei i zyskała rozgłos w kulturze popularnej, pojawiając się w filmie Wielki Mur z 2016 roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

W północno-środkowych Chinach znajduje się miejsce, które wygląda jak ogromne pęknięcie powierzchni Ziemi. Dolina Pinglu przecina lessowy płaskowyż w prowincji Shanxi i rozciąga się na około 10 km. W najszerszych miejscach ma do 2 km, a jej zbocza opadają nawet 100 m. To jednak nie zwykły wąwóz wyrzeźbiony przez wodę. Geolodzy widzą tu ślad powolnego rozrywania kontynentu.

Dolina Pinglu powstała, gdy skorupa zaczęła się rozciągać

Jak wyjaśnia Państwowy Instytut Geologiczny, Dolina Pinglu jest ryftem, czyli rozległym obniżeniem powstającym tam, gdzie fragment skorupy ziemskiej jest rozciągany i zaczyna pękać. Proces, który doprowadził do jej powstania, rozpoczął się jakieś 10 mln lat temu. To właśnie w tym rejonie Eurazja i Blok Północnochiński zaczęły się od siebie oddalać. Naprężenia doprowadziły do powstania pęknięć.

Może cię zainteresować: Afryka i Azja wciąż się rozchodzą. Naukowcy przecierają oczy ze zdumienia

Co ciekawe, to nie tylko sama tektonika stworzyła taką charakterystyczną dolinę. Swoje zrobiła też erozja. Wiatr i woda usuwały miękki less, czyli drobny osad nanoszony przez wiatr, odsłaniając strome ściany.

Czym właściwie jest less? Less to pylasta skała osadowa, zbudowany głównie z pyłu kwarcowego, który został przeniesiony i nagromadzony przez wiatr.



W Polsce jego największe pokrywy powstały podczas epok lodowcowych. Silne, zimne wiatry wywiewały drobny materiał z przedpola lądolodu, a następnie osadzały go dalej na południe. W ten sposób powstały między innymi pokrywy lessowe Wyżyny Lubelskiej i Sandomierskiej.

Rzadki widok. Ryft widoczny na powierzchni lądu

To właśnie położenie Doliny Pinglu czyni ją tak interesującą. Ryfty są częste pod oceanami, gdzie rozchodzenie się płyt prowadzi do powstawania nowej skorupy (najlepszy przykład to ryft oceaniczny rozcinający Atlantyk - można łatwo zobaczyć na zdjęciach satelitarnych w serwisie Google Maps). Na powierzchni kontynentów takie miejsca spotyka się znacznie rzadziej. Ślady rozchodzenia się płyt można dziś obserwować między innymi na Islandii oraz we wschodniej Afryce, gdzie ryftowi towarzyszą także jeziora (m.in. Tanganika, Malawi), które powstają w zagłębieniach związanych z ruchami skorupy.

Rozwiń

Dolina Pinglu jest częścią znacznie większej strefy tektonicznej Fen-Wei, której system szczelin ma ponad 1200 km długości. Rozciąganie skorupy jest bardzo powolne, a dzisiejszy krajobraz powstał dzięki ruchom tektonicznym i erozji.

Czy wiesz, że... Lessowe krajobrazy znajdziemy nie tylko w Chinach. W Polsce szczególnie słynie z nich Lubelszczyzna, a dokładniej okolice Kazimierza Dolnego, Nałęczowa i Wąwolnicy, gdzie znajduje się największe w Europie skupisko wąwozów lessowych. Jednym z najbardziej znanych jest Korzeniowy Dół w Kazimierzu Dolnym.



Podobne formy występują również w województwie świętokrzyskim, zwłaszcza na Wyżynie Sandomierskiej. W samym Sandomierzu warto zobaczyć Wąwóz Królowej Jadwigi, a w okolicach Podszyna okazałe Podszyńskie Doły. Ich strome ściany powstały wskutek erozji pokryw lessowych, które łatwo ulegają rozmywaniu przez wodę.

Chińska dolina znana także z Hollywood

Pinglu pokazuje, że kontynenty nie są nieruchomymi blokami skał. Ich fragmenty mogą powoli zmieniać położenie, a skutki tych ruchów stają się elementem krajobrazu. Nic dziwnego, że fotogeniczna dolina przyciągnęła filmowców. Jej sceneria pojawiła się w hollywoodzkim filmie "Wielki Mur" z 2016 roku, w którym wystąpił Matt Damon.

Źródła: Państwowy Instytut Geologiczny, Wikipedia



