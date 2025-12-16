Wyjątkowe odkrycie na szczycie 3000-metrowej góry podwodnej w Australii

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Podczas rejsu badawczego na wodach Oceanu Spokojnego u wybrzeży Australii zmapowano słabo dotąd poznaną górę podwodną. Okazało się, że na szczycie liczącego 3000 m wzniesienia znajdują się zagadkowe struktury. Po wnikliwych analizach naukowcy odkryli, że to wcześniej nieudokumentowany w tym miejscu ekosystem mezofotyczny.

Kolorowa wizualizacja terenu z wyraźnie zaznaczoną półksiężycowatą strukturą o intensywnych barwach czerwieni i żółci na tle zielonej i niebieskiej powierzchni.
Mapowanie dna morskiego przez australijskich badaczy ujawniło nieznany dotąd obszar, który tętni życiem. CSIROmateriał zewnętrzny

Badania w Australii przyniosły ważne odkrycia

Australia posiada trzecie co do wielkości terytorium oceaniczne na świecie - aż 13.8 mln km², wliczając obszary wokół Antarktydy. Morza i oceany są kluczowe dla bezpieczeństwa i dobrostanu państwa, gospodarki i po prostu życia mieszkańców. Mimo ogromnego znaczenia tych wód tylko 38,5 proc. australijskiego terytorium morskiego zostało dokładnie zmapowane.

Prowadzone są nieustanne badania w celu poszerzenia wiedzy o dnie otaczających Australię wód. Podczas jednego z takich rejsów badawczych dokonano odkrycia - mapowanie wiekowej, 3000-metrowej góry podmorskiej, niespodziewanie ujawniło "wyjątkowy i ważny" tętniący życiem obszar.

Zobacz również:

Archeolodzy podwodni namierzyli zatopioną budowlę u wybrzeży wyspy Ile de Sein w Bretanii.
Historia

Ogromna budowla odkryta pod wodą. Archeolodzy podali szczegóły

Paula Drechsler
Paula Drechsler

Mapowanie podwodnej góry ujawniło na jej szczycie struktury

Mapowanie dna morskiego jest bardzo istotne - bez niego nie da się dobrze zrozumieć ekosystemów, procesów geologicznych ani zagrożeń. Australijska agencja CSIRO Marine National Facility i naukowcy z Geoscience Australia współpracują, aby zebrać duże ilości wysokiej jakości danych o dnie morskim. Kluczowym narzędziem jest RV Investigator, 94-metrowy, jedyny taki w Australii specjalistyczny statek do badań oceanicznych. RV Investigator stale gromadzi dane o dnie morskim, eksperci z CSIRO je przetwarzają i przekazują do Geoscience Australia, gdzie tworzone są mapy pokazujące ukształtowanie dna oceanu.

Nowoczesny statek badawczy wyposażony w liczne anteny i radary na pokładzie, płynie po spokojnym morzu pod bezchmurnym, niebieskim niebem. Na burcie widoczna nazwa Investigator.
RV Investigator to australijski morski statek badawczy zaprojektowany przez RALion. Jego działalność jest finansowana przez rząd Australii w celu prowadzenia badań oceanograficznych, geologicznych, ekosystemowych i rybołówstwa.CSIROmateriał zewnętrzny

Ostatnie badania RV Investigator umożliwiły m.in. mapowanie podwodnych wulkanów, odkrywania zatopionych krajobrazów dawnego zamieszkania rdzennej ludności i gromadzenia ważnych informacji o dnie morskim na potrzeby największego australijskiego parku morskiego Coral Sea Marine Park. Leży on w części Oceanu Spokojnego - na Morzu Koralowym, u wybrzeży Queensland. Podczas jednego z rejsów na obszarze parku statek zmapował też dotychczas tylko częściowo zbadaną podwodną górę. Dzięki temu na szczycie wzniesienia ujawniono intrygujące struktury.

Nieudokumentowany dotąd ekosystem mezofotyczny

Po wnikliwych analizach struktury okazały się nieudokumentowanym wcześniej ekosystemem mezofotycznym - położoną na dużej głębokości rafą, która tętni życiem. Takie "niewidoczne rafy", zwane mezofotycznymi ekosystemami koralowymi, leżą zwykle na głębokości 30-150 m, gdzie światła jest już bardzo mało. Gdyby nie specjalistyczny sprzęt i szeroko zakrojone mapowanie dna otaczających Australię wód, ten "wyjątkowy i ważny ekosystem koralowy nigdy nie zostałby odkryty", zaznaczają eksperci.

Formacja rafy koralowej porośnięta kolorowymi koralowcami i glonami, oświetlona naturalnym światłem pod wodą, otoczona ciemnoniebieską wodą morską.
Mezofotyczne rafy koralowe to ekosystemy powstające na głębokościach, gdzie dociera już niewiele światła.Luiz A. Rocha - http://mesophotic.org/photos/363, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/Wikimedia Commons

- Statek stanowi niezwykle produktywny element australijskiej infrastruktury badawczej i dostarcza ogromne ilości informacji o dnie morskim, które pomagają nam lepiej zrozumieć, chronić i zarządzać naszym bogatym i różnorodnym środowiskiem morskim - mówi Andrew Martini, dyrektor programu zarządzania statkami w CSIRO MNF.

Kolejne tego typu odkrycie w głębinach podkreśla, jak istotne jest badanie Wszechoceanu oraz jak wiele do nauki wnoszą nowoczesne metody, które pozwalają odkrywać nieznane.

Informacje o badaniach opublikowała agencja CSIRO.

Zobacz również:

Nurkowie jaskiniowi badają zalane korytarze. Która ze znanych podwodnych jaskiń jest najdłuższa na świecie?
GeekExtra

Najdłuższa podwodna jaskinia na świecie. Badacze odkrywają jej sekrety

Paula Drechsler
Paula Drechsler
Odkrycie pod dnem oceanu. Zachwyt naukowcówINTERIA.PL© 2024 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze