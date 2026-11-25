Wraki na dnie Morza Bałtyckiego. Gribshunden to unikat

Gribshunden, znany też jako Griffin i "pływający zamek króla Hansa" (Jana Oldenburga) znów znalazł się w centrum uwagi ze względu na kolejne fascynujące odkrycia.

Jednostka powstała w latach 80. XV wieku. Służyła ona monarsze przede wszystkim po to, by wzmocnić swoją władzę nad królestwem. Statek zatonął na Morzu Bałtyckim w czerwcu 1495 roku po eksplozji prochu i pożarze na pokładzie. Spoczął niedaleko miasta Ronneby u wybrzeży Szwecji, na północ od wyspy Stora Ekö.

Dziś wrak Gribshunden uznawany jest przez archeologów za unikat - stanowi on bezcenną "kapsułę czasu" z przełomu średniowiecza i epoki wielkich odkryć geograficznych.

To najlepiej zachowany tego typu wrak z tego okresu. Ze względu na niskie zasolenie Morza Bałtyckiego oraz nieobecność świdraka okrętowego, czyli małża niszczącego drewno, zachowało się wiele drewnianych elementów wraku, a także inny materiał organiczny rzadko znajdowany na tak starych wrakach w innych akwenach.

"Statek oferuje wyjątkową okazję do zbadania rozwoju europejskiej sztuki wojennej, budowy okrętów i technologii morskiej w późnym średniowieczu" - podkreślają badacze.

Podczas wielu wypraw eksperci wydobyli z niego m.in. rzeźbioną ozdobę dziobu, przedstawiającą potwora pożerającego człowieka, ponad 50 dział i skrzynię z amunicją. Teraz natomiast pojawiła się informacja o nowym odkryciu.

Międzynarodowy zespół naukowców z Uniwersytetu w Southampton (Wielka Brytania), Uniwersytetu Södertörn (Szwecja) i Uniwersytetu Sztokholmskiego (Szwecja) odnalazł dobrze zachowane fragmenty średniowiecznej kolczugi. Według ekspertów to pozostałość wysokiej jakości zbroi wykonanej ze stopu miedzi.

- Pozostałości pancerza znajdowały się tuż na przodzie statku, w sekcji, która mogła służyć jako magazyn sprzętu wojskowego. To naprawdę niesamowite znalezisko! - mówi, otwiera się w nowym oknie dr Rodrigo Pacheco-Ruiz, profesor wizytujący w Centrum Archeologii Morskiej Uniwersytetu w Southampton i współbadacz w projekcie Griffin.

We wraku słynnego statku Griffin badacze odnaleźli pozostałości wysokiej jakości kolczugi. Źródło: Uniwersytet w Southampton via Florian Huber/Griffin 2026 materiał zewnętrzny

Rolf Fabricius Warming, absolwent Southampton i obecny doktorant na Uniwersytecie Sztokholmskim, który jest współkierownikiem projektu, powiedział, że "chociaż wysoka jakość wykonania kolczugi budzi zainteresowanie archeologiczne, jej obecność niekoniecznie wskazuje na powiązanie z osobą o wysokim statusie społecznym".

- Tego rodzaju zbroja mogła pozostawać w użyciu przez długi czas, często poddawana naprawom lub ponownie wykorzystywana, więc te fragmenty mogą stanowić starszy sprzęt wojskowy, który nadal był w użyciu. Specjalistyczna analiza sposobu ich wykonania i składu może ujawnić miejsce ich pochodzenia - zaznaczył Warming.

Wrak jako skarbnica wiedzy. To nie koniec badań "pływającego zamku"

Najnowsza odsłona badań łączy w sobie trzy uzupełniające się podejścia: mapowanie dna morskiego przy użyciu robota, wykorzystując bezzałogowy pojazd nawodny; badania archeologiczne prowadzone przez nurków oraz wysokiej rozdzielczości rejestrowanie fotogrametryczne - metodę rejestrowania i tworzenia szczegółowych obrazów 3D.

- Integracja tych elementów pozwala badaczom na tworzenie bardzo szczegółowych zapisów wraku, zrozumienie odkryć w szerszym kontekście i ukierunkowanie przyszłych badań - zaznaczono w komunikacie, otwiera się w nowym oknie Uniwersytetu w Southampton.