Wykopali dziurę na 500 metrów i szukają od lat. Teraz Niemcy mogą świętować

Niemcy poszukują zamiennika węgla. Kierują się do energii geotermalnej

W związku z planowanym zamknięciem elektrowni węglowej w Weisweiler do 2029 roku oraz zakończeniem wydobycia węgla brunatnego w pobliskiej kopalni odkrywkowej w Inden, władze regionalne i dostawcy energii poszukują zrównoważonych alternatyw w celu utrzymania dostaw ciepła w systemie lokalnego ogrzewania. Energia geotermalna jest uważana za jedną z najbardziej obiecujących opcji, ponieważ może zapewnić stabilne, niskoemisyjne źródło ciepła dla osiedli mieszkaniowych, obiektów przemysłowych i budynków komercyjnych.

Dlatego w okolicach Weisweiler Instytut Fraunhofera ds. Infrastruktury Energetycznej i Geotechnologii (IEG) we współpracy z firmą RWE Power AG oraz kilkoma partnerami akademickimi przeprowadzili badania. Naukowcy przeanalizowali dwa odwierty poszukiwawcze, sięgające głębokości odpowiednio około 100 metrów i 500 metrów. Są to pierwsze odwierty przeznaczone wyłącznie do poszukiwań geotermalnych w regionie od 2004 roku, co czyni je cennymi punktami odniesienia dla przyszłych projektów.

Odwierty wyposażono w zaawansowane kable światłowodowe, które w sposób ciągły mierzą temperaturę na całej swojej długości. Naukowcy pobrali również próbki skał i przeprowadzili szereg pomiarów geofizycznych w celu określenia właściwości termicznych i strukturalnych formacji podziemnych.

Kiedyś zagłębie węglowe, a teraz miejsce nowej energii

Według zespołu badawczego nowo uzyskane pomiary temperatury i przewodności cieplnej dostarczają kluczowych informacji pozwalających udoskonalić geologiczne modele komputerowe regionu Dolnego Renu. Bardziej precyzyjne modele pomogą gminom, przedsiębiorstwom użyteczności publicznej oraz użytkownikom przemysłowym w ocenie, gdzie projekty geotermalne można realizować najskuteczniej i przy mniejszym ryzyku poszukiwawczym.

Projekt ten pokazuje również rosnącą rolę nowoczesnych technologii pomiarowych w poszukiwaniach geotermalnych. Monitoring światłowodowy pozwala badaczom uzyskiwać ciągłe profile temperatury, natomiast monitoring sejsmiczny zainstalowany w jednym z odwiertów rejestruje zarówno naturalne trzęsienia ziemi, jak i drgania gruntu spowodowane działalnością człowieka.

W oparciu wyniki konsorcjum badawcze planuje przeprowadzić dalsze badania geofizyczne z wykorzystaniem technik obrazowania sejsmicznego, a ostatecznie wykonać znacznie głębsze odwierty, które mogłyby osiągnąć głębokość nawet 3 000 metrów. Celem tych głębszych badań jest potwierdzenie obecności złóż geotermalnych zdolnych do zasilania sieci ciepłowniczych na dużą skalę.

Badanie to stanowi część szerszych działań mających na celu wsparcie transformacji energetycznej w niemieckiej Nadrenii, gdzie dawna infrastruktura węglowa jest przekształcana pod kątem zastosowań związanych z energią odnawialną. Dzięki zmniejszeniu niepewności geologicznej nowe dane mogą pomóc w przyciągnięciu inwestycji w projekty geotermalne oraz wzmocnić przejście regionu na czystsze i bardziej zrównoważone źródła ciepła.



