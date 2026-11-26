W skrócie Sonda Hera należąca do ESA dotarła w pobliże asteroidy Dimorphos, aby zbadać skutki uderzenia statku DART agencji NASA wykonanego we wrześniu 2022 roku.

Najnowsze zdjęcia z sondy Hera ujawniły powstanie na powierzchni asteroidy wyrwy wielkości stadionu sportowego oraz obecność wielu odłamków powstałych po zderzeniu.

Misje DART i Hera stanowią wspólny element inicjatywy NASA oraz ESA mającej na celu opracowanie metod ochrony Ziemi przed potencjalnym zagrożeniem ze strony asteroid.

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Europejska Agencja Kosmiczna udostępniła zdjęcia wykonane przez sondę Hera, która znajduje się w okolicy pary asteroid Dimorphos i Didymos. Pierwsza z nich została kilka lat temu uderzona przez statek DART agencji NASA. Teraz ESA bada skutki wcześniejszej misji.

Asteroida Dimorphos z wyrwą wielkości stadionu na zdjęciach z sondy Hera

Hera to sonda kosmiczna, która jest kontynuacją misji DART agencji NASA. ESA wystrzeliła ją w październiku 2024 r. Obiekt niedawno dotarł do celu. W środę 25 listopada, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Europejska Agencja Kosmiczna udostępniła zdjęcia asteroidy Dimorphos, które wykonano z bliska.

Naukowcy dyskutowali nad tym, czy na powierzchni Dimorphos powstał krater uderzeniowy, czy obiekt ten zmienił swój kształt, czy też pozostał bez zmian

Dzięki zdjęciom zrobionym przez sondę Hera z bliska możemy zobaczyć, co tak naprawdę się stało. Okazuje się, że uderzenie statku DART doprowadziło do powstania na powierzchni asteroidy Dimorphos wyrwy wielkości stadionu. Ponadto w pobliżu obiektu znajduje się wiele odłamków, które również są efektem zderzenia.

"Ku naszemu zaskoczeniu, odpowiedź brzmi: wszystkie trzy na raz! Powierzchnia uderzona przez DART została spłaszczona, tworząc krater uderzeniowy wielkości stadionu sportowego, który rozciąga się na całą szerokość asteroidy" - dodaje Patrick Michel.

Europejska Agencja Kosmiczna zbada efekty misji DART NASA

Sonda kosmiczna Hera zbliżyła się do pary asteroid na odległość około 25-30 kilometrów. To dopiero początek misji, która potrwa miesiącami. Już w grudniu Europejska Agencja Kosmiczna zamierza podlecieć na odległość zaledwie 13 kilometrów, co pozwoli na przechwycenie dokładniejszych zdjęć.

NASA uderzyła statkiem DART w asteroidę we wrześniu 2022 r. Niedługo po tym dowiedzieliśmy się, że trajektoria obiektu rzeczywiście została zmieniona. Amerykańska agencja wyznaczyła minimalny poziom sukcesu na skrócenie okresu orbitalnego Dimorphos wokół Didymos o 73 sekundy. Ostatecznie były to aż 33 minuty i przy okazji udało się zmienić orbitę całej pary wokół Słońca, co ludzkość dokonała pierwszy raz w historii.

Misje DART i Hera to część większej inicjatywy NASA oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej na rzecz ochrony Ziemi przed ewentualnym zagrożeniem w przyszłości. Testowane rozwiązania mają pokazać, że będzie możliwa zmiana trajektorii asteroidy, która kiedyś może lecieć w stronę naszej planety.