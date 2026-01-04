Pod koniec października Chińczycy wysłali na własną stację kosmiczną Tiangong kilka myszy. Gryzonie spędziły tam dwa tygodnie i następnie wróciły na Ziemię. Teraz jedna z nich została matką małych myszek. Ten prosty fakt może mieć większe znaczenie niż mogłoby się wydawać, dla przyszłości ludzkości w kosmosie.

Mysz urodziła małe myszki po wyprawie w kosmos na stację Tiangong

Chińczycy wysłali cztery myszy na stację kosmiczną Tiangong w ramach misji załogowej Shenzhou-21, w której udział wzięło troje tajkonautów. Były to cztery gryzonie o numerach 6, 98, 154 i 186. Chińscy astronauci pozostali tam dłużej, ale same zwierzęta wróciły na Ziemię 14 listopada.

Kilka tygodni później jedna z samic urodziła małe myszki. Było to 9 osobników, z których przeżyło 6. Naukowcy uznali to jednak za naturalny wskaźnik przeżywalności. Matka nie ma problemów z karmieniem, a młode rozwijają się prawidłowo.

To bardzo ważny eksperyment. Wang Hongmei, badacz z Instytutu Zoologii Chińskiej Akademii Nauk, podkreślił znaczenie swojego odkrycia, że krótkotrwałe loty kosmiczne nie wpłynęły negatywnie na zdolność myszy do rozmnażania się. Budzi to duże nadzieje pod kątem przyszłej eksploracji kosmosu przez ludzi.

Teraz naukowcy zamierzają przyglądać się wzrostowi małych myszek oraz ich fizjologii. Chcą w ten sposób ocenić, czy pobyt ich matki w kosmosie może mieć wpływ na dalszy rozwój gryzoni.

Myszy wykazują duże podobieństwo genetyczne do ludzi

Wybór myszy do eksperymentu nie był przypadkowy. Te małe ssaki wykazują duże podobieństwo genetyczne do ludzi. Natomiast ich reakcja na stres fizjologiczny jest zbliżona do biologii człowieka. Dlatego wydają się dobrym wyborem w podobnych badaniach.

Uczeni nie mają złudzeń. Jeśli kosmos ma negatywny wpływ na zdolności rozrodcze u ssaków, to będzie to widoczne u badanych myszy. Warto jednak mieć na uwadze, że sama misja nie przebiegła bez problemów.

W momencie przybycia tajkonautów do Tiangong, do stacji były zacumowane dwa statki kosmiczne, ale jeden z nich został trafiony kosmicznym śmieciem. Istniało więc ryzyko, że myszy spędzą więcej czasu na orbicie okołoziemskiej od zakładanych dwóch tygodni.

Problemem były m.in. racje żywieniowe dla myszy, których nie przewidziano na długi okres przebywania w kosmosie. Zaczęto więc je rozdzielać i wykorzystywać mieszanki z racji dla tajkonautów. Najbezpieczniejszym pożywieniem awaryjnym okazało się mleko sojowe.

Ponadto Chińczycy starali się zapewnić myszom przebywającym na stacji Tiangong jak najlepsze warunki. Dlatego m.in. włączano im światło o godzinie 7 rano i gaszono po godzinie 19. Chcąc w ten sposób symulować rytm dobowy jak najbardziej zbliżony do ziemskiego.

