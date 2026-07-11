Jak brak snu po cichu wpływa na twoją wagę i zdrowie? Nowe badanie naukowe ujawnia zaskakującą prawdę

Naukowcy z Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons badali osoby, które skróciły swój sen o około 80 minut na dobę przez sześć tygodni. Okazało się, że uczestnicy przybrali na wadze średnio o pół kilograma i prowadzili bardziej siedzący tryb życia.

- Nasze badanie pokazuje, że odpowiednia ilość snu może pomóc zmniejszyć ryzyko przyrostu masy ciała i chorób związanych z otyłością, takich jak choroby serca i cukrzyca - mówi Marie-Pierre St-Onge, która kierowała badaniem. - Ludzie mają tendencję do tycia w wieku dorosłym, a otyłość jest głównym czynnikiem ryzyka chorób serca. Jednak skupienie się na zdrowszej diecie i większej aktywności fizycznej w celu zrównoważenia przyrostu masy ciała jest zbyt uproszczone i może być trudne do utrzymania.

Poprzednie badania były zbyt restrykcyjne

Większość wcześniejszych badań nad niedoborem snu i jego skutkami było niewielkich i ograniczało się do analiz poważnego ograniczenia snu. Pokazały one, że poważny niedobór snu prowadzi do zmian apetytu i przejadania się, co z czasem może przyczyniać się do przyrostu masy ciała. Większość ludzi jednak nie toleruje poważnego niedoboru snu trwającego dłużej niż kilka dni.

Teraz skupiono się na badaniu lżejszego niedoboru odpoczynku - uczestnikom, którzy wcześniej spali 7-8 godzin dziennie polecono, aby opóźnili swoją standardową porę pójścia spać o 80 minut przez sześć tygodni, a następnie przez kolejne sześć tygodni spali prawidłowo. Mierzono im poziom snu i aktywności, a także zmiany masy ciała, jego skład, obwód talii i stężenia na czczo kilku hormonów.

- Chociaż przyrost masy ciała o pół kilograma obserwowany przy umiarkowanym ograniczeniu snu nie jest przytłaczający, należy pamiętać, że dzieje się to w ciągu zaledwie sześciu tygodni - twierdzi Faris Zuraikat, główny autor badania. - Nasze badanie zostało zaprojektowane tak, aby naśladować wzorce snu, których doświadcza większość dorosłych przewlekle. Po ekstrapolacji na cały rok spodziewalibyśmy się, że utrata mniej niż półtorej godziny snu na noc może skutkować klinicznie istotnym przyrostem masy ciała.

Czas spędzany w pozycji siedzącej wydłużył się średnio o 17 minut dziennie w fazie ograniczenia snu, a o prawie 30 minut dziennie u mężczyzn i kobiet po menopauzie.

Naukowcy chcą teraz przeprowadzić dalsze badania, aby lepiej zrozumieć mechanizmy stojące za tym zjawiskiem. Wszystko jednak sugeruje, że niedobór snu zwiększa ryzyko chorób związanych z otyłością, takich jak cukrzyca typu 2 i choroby serca.