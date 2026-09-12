Nowe badania pokazują szokujące skutki zdrowotne oddziaływania światła w nocy na nasz organizm

Ponad 11 tys. osób wzięło udział w badaniu, którego wyniki wskazały, że ekspozycja na światło w nocy wiąże się z istotnymi i potencjalnie szkodliwymi zmianami w strukturze i funkcjonowaniu serca.

Analizą kierował profesor Lu Qi z Uniwersytetu Tulane w Nowym Orleanie w USA.

- Wcześniejsze badania obserwacyjne wykazały związek między narażeniem na światło w nocy a wyższym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, jednak niewiele wiadomo na temat związanych z tym zmian strukturalnych i funkcjonalnych serca. Przeprowadziliśmy to badanie, aby dowiedzieć się, jak z upływem czasu zmienia się stan serca u osób narażonych na nadmierne oświetlenie w nocy - powiedział Qi.

Wszyscy uczestnicy nosili czujnik światła na nadgarstkach przez siedem dni, aby mierzyć poziom światła w nocy. Trzy lata później uczestnicy przeszli badanie serca metodą rezonansu magnetycznego (MRI), żeby dokładnie zbadać struktury i funkcje serca.

Już światło księżyca wywołuje negatywne skutki

Naukowcy porównali osoby wystawione na działanie światła o natężeniu większym niż trzy luksy, które odpowiada pełni księżyca, z osobami wystawionymi na działanie niemal zerowego światła w nocy.

Wykazano w ten sposób, że u osób narażonych na intensywne nocne światło dochodziło do pogrubienia ściany lewej komory serca, co zmniejszało jej objętość. Zaobserwowano również oznaki osłabienia zdolności mięśnia sercowego do skurczu podczas bicia serca. Jest to wczesny wskaźnik dysfunkcji serca. W prawej komorze i lewym przedsionku serca także wystąpiły zmiany.

- Zanieczyszczenie światłem stało się nowym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia. Nasze odkrycia, wraz z dowodami z innych badań, sugerują, że ograniczenie ekspozycji na światło w nocy powinno być brane pod uwagę przez lekarzy i decydentów jako jedna z potencjalnych strategii zapobiegania chorobom serca - podsumował autor badania.

Utrzymywanie w sypialni jak największej ciemności powinno być priorytetem, jak twierdzą naukowcy. W ten sposób nie tylko chronimy serce, ale też lepiej się wysypiamy.

Badanie opublikowano w czasopiśmie European Heart Journal.