Supererupcje to jedne z najpotężniejszych zjawisk na Ziemi. Wyrzucają tysiące kilometrów sześciennych magmy, skał i popiołu, wpływając na klimat i życie ludzi w skali globalnej. Nic więc dziwnego, że naukowcy od lat próbują zrozumieć, co dokładnie dzieje się pod powierzchnią takich wulkanów. Nowe badania sugerują jednak, że w przypadku Yellowstone (superwulkanu, o którym niejednokrotnie pisaliśmy w Interii Geekweek) mogliśmy patrzeć… zbyt głęboko.

Yellowstone wygląda inaczej, niż uważano

Zespół z Chińskiej Akademii Nauk opracował trójwymiarowy model geodynamiczny zachodniej części Ameryki Północnej. Wyniki, opublikowane w "Science", podważają klasyczny obraz superwulkanu z jedną dużą komorą pełną płynnej magmy. Zamiast tego mamy do czynienia z rozległymi strefami częściowo stopionej skały przypominającej gęstą, lepką papkę.

Choć zmiana może wydawać się czysto akademicka, ma duże znaczenie dla zrozumienia erupcji. Taka struktura jest znacznie bardziej rozproszona i mniej "gotowa do wybuchu" niż jednolita komora. Magma wnika w skały litosfery, czyli sztywnej zewnętrznej warstwy Ziemi i tworzy system rozciągający się na dużą skalę. To tłumaczy, dlaczego klasyczne modele oparte na ciśnieniu w komorze nie zawsze pasują do obserwacji.

Superwulkan bez głębokiego pióropusza

Największe zaskoczenie dotyczy jednak źródła tej magmy. Dotąd często zakładano, że Yellowstone jest zasilane przez głęboki pióropusz płaszcza, sięgający aż granicy jądra Ziemi. Nowy model wskazuje coś innego. Magma może pochodzić z dużo płytszej warstwy, astenosfery.

Astenosfera to plastyczna, gorąca warstwa górnego płaszcza Ziemi, znajdująca się bezpośrednio pod sztywną litosferą. Dzięki swojej półpłynnej konsystencji umożliwia ona powolne przemieszczanie się płyt tektonicznych.

Warstwy Ziemi Surachit/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) Wikimedia Commons

Kluczową rolę odgrywa tu ruch, który naukowcy określili jako "wiatr płaszcza", czyli poziomy przepływ gorących skał pod kontynentem. Ten powolny ruch transportuje materiał w stronę Yellowstone, gdzie dochodzi do jego topnienia wskutek spadku ciśnienia. W efekcie magma powstaje bliżej powierzchni, niż dotąd sądzono.

Jak rozdzieranie skorupy wpływa na erupcje?

Model pokazuje też mechanizm, który można porównać do rozciągania i rozrywania litosfery. Siły działające z przeciwnych kierunków tworzą pod Yellowstone coś w rodzaju kanału, nachylonego na południowy zachód. To właśnie nim magma może się przemieszczać.

Taki układ sprzyja powstawaniu rozległych systemów magmowych i tłumaczy ich długotrwałą aktywność. Co ważne, wyniki dobrze zgadzają się z wcześniejszymi obserwacjami geofizycznymi i geochemicznymi.

Dlaczego to wszystko ma znaczenie? Bo zmienia sposób, w jaki oceniamy ryzyko. Jeśli magma nie gromadzi się w jednej komorze, ale w rozproszonym systemie, erupcje mogą wyglądać inaczej, niż przewidywały dotychczasowe modele. To z kolei wpływa na prognozy i przygotowanie na ewentualne zagrożenia.

Źódło: Chińska Akademia Nauk

Publikacja: Zebin Cao et al, Tectonic origin of Yellowstone's translithospheric magma plumbing system, Science (2026). DOI: 10.1126/science.ady2027

