W skrócie Naukowcy odkryli, że materiały z wczesnego etapu formowania się Ziemi stopniowo przedostają się z jądra planety do jej wyższych warstw.

Badacze z Uniwersytetu Nauki i Technologii Chin w Hefei wykazali, że między jądrem a płaszczem Ziemi dochodzi do ciągłej wymiany materiałów.

Analiza izotopów wodoru, helu i wolframu w bazaltach oceanicznych potwierdza, że głębokie wnętrze planety nie jest izolowane i ulega ciągłym przemianom.

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Ziemia powstała około 4,5 mld lat temu jako rozgrzana kula. Wtedy jej powierzchnię pokrywał ocean magmy. W jej wnętrzu do dziś pozostają materiały z tamtego okresu. Nowe badania wskazują, że część z nich stopniowo przedostaje się z jądra do wyższych warstw planety. Naukowcy znaleźli chemiczne ślady tego procesu.

Co wycieka z jądra Ziemi?

Jądro Ziemi to niezwykle gorąca, metaliczna część naszej planety. Chociaż oddzielają je od powierzchni tysiące kilometrów skał, to procesy, które tam zachodzą mają wpływ na to, co dzieje się wyżej. Badacze z Uniwersytetu Nauki i Technologii Chin w Hefei sprawdzili, czy jądro i otaczający je płaszcz wymieniają się materiałami od początków istnienia Ziemi.

Szczególną uwagę zwrócili na wodór, który nasza planeta przechwyciła z obłoku gazu i pyłu, z którego powstał Układ Słoneczny. Pierwiastek ten nadal przedostaje się z jądra do płaszcza, gdzie może wchodzić w skład minerałów. To nie oznacza, że pod powierzchnią gromadzą się kieszenie zwykłej, płynnej wody.

Skąd wiadomo, że materia z głębi Ziemi przemieszcza się ku górze?

Jedną ze wskazówek są bazalty wysp oceanicznych, czyli skały powstające z lawy wydobywającej się w takich miejscach jak Islandia czy kanadyjska wyspa Baffina. Tamtejsza magma może pochodzić z obszarów położonych blisko granicy jądra i płaszcza, czyli przenosić ślady procesów zachodzących głęboko pod powierzchnią.

Naukowcy przeanalizowali proporcje izotopów wodoru, helu i wolframu. Izotopy to odmiany tego samego pierwiastka, różniące się masą atomów. Ich wzajemne proporcje pomagają ustalić, skąd pochodzi dana materia. Lżejszy wodór i hel-3 mogą wskazywać na związki z pierwotnym składem Układu Słonecznego, a izotopy wolframu pozwalają śledzić materiał związany z jądrem.

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Ziemia wciąż zmienia się od środka

Badacze wykorzystali symulacje komputerowe wspomagane uczeniem maszynowym, aby sprawdzić, jak wodór zachowywał się podczas formowania się Ziemi. Wyniki wskazują, że samo krzepnięcie pradawnego oceanu magmy nie tłumaczy obecnego rozmieszczenia izotopów wodoru w głębokim płaszczu.

Wyniki sugerują, że nawet jeśli pierwotne zbiorniki materiału w głębokim płaszczu istniały, sygnatury izotopowe wodoru obserwowane obecnie w dolnym płaszczu prawdopodobnie nie są jedynie pozostałością po wczesnym rozdzieleniu się warstw Ziemi.

Jak podsumowują naukowcy, obecny skład chemiczny głębokiego wnętrza planety odzwierciedla wymianę materiałów między jądrem a płaszczem, która trwa przez kolejne etapy ewolucji Ziemi.

Źródło: ScienceAlert

Publikacja: Yu Zhang et al. ,Hydrogen isotopes reveal water leakage from the core.Sci. Adv.12,eaei4756(2026).DOI:10.1126/sciadv.aei4756



