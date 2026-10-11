Zachorowania na raka rosną. Szczególnie szybko wśród młodych

Naukowcy odnotowali przede wszystkim wyraźny wzrost zachorowań na nowotwory o tzw. wczesnym początku. Analiza przeprowadzona przez World Cancer Research Fund objęła natomiast dane z Anglii, Stanów Zjednoczonych i Holandii, więc tendencja nie ogranicza się do jednego kraju.

Rak rośnie wśród młodych

Badacze przeanalizowali 12 typów nowotworów w Anglii. W siedmiu przypadkach zaobserwowano znaczący wzrost zachorowań wśród osób poniżej 50. roku życia. Największą uwagę zwraca sytuacja raka prostaty, bo w 2001 roku na 100 tys. mężczyzn poniżej 50 lat przypadał średnio jeden przypadek, a w 2023 roku było ich już 3,6.

Wyraźnie wzrosła również liczba zachorowań na raka jelita grubego. W 2001 roku wskaźnik wynosił 3,9 na 100 tys. osób, natomiast w 2023 roku sięgnął 8,4. Ponad dwukrotnie zwiększyła się także częstość raka macicy i raka nerki - odpowiednio do 3,9 oraz 3 przypadków na 100 tys. osób. Wzrost dotyczył również raka piersi, choć był znacznie mniejszy tj. z 42 do 47,5 przypadku na 100 tys. osób. Więcej przypadków odnotowano także w przypadku nowotworów trzustki i wątroby.

Podobny problem w USA i Holandii

Anglia nie jest wyjątkiem, bo analiza danych ze Stanów Zjednoczonych obejmujących okres od 2000 roku wykazała ponad dwukrotny wzrost zachorowań na raka nerki wśród osób przed 50. rokiem życia. Wskaźnik zwiększył się tu z 2,5 do 5,3 na 100 tys. osób. O ponad 50 proc. wzrosła również liczba przypadków raka jelita grubego, macicy i trzustki. W przypadku raka piersi wzrost wyniósł około 20 proc.

W Holandii naukowcy znaleźli z kolei istotne wzrosty zachorowań na raka jelita grubego, nerki, wątroby oraz raka szyjki macicy. Jest jednak również pozytywna informacja, ponieważ w każdym z trzech analizowanych państw spada liczba przypadków raka płuca wśród młodszych osób. Badacze wiążą to przede wszystkim ze spadkiem popularności palenia papierosów.

Winny styl życia? Naukowcy wskazują kilka czynników

Eksperci podkreślają, że nie ma jednej przyczyny odpowiadającej za wzrost zachorowań, ale jednym z głównych podejrzanych są zmiany stylu życia obserwowane w ostatnich dekadach. Chodzi przede wszystkim o rosnącą skalę otyłości, niewłaściwą dietę i brak aktywności fizycznej.

Znaczenie mogą mieć także spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz kontakt z różnego rodzaju czynnikami środowiskowymi, w tym zanieczyszczeniami i niektórymi substancjami chemicznymi. Według World Cancer Research Fund około 40 proc. przypadków nowotworów można powiązać z modyfikowalnymi czynnikami ryzyka. Nie oznacza to jednak, że styl życia wyjaśnia wszystkie obserwowane zmiany.

Istotnym elementem układanki jest również rozwój diagnostyki. Ludzie są dziś bardziej świadomi objawów nowotworów, częściej zgłaszają niepokojące symptomy lekarzom, a medycyna dysponuje coraz lepszymi metodami wykrywania chorób. To może częściowo tłumaczyć wzrost liczby diagnoz.

Rosnąca liczba nowotworów wśród młodych ludzi to tykająca bomba zegarowa

Jednym z najważniejszych projektów, który ma pomóc odpowiedzieć na pytanie o przyczyny tego trendu, będzie badanie prowadzone przez King's College London. Weźmie w nim udział aż 250 tys. osób, a projekt zostanie sfinansowany przez Cancer Research UK. Naukowcy skupią się przede wszystkim na rosnącej liczbie przypadków raka jelita grubego wśród młodych dorosłych, gdyż chcą sprawdzić, w jakim stopniu odpowiadają za to zmieniające się czynniki ryzyka, a w jakim lepsza diagnostyka i wcześniejsze wykrywanie choroby.