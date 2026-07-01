Spis treści: Astrolato - co nocne niebo zaplanowało dla nas na wakacje? Najciekawsze zjawiska astronomiczne w lipcu W sierpniu nastąpi zaćmienie Słońca i Księżyca. Co jeszcze warto zobaczyć na niebie?

Astrolato - co nocne niebo zaplanowało dla nas na wakacje?

Ciepłe wieczory i bezchmurne niebo latem sprzyjają obserwacji nocnego nieba. Jak się okazuje, w 2026 roku będziemy mieć mnóstwo powodów, aby spojrzeć w górę. Czekają na nas noce spadających gwiazd, zaćmienie Słońca czy Księżyca, a także spektakularne koniunkcje. Na wiele z tych zjawisk przyszło nam czekać długie lata, nie warto więc marnować okazji, aby już niedługo zobaczyć je na własne oczy.

Wiele z tych fascynujących zjawisk astronomicznych jest także świetną okazją do szlifowania swoich umiejętności w zakresie astrofotografii. Dzięki kalendarzowi najciekawszych zjawisk możesz zaplanować wycieczkę w miejsce, gdzie będzie je najlepiej widać lub uchwycisz je w kadrze wraz z ciekawą architekturą czy zarysem drzew. Zaćmienie Księżyca na tle wieżowców, a może spotkanie Wenus i Księżyca nad górami? Sprawdź, co warto zobaczyć w te wakacje na nocnym niebie.

Najciekawsze zjawiska astronomiczne w lipcu

Pierwsza połowa lipca to czas niesamowitych koniunkcji. Już 4 lipca wczesnym rankiem warto spojrzeć nad północno-wschodni horyzont. Tam w odległości zaledwie 0,7 stopnia wzejdzie Mars i Uran. To rzadka okazja, aby uchwycić te dwie planety na jednym kadrze.

Niedługo po tym zjawisku, bo już 7 lipca będziemy mogli oglądać koniunkcję Księżyca i Saturna również o poranku. Oba ciała niebieskie znajdą się w gwiazdozbiorze Ryb leżącym poniżej Andromedy i Pegaza. Z kolei dwa dni później Wenus na nocnym niebie spotka Regulusa. Tym razem, aby zobaczyć to zjawisko, należy odnaleźć Wenus na wieczornym niebie. Pojawi się ona tuż nad Regulusem - główną gwiazdą w gwiazdozbiorze lwa.

Druga połowa lipca również zapowiada się fascynująco. Rozpocznie się od koniunkcji Księżyca i Wenus, która nastąpi 17 lipca tuż po zmroku. Aby zobaczyć to spotkanie, warto spojrzeć na zachodni horyzont. Księżyc będzie wówczas delikatnym sierpem, który uzupełni jasna Wenus. Piękny kadr gwarantowany.

W lipcu warto także dobrze przyjrzeć się Księżycowi. 24 lipca pokaże swoje najpiękniejsze oblicze. W pobliżu terminatora księżycowego płaskie oświetlenie stworzy niezwykłą grę światła i cienia. Warto spojrzeć wówczas na naszego satelitę przez teleskop. Dzięki temu można zaobserwować, jak szczyty Montes Jura będą oświetlone przez Słońce, a równocześnie równina Sinus Iridum pozostanie jeszcze w cieniu.

Lipiec zakończy się nocą spadających gwiazd. 30 lipca nastąpi maksimum akwarydów. Warto wówczas spojrzeć w gwiazdozbiór Wodnika, gdzie będzie zlokalizowany radiant meteorów. Przy dobrych warunkach można zaobserwować tam nawet 25 meteorów na godzinę. Przygotujcie na tę noc sporą listę życzeń.

W sierpniu nastąpi zaćmienie Słońca i Księżyca. Co jeszcze warto zobaczyć na niebie?

Niezależnie od tego, gdzie znajdziecie się w sierpniu, warto spojrzeć do góry. Od 1 do 15 sierpnia będziemy mieć niecodzienną okazję zobaczyć pierwszą planetę od Słońca w naszym gwiazdozbiorze. Merkury będzie widoczny nad wschodnim horyzontem.

Drugiego sierpnia w odległości 61 milionów kilometrów od Ziemi przemknie Kometa 10P/Tempel 2. Osiągnie jasność do +8 magnitudo, dzięki czemu będzie dobrze widoczna nad horyzontem już od godziny 23:00. Najwyższe położenie osiągnie o godzinie 2:24. Warto spojrzeć na nią przez lornetkę lub teleskop.

W sierpniu Księżyc wejdzie w dwie ciekawe koniunkcje. 9 sierpnia spotka się z Marsem w gwiazdozbiorze Byka. Z kolei 16 sierpnia czterodniowy sierp Księżyca ponownie w te wakacje spotka się z Wenus.

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Na to zjawisko czekamy już od dawna. 12 sierpnia nastąpi całkowite zaćmienie Słońca. Aby doświadczyć kilkuminutowej ciemności w ciągu dnia, należy udać się na Islandie lub do Hiszpanii. To właśnie tam będzie przebiegać pas widoczności fazy całkowitej. W większości Europy - także w Polsce będziemy mogli oglądać częściowe zaćmienie Słońca. W Polsce zobaczymy je tuż przed zachodem Słońca. Nasza gwiazda schowa się za horyzontem jeszcze częściowo zasłonięta przez Księżyc. Na całkowite zaćmienie słońca widoczne z Europy czekaliśmy 27 lat. Warto zatem skorzystaj z tej okazji. Następną będziecie mieli... za rok. Warto wówczas udać się na południowe wybrzeże Hiszpanii np. do Malagi. To jedyne miejsce w Europie, gdzie będzie można obserwować całkowite zaćmienie Słońca.

Tego samego dnia co zaćmienie Słońca będzie można obserwować dobrze nam znane Perseidy. Swoje maksimum rój osiągnie w godzinach 22:00-04:00. Wówczas będzie można zobaczyć nawet 100 meteorów na godzinę poruszających się z prędkością 216 tys. km/h. Warto dobrze zaplanować tę noc, ponieważ tak wielkiego spektaklu na nocnym niebie nie było dawno. Zaćmienie Słońca, Perseidy, a do tego Księżyc w nowiu, zatem jego blask nie będzie przeszkadzał w obserwacji nocnego nieba.

To jeszcze nie wszystko. Na koniec miesiąca czeka nas jeszcze częściowe zaćmienie Księżyca. Dokładnie 28 sierpnia o godzinie 4:34 aż 93,5% tarczy Księżyca wejdzie w cień Ziemi. Krótko po maksymalnym zaćmieniu nasz satelita zajdzie za horyzont. Podobnie jak w przypadku zaćmienia Słońca, nie będziemy mogli oglądać końca zaćmienia Księżyca.



