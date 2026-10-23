Zaczęła się epoka lodowcowa. To globalne ocieplenie ją zatrzymało

W skrócie Naukowcy ustalili, że około 2 tys. lat temu Ziemia rozpoczęła proces wchodzenia w kolejny okres lodowcowy, który został przerwany przez globalne ocieplenie.

Analiza roślin ukrytych pod czapą lodową Barnes wykazała, że lądolód zaczął rosnąć tysiąc lat po osiągnięciu swojego minimum, które wystąpiło 3 tys. lat temu.

Modele klimatyczne wskazują, że naturalny proces formowania się lądolodu został zatrzymany w latach 60. XX wieku, gdy letnie roztopy przewyższyły zimowe przyrosty.

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Mniej więcej 2 tys. lat temu klimat Ziemi zaczął sprzyjać rozrastaniu się lodu w Ameryce Północnej. Według naukowców był to początek... kolejnego okresu lodowcowego. Jednak proces trwał tylko do czasu, gdy temperatury zaczęły rosnąć. Badacze twierdzą, że globalne ocieplenie zatrzymało naturalny proces, który mógł doprowadzić do ponownego pokrycia lodem ogromnych obszarów lądu.

Wszystko dopiero się zaczynało, wszystko przebiegało normalnie, miał rozpocząć się kolejny okres lodowcowy, a jednak proces ten został zatrzymany. To bardzo wymowny przykład tego, jak mocno zaburzyliśmy funkcjonowanie tego systemu.

Ślady roślin ukryte pod lodem

Zespół prof. Younga zbadał historię lądolodu laurentyjskiego, który między około 95 tys. a 20 tys. lat temu pokrywał znaczną część Kanady i północnych Stanów Zjednoczonych. W niektórych miejscach miał ponad 3 km grubości. Dziś pozostała po nim niewielka czapa lodowa Barnes na wyspie Baffina w kanadyjskim Nunavut.

Lądolód laurentyjski między ok. 95 tys. a 20 tys. lat temu pokrywał znaczną część współczesnej Kanady i północnych Stanów Zjednoczonych April S. Dalton, Chris R. Stokes, Christine L. Batchelor, doi:10.1016/j.earscirev.2021.103875/CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en) Wikimedia Commons

Naukowcy sprawdzili, kiedy lód osiągnął najmniejsze rozmiary, a następnie zaczął ponownie się rozrastać. W tym pomogły fragmenty roślin zachowane pod lodem. Dzięki badaniu węgla promieniotwórczego C-14 można określić ich wiek i odtworzyć historię zmian zasięgu lodowca.

Wyniki wskazują, że lądolód osiągnął minimum około 3 tys. lat temu, a mniej więcej tysiąc lat później zaczął ponownie rosnąć. Zdaniem badaczy właśnie ten moment należy uznać za początek kolejnego okresu lodowcowego. Wcześniejsze prognozy sugerowały, że taki proces rozpocznie się dopiero za tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy lat.

Ocieplenie zatrzymało naturalny proces

Rozrastanie się lodu miało przebiegać bardzo powoli. Ochłodzenie stałoby się wyraźnie odczuwalne w zasadzie dopiero po tysiącach lat, a odbudowa ogromnego lądolodu laurentyjskiego zajęłaby około 30 tys. lat. W latach 60. XX wieku sytuacja zaczęła się jednak zmieniać. Latem czapa lodowa Barnes traciła więcej lodu, niż przybywało go zimą.

Według modeli wykorzystanych przez naukowców pozostałość dawnego lądolodu może całkowicie zniknąć w ciągu najbliższych kilku stuleci. To ważne, ponieważ jego lodowa masa mogła ułatwiać powstawanie kolejnych rozległych pokryw lodowych.

To, co było zjawiskiem całkowicie naturalnym i przewidywalnym, już nie istnieje.

Warto przy tym pamiętać, że naukowo nadal żyjemy w epoce lodowej, która rozpoczęła się około 34 mln lat temu. W jej trakcie występują jednak zarówno zimne okresy lodowcowe (glacjały), jak i cieplejsze okresy między nimi (interglacjały). Obecnie trwa właśnie taki cieplejszy etap.

Źródło: Columbia Climate School

Publikacja: Nicolás E. Young, Late Holocene re-expansion of the Laurentide Ice Sheet, Science (2026). DOI: 10.1126/science.aed3379. www.science.org/doi/10.1126/science.aed3379



