Ślady Cesarstwa Rzymskiego w Anglii. Życie dawnych elit

Cesarstwo Rzymskie zapisało się na kartach historii jako potężne starożytne państwo, które w szczytowym okresie swojej potęgi obejmowało rozległe tereny Europy, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Ślady obecności Rzymian do dziś można znaleźć w wielu zakątkach dawnego imperium.

Mimo upływu stuleci od czasów upadku potęgi, archeolodzy wciąż dokonują nowych odkryć, które pokazują wpływ cesarstwa na zajęte tereny. Najnowsze znalezisko dotyczy wyjątkowo okazałej willi, której bogate zdobienia oraz obecność luksusowych przedmiotów wskazują, że mogła należeć do przedstawicieli starożytnych elit.

Wykopaliska archeologiczne w Devon. Zaczęło się od wykrywacza metali

Wykopaliska archeologiczne przeprowadzono na terenach rolniczych pomiędzy wioskami Halberton i Sampford Peverell w hrabstwie Devon w Anglii. Miejsce po willi zostało odkryte przez lokalnego poszukiwacza metali. Teraz badania pod przewodnictwem archeologów z University of Exeter i Cotswold Archaeology odsłoniły pełną skalę rzymskiej willi z misterną mozaiką, bogato zdobioną łaźnią z co najmniej dwoma basenami i budynkiem gospodarczym.

W budynkach odkryto rzymskie artefakty, w tym bransoletę ze stopu miedzi, posrebrzaną łyżkę czy ozdobę z podobizną Wiktorii, rzymskiej bogini zwycięstwa oraz militarnej potęgi Cesarstwa Rzymskiego. Znaleziono także liczne fragmenty ceramiki.

- Te wykopaliska to fantastyczny przykład tego, co można osiągnąć, gdy współpracują ze sobą profesjonalni archeolodzy, wolontariusze, pracownicy uniwersytetu i studenci. Mozaika jest oczywiście najwspanialszym odkryciem, ale odzyskane metalowe artefakty również są wyjątkowe i stanowią doskonały przykład odpowiedzialnego poszukiwania metali, a detektorysta John Hill - który pierwotnie zidentyfikował to miejsce - odegrał kluczową rolę w tym sukcesie - powiedział Dan Sausins, kierownik projektu kierujący zespołem Cotswold Archaeology.

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Wyjątkowa misterna mozaika odkryta w rzymskiej willi

Podczas szeroko zakrojonych badań ujawniono, że układ willi jest większy, niż początkowo sądzono, co skłoniło archeologów do przypuszczenia, że mogła ona zostać kilkukrotnie rozbudowana. Ślady drewnianych schodów sugerują ponadto, że część willi mogła być dwupiętrowa.

Sama mozaika o powierzchni 12 metrów kwadratowych, wykonana z tysięcy sześcianów w kolorze czerwonym, białym i granatowo-szarym, najpewniej była widowiskową dekoracją jednego z pomieszczeń w willi. Położono ją najprawdopodobniej w IV wieku n.e. Po całkowitym odkryciu mozaiki specjaliści ostrożnie ją demontują, aby można ją było poddać konserwacji, a następnie wystawić w Tiverton Museum of Mid-Devon Life, wraz z innymi odzyskanymi podczas badań zabytkami.

Bogata rzymska willa. Rzadko spotykane odkrycie

Zgodnie z udostępnionymi informacjami, odkrycia wskazują, iż willa była rezydencją osób majętnych, zajmujących wysoką pozycję w społeczeństwie. Badacze wskazują, że właściciele dóbr "prowadzili typowo rzymski styl życia". Jak zaznaczają specjaliści, tak duże bogactwo jest rzadko spotykane w południowo-zachodniej Anglii z czasów rzymskich - znanych jest tam zaledwie kilka tego typu willi.

To kolejne wykopaliska na tym obszarze, które pozwalają lepiej poznać dzieje Devonu w czasach rzymskich. Przyszłe prace będą koncentrować się na sąsiednim terenie.



