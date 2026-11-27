Badania szczątków z jaskini Ballynamintra. Ślady działalności człowieka

W jaskini krasowej Ballynamintra w hrabstwie Waterford w Irlandii znaleziono kości wymarłego jelenia olbrzymiego. Zwierzęta te żyły od ok. 500 tys. do ok. 7700 lat temu, zamieszkując północne części Europy, Azji i Afryki.

Samo odkrycie szczątków wymarłego stworzenia było ciekawe, jednak dopiero jego najnowsze analizy okazały się przełomowe - mogą one zmienić historię obecności człowieka w Irlandii.

Według badaczy ślady na kościach jelenia mogą bowiem sugerować, że ludzie pojawili się w rejonie około 13 500 lat temu, czyli niemal o tysiąc lat wcześniej, niż dotychczas zakładano.

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Człowiek pojawił się w Irlandii o 1000 lat wcześniej, niż zakładano?

Kości wymarłego jelenia olbrzymiego znaleziono w jaskini Ballynamintra niemal 150 lat temu. Trafiły one do zbiorów Muzeum Narodowego Irlandii w Dublinie. Niedawno przeprowadzono kolejne wykopaliska na tym stanowisku, znajdując nienaruszone osady z epoki lodowcowej i więcej szczątków wymarłych zwierząt. Przy okazji nowych badań eksperci postanowili wrócić także do analizy kości jelenia znalezionych w latach 1878-1882.

Ponowna analiza szczątków zwierzęcia dostarczyła nowych informacji - na eksponatach znajdujących się w zbiorach muzeum od XIX wieku dostrzeżono ślady przypominające nacięcia i łupanie kamiennymi narzędziami. Mogą one świadczyć o ludzkiej ingerencji - celowym rozłupywaniu kości w celu wydobycia szpiku.

Analizy przeprowadzone na Uniwersytecie Oksfordzkim określiły wiek rozłupanej kości na około 13 500-13 300 lat. Oznaczałoby to cofnięcie daty potwierdzonej obecności ludzi w Irlandii o mniej więcej tysiąc lat.

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Do tej pory za najstarszy pewny dowód obecności człowieka w tym miejscu uznawano bowiem szczątki niedźwiedzia brunatnego z kompleksu Alice and Gwendoline w hrabstwie Clare. Odkryte tam kości ze śladami cięcia datowano na około 12 800-12 600 lat.

- Potwierdzenie obecności człowieka w jaskini Ballynamintra przed 13 500 laty zmieniłoby datę pojawienia się ludzi w Irlandii i nasze rozumienie wczesnego rozprzestrzeniania się ludzi w północno-zachodniej Europie pod koniec ostatniej epoki lodowcowej - powiedział dr Richard Jennings z Wydziału Nauk Biologicznych i Środowiskowych Uniwersytetu im. Johna Mooresa w Liverpoolu, który kierował badaniami.

Badania archeologiczne jaskini Ballynamintra. Zaplanowano dalsze prace

Archeolodzy zaznaczają, że choć ślady na kościach jelenia wskazują na celowe oprawianie zwierzyny przez ludzi w prehistorii, to konieczne są dalsze badania.

Do ostatecznego potwierdzenia obecności człowieka w Irlandii w tym okresie potrzebne są dalsze wykopaliska i odnalezienie kamiennych lub kościanych narzędzi.

Być może tego typu dowody znajdują się w niezbadanych jeszcze częściach jaskini Ballynamintra. Zaplanowano już dalsze wykopaliska.

Wyniki, otwiera się w nowym oknie badań opublikowano na łamach "Proceedings of the Royal Irish Academy".