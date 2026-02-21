Pierwsze kompleksowe badania egipskiej mumii dziecka przechowywanej we Wrocławiu

W 1914 roku do Muzeum Archidiecezji we Wrocławiu trafiła egipska mumia dziecka jako część kolekcji zabytków kardynała Adolfa Bertrama z Hildesheim. Do tej pory nie była przedmiotem systematycznych badań ani publikacji naukowej, lecz ostatnio zespół badaczy pod kierunkiem profesor Agaty Kubali z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Marzeny Ożarek-Szilke z Międzynarodowej Fundacji Mummy Research Center z udziałem Stanisława Szilke i Wojciecha Ejsmonda przeprowadził jej pierwsze kompleksowe analizy, dostarczając nowych informacji na temat życia i śmierci dziecka sprzed tysięcy lat.

Najnowsza technologia pomogła ustalić szczegóły życia chłopca

W badaniach zastosowano nowoczesne, nieinwazyjne metody obrazowania tomografii komputerowej oraz radiografii. Pozwoliło to na szczególną analizę antropologiczną, paleopatologiczną i archeotanatologiczną bez naruszania struktury szczątków. Ujawnione zostały uszkodzenia mumii powstałe już po mumifikacji, a także określono jej pochodzenie i historię.

Badania wykazały, że mumia należała do chłopca, który zmarł w wieku około ośmiu lat. Potwierdzono to na podstawie zachowanych tkanek miękkich oraz rozwoju uzębienia. Analizy radiologiczne potwierdziły też, że mózg został usunięty przez jamę nosową, a większość narządów wewnętrznych wycięto, przypuszczalnie poza wątrobą, która pozostała w jamie brzusznej chłopca.

Badanie uzębienia chłopca pozwoliło na prezycyjne określenie jego wieku. Mummy Research Center materiał zewnętrzny

Analiza stylistyczna kartonażu wskazała, że mumia pochodzi najpewniej z południowego Egiptu, z rejonu Kom Ombo-Asuan i datowana jest na okres ptolemejski (IV-I w. p.n.e.). W europejskich zbiorach pojawiały się przypadki nieautentycznych mumii i towarzyszących im przedmiotów, jednak badania potwierdziły, że w tym przypadku ciało i kartonaż stanowią oryginalny, spójny komplet.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage.

