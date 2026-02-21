Zagadka tajemniczej mumii z Wrocławia rozwiązana. To ośmioletni chłopiec

Egipska mumia dziecka z kolekcji kardynała Adolfa Bertrama przez lata nie była szczegółowo badana. Zespół naukowy zastosował nowoczesne metody obrazowania, dzięki którym ustalono, że mumia pochodzi z południowego Egiptu i okresu ptolemejskiego. Badania wykazały, że należała ona do około ośmioletniego chłopca, a jej zachowany kartonaż jest autentyczny.

Mumia dziecka leży na stole tomografu komputerowego we współczesnym szpitalu, obok urządzenia diagnostycznego z widocznym panelem sterowania. W lewym górnym rogu pokazano zestawienie trzech obrazów – zdjęcie mumii, jej warstwy pośredniej oraz zdjęcie r...
Egipska mumia dziecka z Wrocławia zbadana po latachMummy Research Centermateriał zewnętrzny

Pierwsze kompleksowe badania egipskiej mumii dziecka przechowywanej we Wrocławiu

W 1914 roku do Muzeum Archidiecezji we Wrocławiu trafiła egipska mumia dziecka jako część kolekcji zabytków kardynała Adolfa Bertrama z Hildesheim. Do tej pory nie była przedmiotem systematycznych badań ani publikacji naukowej, lecz ostatnio zespół badaczy pod kierunkiem profesor Agaty Kubali z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Marzeny Ożarek-Szilke z Międzynarodowej Fundacji Mummy Research Center z udziałem Stanisława Szilke i Wojciecha Ejsmonda przeprowadził jej pierwsze kompleksowe analizy, dostarczając nowych informacji na temat życia i śmierci dziecka sprzed tysięcy lat.

Najnowsza technologia pomogła ustalić szczegóły życia chłopca

W badaniach zastosowano nowoczesne, nieinwazyjne metody obrazowania tomografii komputerowej oraz radiografii. Pozwoliło to na szczególną analizę antropologiczną, paleopatologiczną i archeotanatologiczną bez naruszania struktury szczątków. Ujawnione zostały uszkodzenia mumii powstałe już po mumifikacji, a także określono jej pochodzenie i historię.

Badania wykazały, że mumia należała do chłopca, który zmarł w wieku około ośmiu lat. Potwierdzono to na podstawie zachowanych tkanek miękkich oraz rozwoju uzębienia. Analizy radiologiczne potwierdziły też, że mózg został usunięty przez jamę nosową, a większość narządów wewnętrznych wycięto, przypuszczalnie poza wątrobą, która pozostała w jamie brzusznej chłopca.

Obrazy rentgenowskie i wizualizacje 3D czaszki ludzkiej, pokazujące szczegółową strukturę kości, uzębienia oraz przekrojowe wnętrze głowy.
Badanie uzębienia chłopca pozwoliło na prezycyjne określenie jego wieku.Mummy Research Centermateriał zewnętrzny

Analiza stylistyczna kartonażu wskazała, że mumia pochodzi najpewniej z południowego Egiptu, z rejonu Kom Ombo-Asuan i datowana jest na okres ptolemejski (IV-I w. p.n.e.). W europejskich zbiorach pojawiały się przypadki nieautentycznych mumii i towarzyszących im przedmiotów, jednak badania potwierdziły, że w tym przypadku ciało i kartonaż stanowią oryginalny, spójny komplet.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage.

