W skrócie W stanie Quintana Roo w Meksyku na Jukatanie odkryto nieznaną wcześniej osadę Majów.

Stanowisko, które nazwano El Jefeciño, obejmuje co najmniej 100 hektarów. Odkryto tam 80 budowli, z czego pięć dużych budynków stanowi centrum osady.

Badania wykazały kilka faz budowy, a stanowisko ma potencjał, by poszerzyć wiedzę o strukturze społecznej i relacjach Majów w regionie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Ukryta w lesie monumentalna architektura Majów

Majowie, jedna z najwybitniejszych cywilizacji prekolumbijskich Mezoameryki, od lat fascynuje badaczy i pasjonatów. Jej osiągnięcia w dziedzinie architektury, astronomii czy matematyki do dziś imponują skalą i precyzją, a jednocześnie wciąż skrywają wiele tajemnic. Ślady po czasach, gdy cywilizacja ta rozkwitała, nadal odkrywane są w różnych zakątkach regionu, często w trudno dostępnych, porośniętych dżunglą obszarach.

Najnowsze odkrycie pochodzi z meksykańskiego stanu Quintana Roo na półwyspie Jukatan, gdzie natrafiono na ukrytą w lesie osadę Majów o monumentalnej architekturze.

O istnieniu tych struktur jako pierwsi poinformowali służby mieszkańcy regionu, którzy brali udział w Projekcie Ratownictwa Archeologicznego Tren Maya, koordynowanego przez archeologa Manuela Péreza Rivasa.

Odkrycie w meksykańskim stanie Quintana Roo

Quintana Roo słynie z wielu odkryć dotyczących Majów - już ok. 3000 lat p.n.e. zamieszkiwały tu ludy będące ich protoplastami. Około X wieku Majowie wznosili w tym regionie najbardziej monumentalne ośrodki miejskie, takie jak Chichén Itzá i Champotón. Do dzisiaj są one najbardziej znanymi pozostałościami po tej wysoko rozwiniętej cywilizacji.

Teraz na terenie tego stanu dokonano kolejnego odkrycia. Duże stanowisko archeologiczne znalezione dzięki informacjom od mieszkańców regionu zyskało nazwę El Jefeciño.

Stanowisko obejmuje około 80 budowli i datowane jest na okres klasyczny (ok. 250-900 n.e.), gdy rozwinęła się najbardziej monumentalna architektura Majów - w stylu Petén. Charakteryzuje się dużymi budynkami ze sklepieniami majańskimi (pozornymi), zaokrąglonymi narożnikami oraz gzymsami.

Konstrukcje są rozlokowane na co najmniej 100 hektarach; pełny zasięg nowego stanowiska może być jednak jeszcze większy.

Pięć dużych budynków w centrum osady

Prawdopodobne centrum El Jefeciño składa się z pięciu dużych budynków rozlokowanych na placu w kształcie litery C - to konstrukcje o wysokości do 14 m i długości do 40 m.

Wśród zidentyfikowanych obiektów szczególną uwagę zwrócono na zabytek oznaczony numerem 53035. W miejscu tym odnotowano bowiem unikalne pozostałości sztukaterii z dekoracyjnymi malowidłami ściennymi (badacze wskazują na wykorzystanie kolorów takich jak biel, pomarańcz, czerwień).

Ponadto na terenie budynku znaleziono fragmenty szczątków ludzkich. Wiele wskazuje na to, że miejsce miało kontekst grobowy, jednak konieczne są dalsze analizy.

Badania stanowiska archeologicznego El Jefeciño

Według archeologów rozmiar budynków na terenie El Jefeciño sugeruje, iż miejsce było długotrwale zasiedlane. Zidentyfikowano co najmniej pięć faz budowy, wskazując na bogatą historię przekształceń architektonicznych i powiększania się osady.

Zdaniem badaczy związanych z projektem, analiza tego stanowiska archeologicznego może pomóc w lepszym zrozumieniu sieci takich miejsc w regionie oraz rozszerzyć wiedzę o społecznościach Majów zamieszkujących południową część dzisiejszego stanu Quintana Roo.

Stanowisko ma również potencjał, by dostarczyć cennych informacji, pozwalających odtworzyć powiązania społeczne, polityczne i terytorialne między różnymi ośrodkami miejskimi położonymi na południu półwyspu Jukatan, co wspiera rozwój dotychczasowych modeli badawczych dotyczących cywilizacji Majów.

O ustaleniach na temat odkrycia poinformował Narodowy Instytut Antropologii i Historii (INAH).

© 2026 Associated Press