Zagraża milionom ludzi. Po raz pierwszy naukowcy tak dokładnie zbadali wulkan
Wnętrze jednego z najgroźniejszych wulkanów świata przez dekady pozostawało zagadką. Teraz naukowcy po raz pierwszy stworzyli trójwymiarowy obraz Popocatépetl, sięgający głęboko pod krater. Nowe dane pokazują, jak naprawdę zbudowany jest wulkan zagrażający milionom ludzi.
Przez lata wulkan Popocatépetl pozostawał jednym z najbardziej aktywnych, a jednocześnie najsłabiej monitorowanych i poznanych wulkanów świata. Choć jego erupcje od 1994 roku niemal codziennie przypominają o zagrożeniu, wnętrze meksykańskiego kolosa długo pozostawało białą plamą. Teraz naukowcy po raz pierwszy stworzyli trójwymiarowy obraz jego struktury, sięgający kilkunastu kilometrów pod powierzchnię.
Wnętrze wulkanu Popocatépetl w trzech wymiarach
Zespół badaczy z Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku przez pięć lat analizował sygnały sejsmiczne generowane przez regularne ruchy skał, magmy, gazów i wód podziemnych. Efektem prac jest pierwsza trójwymiarowa mapa wnętrza Popocatépetl, sięgająca około 18 kilometrów pod krater.
Obraz pokazuje układ znacznie bardziej złożony niż szkolne schematy wulkanu z jedną komorą magmową. Zamiast tego widoczne są liczne zbiorniki magmy rozmieszczone na różnych głębokościach, oddzielone warstwami skał i innych materiałów, szczególnie wyraźne po południowo-wschodniej stronie krateru.
Niestety mimo szczerej chęci pokazania wam tej mapy lub obrazów, badacze jeszcze ich nie udostępnili. Najprawdopodobniej musimy zaczekać do publikacji naukowej, w której będą one zamieszczone, lub zostaną opublikowane na stronie Instytutu geofizyki UNAM, obok innych map, jak np.zagrożenia wulkanu Popocatépetl.
Sejsmografy i sztuczna inteligencja
Aby uzyskać wymaganą rozdzielczość obrazu, naukowcy zagęścili sieć pomiarową wokół wulkanu. Liczbę sejsmografów zwiększono z 12 do 22, co pozwoliło objąć pomiarami niemal cały jego obwód. Urządzenia rejestrowały drgania gruntu sto razy na sekundę, generując ogromne ilości danych. Ich analizą zajęła się Karina Bernal, doktorantka i badaczka projektu, a wykorzystała do tego algorytmy sztucznej inteligencji.
- Nauczyłam maszynę rozpoznawać różne typy drgań występujących w El Popo i dzięki temu mogliśmy skatalogować odmienne sygnały sejsmiczne - wyjaśnia.
Na tej podstawie zespół wnioskował, gdzie znajdują się skały, magma i gazy, w jakim są stanie, w jakiej temperaturze i na jakiej głębokości.
Dlaczego to badanie ma znaczenie?
Popocatépetl powstał w obecnej formie ponad 20 tysięcy lat temu i jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów Ameryki Północnej. W promieniu stu kilometrów od krateru mieszka około 25 milionów ludzi. Co więcej, potencjalna erupcja mogłaby zagrozić infrastrukturze, kilku lotniskom i dużym miastom. Prof. Marco Calò z Instytutu Geofizyki UNAM, kierownik projektu, podkreśla bardzo praktyczny wymiar badań.
- Mamy tu naturalne laboratorium. Bardzo ważne jest, by móc zrozumieć i przekazywać mieszkańcom szczegółowe, wiarygodne informacje o tym, co dzieje się wewnątrz wulkanu - mówi naukowiec.
Badania będą kontynuowane, aby lepiej poznać mechanizmy erupcji wulkanicznych.