Zagraża milionom ludzi. Po raz pierwszy naukowcy tak dokładnie zbadali wulkan

Przez lata wulkan Popocatépetl pozostawał jednym z najbardziej aktywnych, a jednocześnie najsłabiej monitorowanych i poznanych wulkanów świata. Choć jego erupcje od 1994 roku niemal codziennie przypominają o zagrożeniu, wnętrze meksykańskiego kolosa długo pozostawało białą plamą. Teraz naukowcy po raz pierwszy stworzyli trójwymiarowy obraz jego struktury, sięgający kilkunastu kilometrów pod powierzchnię.

Wnętrze wulkanu Popocatépetl w trzech wymiarach

Zespół badaczy z Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku przez pięć lat analizował sygnały sejsmiczne generowane przez regularne ruchy skał, magmy, gazów i wód podziemnych. Efektem prac jest pierwsza trójwymiarowa mapa wnętrza Popocatépetl, sięgająca około 18 kilometrów pod krater.

Obraz pokazuje układ znacznie bardziej złożony niż szkolne schematy wulkanu z jedną komorą magmową. Zamiast tego widoczne są liczne zbiorniki magmy rozmieszczone na różnych głębokościach, oddzielone warstwami skał i innych materiałów, szczególnie wyraźne po południowo-wschodniej stronie krateru.

Niestety mimo szczerej chęci pokazania wam tej mapy lub obrazów, badacze jeszcze ich nie udostępnili. Najprawdopodobniej musimy zaczekać do publikacji naukowej, w której będą one zamieszczone, lub zostaną opublikowane na stronie Instytutu geofizyki UNAM, obok innych map, jak np.zagrożenia wulkanu Popocatépetl.

Sejsmografy i sztuczna inteligencja

Aby uzyskać wymaganą rozdzielczość obrazu, naukowcy zagęścili sieć pomiarową wokół wulkanu. Liczbę sejsmografów zwiększono z 12 do 22, co pozwoliło objąć pomiarami niemal cały jego obwód. Urządzenia rejestrowały drgania gruntu sto razy na sekundę, generując ogromne ilości danych. Ich analizą zajęła się Karina Bernal, doktorantka i badaczka projektu, a wykorzystała do tego algorytmy sztucznej inteligencji.

- Nauczyłam maszynę rozpoznawać różne typy drgań występujących w El Popo i dzięki temu mogliśmy skatalogować odmienne sygnały sejsmiczne - wyjaśnia.

Na tej podstawie zespół wnioskował, gdzie znajdują się skały, magma i gazy, w jakim są stanie, w jakiej temperaturze i na jakiej głębokości.

Dlaczego to badanie ma znaczenie?

Popocatépetl powstał w obecnej formie ponad 20 tysięcy lat temu i jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów Ameryki Północnej. W promieniu stu kilometrów od krateru mieszka około 25 milionów ludzi. Co więcej, potencjalna erupcja mogłaby zagrozić infrastrukturze, kilku lotniskom i dużym miastom. Prof. Marco Calò z Instytutu Geofizyki UNAM, kierownik projektu, podkreśla bardzo praktyczny wymiar badań.

- Mamy tu naturalne laboratorium. Bardzo ważne jest, by móc zrozumieć i przekazywać mieszkańcom szczegółowe, wiarygodne informacje o tym, co dzieje się wewnątrz wulkanu - mówi naukowiec.

Badania będą kontynuowane, aby lepiej poznać mechanizmy erupcji wulkanicznych.

"Wydarzenia": Hejt, przemoc, wyśmiewanie. Aplikacja ma pomóc gorzowskim uczniom Polsat News