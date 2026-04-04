Do tej pory odkryto i potwierdzono ponad 6 tys. egzoplanet i wśród nich są naprawdę dziwaczne światy. Do takich z pewnością zalicza się "zakazana planeta" TOI-5205 b, z którą naukowcy mają spory problem.

"Zakazana planeta" TOI-5205 b podważa założenia dotyczące ewolucji kosmosu

TOI-5205 b jest planetą, którą odkryto w 2023 r. z wykorzystaniem sondy TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) należącej do NASA. Następnie uczeni zaczęli dokładniej badać jej zawartość z użyciem różnych technik, w tym spektrografii. To pozwoliło na poznanie składu atmosfery.

"Zakazana planeta" to gazowy olbrzym, który ma atmosferę bogatą m.in. w metan i siarkowodór. Jednak znacznie większą zagadką okazało się wnętrze tego świata. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych modeli uczeni ustalili, że zawartość metali jest tam około 100 razy większa w porównaniu do atmosfery i znacznie niższa od metaliczności pobliskiej gwiazdy. Jak to możliwe?

Sugeruje to, że jej ciężkie pierwiastki migrowały do wnętrza planety podczas formowania, a teraz jej wnętrze i atmosfera się nie mieszają

Ostatecznie powstała egzoplaneta metaliczna z atmosferą bogatą w węgiel, ale ubogą w tlen. Według uczonych jest to zaprzeczeniem znanej wiedzy z zakresu ewolucji kosmosu.

Poznanie TOI-5205 b kluczem do zrozumienia formowania się gazowych olbrzymów

Naukowcy twierdzą, że TOI-5205 b jest dobrym obiektem badań, a jej odmienność pozwoli lepiej poznać procesy zachodzące podczas formowania się gazowych olbrzymów.

Te odkrycia mają znaczenie dla naszego zrozumienia procesu formowania się planet olbrzymów, który zachodzi na wczesnym etapie życia gwiazdy

"Planeta o niższej metaliczności niż jej gwiazda macierzysta wyróżnia się spośród wszystkich planet olbrzymów, które do tej pory zbadano" - dodaje Anjali Piette.

Egzoplaneta TOI-5205 b krąży wokoło czerwonego karła. Gwiazda jest mniej więcej cztery razy większa od Jowisza i ma masę około 0,4 masy Słońca. Wyniki badań naukowców opublikowano na łamach The Astronomical Journal.

