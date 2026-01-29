Archeolodzy odkryli w Chinach starożytną osadę

Azja, kontynent wielkich kontrastów geograficznych, to także miejsce ogromnej liczby odkryć archeologicznych. Choćby Chiny w ostatnich latach wyraźnie zwiększyły nakłady na badania naukowe oraz ochronę i konserwację własnego dziedzictwa historycznego i kulturowego. Państwowe programy, nowoczesne technologie i szeroko zakrojone projekty badawcze obejmują dziś zarówno słynne stanowiska historyczne, jak i mniej znane, dotąd słabo rozpoznane obszary.

Efekty tych działań są coraz bardziej widoczne. Dzięki kolejnym projektom naukowym w Chinach regularnie dochodzi m.in. do nowych, często spektakularnych odkryć archeologicznych, które rzucają światło na długą historię tego kraju. Teraz doszło do kolejnego odkrycia - archeolodzy ogłosili identyfikację zapomnianej osady sprzed ok. 2000 lat.

Nowe odkrycie archeologiczne. Osada sprzed 2 tys. lat

Archeolodzy z Instytutu Archeologii Prowincji Shaanxi ogłosili, że w pobliżu starożytnego miasta Chang'an (dziś wznosie się na nim Xi'an), jednego z najważniejszych historycznie miast Chin, doszło do odkrycia osady z czasów zachodniej dynastii Han. Jak wyjaśniają chińscy eksperci, funkcjonowała ona od ok. 202 r. p.n.e. do ok. 25 r. n.e., a Chang'an było jej stolicą. To tutaj przebiegał Jedwabny Szlak, łączący Chiny z Europą. Odkryta teraz osada leży ok. 600 metrów na wschód od starych murów miejskich. Zidentyfikowano tam rozległy obszar mieszkalno-przemysłowy.

Znalezisko jest w dobrym stanie zachowania i rzuca nowe światło na to, jak toczyło się ok. 2 tys. lat temu życie ludności na przedmieściach dużego miasta, zaznaczono w komunikacie na stronach rządowych Shaanxi. Archeolog Zhang Yanglizheng, który kieruje tymi wykopaliskami, powiedział, że układ osady i znalezione przedmioty dostarczają cennych informacji na temat struktury tej społeczności, ujawniając nieznane dotąd aspekty organizacji przedmieść Chaang'anu.

Rozwiń

Niegdyś ważna stolica cesarzy, dziś rejon pełen odkryć

Starożytna osada była przedzielona rowem, który dzielił ją na dwie odrębne strefy. Po jednej stronie badacze zidentyfikowali osiem dużych domów z dziedzińcami. Budynki te były rozlokowane wzdłuż przecinających się dróg. Powiązano je z centralnym ośrodkiem przetwórstwa żywności.

Po drugiej stronie odkryto warsztaty oraz budynki mieszkalne. Na całym terenie znaleziono prawie 80 kg fragmentów kości i muszli, a także żelazne narzędzia i ozdoby. Dowody wskazują, że w osadzie trudniono się obróbką kości, wytopem metali oraz wytwórstwem biżuterii.

Badania w pobliżu starożytnego miasta Chang'an udowodniły ponadto, że tereny te były ciągle zamieszkiwane przez wiele lat. Naukowcy odsłonili tam bowiem także cmentarzysko z okresu dynastii Wei, groby z czasów dynastii Song oraz piece do wypalania ceramiki z czasów dynastii Qing - ostatnich cesarzy Chin. Dzisiejsze Xi'an i jego okolice to teren często brany pod uwagę podczas projektów archeologicznych. Główną atrakcją turystyczną miasta jest znajdujące się w pobliżu mauzoleum Pierwszego Cesarza ze słynną Terakotową Armią.

Grzyb zombie i storczyk udający muchę wśród nowo odkrytych gatunków © 2026 Associated Press