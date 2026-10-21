Zapomniane próbki z Grenlandii ujawniły tajemnicę sprzed 416 tys. lat

W skrócie Próbki osadów z dawnej bazy wojskowej Camp Century na Grenlandii, odnalezione po latach, ujawniły zaskakujące informacje o klimacie sprzed 416 tysięcy lat.

Naukowcy ustalili, że około 416 tys. lat temu lata w rejonie Camp Century były o 4,7 stopnia Celsjusza cieplejsze niż obecnie, a lądolód był wtedy znacznie mniejszy.

Badacze wykorzystali analizę tłuszczów bakteryjnych do odtworzenia dawnych temperatur, co pozwala lepiej zrozumieć reakcję lądolodu na długotrwałe ocieplenie.

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Próbki wydobyte spod grenlandzkiego lodu w czasach zimnej wojny skrywały ważną wskazówkę dotyczącą dawnego klimatu. Naukowcy z Uniwersytetu w Buffalo ustalili, że około 416 tys. lat temu lata w miejscu dawnej amerykańskiej bazy Camp Century były o 4,7 st. C cieplejsze niż obecnie. W tamtym okresie teren ten nie był pokryty lodem, a lądolód Grenlandii cofnął się na znacznie większą odległość.

Roślinność tundry widoczna na krajobrazie Grenlandii, 2012 r. Badania prowadzone przez Uniwersytet w Buffalo wykazały, że temperatury latem w Camp Century na Grenlandii były o 4,7 stopnia Celsjusza wyższe w okresie bezlodowym 416 000 lat temu. Josh Brown, Uniwersytet Vermont materiał prasowy

Tajemnicze próbki z czasów zimnej wojny

Camp Century powstało w ramach amerykańskiego projektu wojskowego z czasów zimnej wojny. Armia USA planowała ukryć pod grenlandzkim lodem pociski nuklearne. Podczas wierceń wydobyto osady z głębokości około 1,6 km. Materiał ten przetrwał jednak znacznie dłużej niż sam wojskowy projekt.

Wyniki badań pochodzą z osadów prehistorycznych, wydobytych z głębokości niemal półtora kilometra pod pokrywą lodową w Camp Century w latach 60. XX wieku. Andrew, Christ, Uniwersytet Vermont materiał prasowy

Próbki trafiły na Uniwersytet w Buffalo w 1975 roku. Później przez ponad dwie dekady pozostawały niemal zapomniane na Uniwersytecie Kopenhaskim. Dopiero porządki w zamrażarce w 2018 roku sprawiły, że ponownie zainteresowali się nimi badacze.

Bakterie pomogły odtworzyć dawne temperatury

Naukowcy przeanalizowali cząsteczki tłuszczowe wytwarzane przez bakterie, które zachowały się w osadach. Ich rodzaj i proporcje zmieniają się w zależności od temperatury. Porównanie ich z podobnymi cząsteczkami z dzisiejszych arktycznych jezior pozwoliło oszacować, jak ciepło było na Grenlandii.

John Michael Aguilar, doktorant z Uniwersytetu w Buffalo i główny autor pracy, zwrócił uwagę na skalę zmian. Aby teren Camp Century mógł być wolny od lodu, grenlandzki lądolód musiał cofnąć się w tym regionie o ponad 97 km względem obecnego zasięgu.

Naukowcy armii amerykańskiej oglądają rdzeń odzyskany w Camp Century w 1966 r. Zdjęcie Davida Atwooda, US Army-ERDC-CRREL, dzięki uprzejmości AIP Emilio Segrè Visual Archives materiał prasowy

Długie ocieplenie to większe zagrożenie dla lodu

Co ciekawe, podobnie ciepłe lata występowały na Grenlandii też około 5-10 tys. lat temu, po ostatniej epoce lodowej. Mimo to Camp Century nadal znajdowało się pod lodem. Zdaniem badaczy znaczenie miała więc nie tylko temperatura, ale i czas trwania ocieplenia. Warunki sprzed 416 tys. lat mogły utrzymywać się przez dziesiątki tysięcy lat, dając lodowcowi więcej czasu na topnienie.

Elizabeth Thomas, profesor nauk o Ziemi na Uniwersytecie w Buffalo, przestrzega jednak przed wyciąganiem uspokajających wniosków. Współczesne ocieplenie wywołane przez człowieka jest intensywniejsze niż to sprzed setek tysięcy lat i jego skutki mogą utrzymywać się przez setki lub tysiące lat. Wyniki badań pomagają lepiej zrozumieć, jak grenlandzki lądolód może reagować na długotrwały wzrost temperatur.



