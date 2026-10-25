Skarb w ruinach kościoła na Węgrzech

Prace archeologiczne w regionie trwały już dziewięć miesięcy, lecz dopiero w zeszły piątek w ruinach kościoła Avasi w Szigliget na Węgrzech dokonano niezwykłego odkrycia. Wymieniana była żwirowa nawierzchnia w zakrystii, kiedy badacze natrafili na zardzewiałe żelazo oraz kilka miedzianych płyt.

Początkowo nie wyglądało to na coś cennego, jednak po konserwacji okazało się, że żelazne fragmenty były elementami kolczugi - było to nietypowe znalezisko w kościele. Czyszczenie płyt natomiast ujawniło ślady złocenia i grawerowanych dekoracji. Archeolodzy zdali sobie sprawę z tego, że patrzą na XIII-wieczny krzyż z Limoges, wykonany w słynnych warsztatach metalowych w południowej Francji. Wyroby stamtąd były szeroko rozpowszechnione w średniowiecznej Europie.

Średniowieczny krzyż z Limoges ilustrujący, jak mógł pierwotnie wyglądać fragmentaryczny przedmiot odkryty w Szigliget. To przykład porównawczy, a nie wykopany krzyż Wass Albert Könyvtár és Múzeum/Facebook materiał zewnętrzny

Archeolodzy znaleźli w ruinach kościoła cenny krzyż z Limoges

W znalezisku brakuje emaliowanych figur, jednak dzięki zachowanym częściom można go było niemal w całości zrekonstruować. Na odnalezionych fragmentach dobrze widać złocenia, wygrawerowane wzory dekoracyjne oraz kontury korpusu.

Fragment średniowiecznego krzyża z zachowanymi śladami pierwotnej złoconej dekoracji Wass Albert Könyvtár és Múzeum/Facebook materiał zewnętrzny

Limoges zyskało szczególną sławę w wieku XII i XIII za sprawą pięknie zdobionych przedmiotów z miedzi, używanych w liturgii chrześcijańskiej. Charakteryzowały się połączeniem złoconych powierzchni z jaskrawo kolorowymi zdobieniami emaliowanymi.

Rzemieślnicy stosowali tę technikę, wycinając wgłębienia w miedzianych płytkach, a następnie wypełniając je sproszkowanym szkłem. Po podgrzaniu szkło się stapiało w kolorowe wzory, a kolory były odporne na blaknięcie. Kościoły w całej Europie ściągały takie dzieła z Limoges, dzięki czemu stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych ośrodków specjalizujących się w podobnych wytworach.

Zachowany fragment tylnej strony krzyża Wass Albert Könyvtár és Múzeum/Tapolcai Városi Múzeum/Facebook materiał zewnętrzny

Tajemnicza średniowieczna kolczuga

Fragmenty kolczugi były znacznie trudniejsze do interpretacji. Ich odkrycie w zakrystii było nietypowe, ponieważ pomieszczenie to służyło do przechowywania naczyń, szat liturgicznych i innych przedmiotów używanych podczas nabożeństw. Muzeum na razie nie ustaliło, czy zbroja należała do kogoś związanego z kościołem, czy trafiła tam w późniejszym okresie historii budowli. Niekoniecznie występuje związek między odnalezionym krzyżem a kolczugą.

Fragmenty kolczugi odkryte obok fragmentów krzyża w zakrystii kościoła Wass Albert Könyvtár és Múzeum/Tapolcai Városi Múzeum/Facebook materiał zewnętrzny

Prace w ruinach kościoła rozpoczęły się w styczniu, kiedy temperatura spadła do minus 9 stopni Celsjusza. Później w lipcu kontynuowano wykopy, często w upale sięgającym powyżej 39 stopni. Dopiero przedostatniego dnia prac terenowych pojawiło się to niezwykłe odkrycie.

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Zachowany budynek charakteryzuje się wysoką wieżą, wznoszącą się od kwadratowej podstawy do ośmiokątnego górnego fragmentu. Został zbudowany pod koniec XII lub na początku XIII wieku. Kościół służył osadzie, która później podupadła, ponieważ ludność stopniowo przenosiła się w kierunku zamku Szigliget.



