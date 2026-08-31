Depresja zmienia anatomię mózgu. Naukowcy odkryli mechanizm blokujący tworzenie nowych neuronów

Nowe badanie sugeruje, że większość ze 100 miliardów neuronów w naszym mózgu powstaje jeszcze przed urodzeniem. Niewielka liczba neuronów rodzących się w hipokampie dorosłych może jednak odgrywać istotną rolę w zapobieganiu depresji.

Naukowcy z Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons przeprowadzili analizy, które wykazały, że w mózgach osób dorosłych cierpiących na ciężką depresję dochodzi do zahamowania neurogenezy, czyli procesu powstawania nowych komórek nerwowych. Jednocześnie zidentyfikowali programy molekularne kontrolujące neurogenezę, co może pomóc naukowcom w opracowaniu nowych terapii.

- W przeszłości uważano, że depresja jest chorobą wynikającą z niedoboru neuroprzekaźników, zwłaszcza serotoniny, ale obecnie uważa się, że wynika ona z wielu czynników, które wpływają na zdolność naszych neuronów do przystosowywania się do stresu i zmieniających się warunków otoczenia - mówi Maura Dupont, profesorka psychiatrii, która kierowała badaniami.

- Bez zdolności do tworzenia nowych neuronów osoby cierpiące na depresję mogą nie posiadać wystarczającej odporności psychicznej, by skutecznie dostosować się do otoczenia - dodaje.

Zaskakujące zmiany w mózgu osób z depresją

Podczas badania naukowcy skupili się na hipokampie. Jest to region mózgu znany z kluczowej roli w pamięci epizodycznej i reakcjach emocjonalnych na otoczenie, a także jedno z niewielu miejsc w mózgu dorosłego człowieka, w którym powstają nowe neurony. Uważa się, że odgrywa on rolę w nakłanianiu pacjentów do interpretowania zdarzeń w negatywnym świetle.

Okazało się, że neurogeneza nie przebiega w mózgu w izolacji, lecz z powodu tych zmian molekularnych cierpi cały obwód hipokampowy. U pacjentów z depresją główny mechanizm hipokampa, odpowiedzialny za tworzenie nowych wspomnień emocjonalnych, wykazywał oznaki stanu zapalnego i stresu komórkowego. Wykryć te zmiany udało się naukowcom po przebadaniu prawie pół miliona komórek mózgowych pobranych od cierpiących na depresję pacjentów oraz osób z grupy kontrolnej.

Dzięki nowoczesnej technologii naukowcy zarejestrowali aktywność każdego genu w każdej komórce oraz to, czy białka tych komórek uległy zmianom. Ogromna ilość danych zapewniła bezprecedensowy wgląd w aktywność każdej komórki oraz dokładną lokalizację anatomiczną w obwodzie hipokampa, w której znajdują się dotknięte zmianami komórki.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature Medicine.