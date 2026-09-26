Ogromna góra lodowa oderwała się od lodowca na Grenlandii

Grenlandzki lądolód, podobnie jak reszta Arktyki, ulega przemianom ze względu na zmianę klimatu. Od dłuższego czasu obserwuje się tam intensywniejsze topnienie warstwy lodu.

Efekty tych procesów są widoczne między innymi na Lodowcu Petermanna, który jest położony w północno-zachodniej części Grenlandii.

Powierzchnia całego lodowca wynosi około 1295 km², z czego sam jęzor lodowcowy mierzył wcześniej ok. 70 kilometrów długości i 15 kilometrów szerokości.

Satelita zarejestrował tam jednak niedawno rekordowe zmiany, zaklasyfikowane jako największe od lat cielenie się arktycznego lodowca.

Teraz naukowcy z Uniwersytetu Kolorado w Boulder podali, jaki konkretnie mechanizm mógł stać za oddzieleniem się ogromnej góry lodowej od lodowca.

Rekordowa utrata pływającego lodu na lodowcu od 2012 r.

Oderwanie się ogromnej góry lodowej wielkości mniej więcej Manhattanu (ok. 80 km²) miało miejsce w sierpniu 2026 roku - było to największe cielenie się lodowca w Arktyce od 2020 r. i rekordowa utrata pływającego lodu na lodowcu od 2012 r.

Nowe badania nad Lodowcem Petermanna wskazują, że mechanizm stojący za oderwaniem się połaci lodu jest prawdopodobnie związany z powstałym na szelfie estuarium.

Jest to poszerzone, lejkowate ujście rzeki, formowane pod wpływem pływów morskich. Powstało ono na szelfie, gdy powierzchniowa rzeka roztopowa wcinała się w lód poniżej poziomu morza, w związku z czym cieplejsza, słona woda oceaniczna mogła wpływać w głąb kanału i mieszać się ze słodką wodą.

Dotychczas wiadomo było, że jeziora roztopowe mogą destabilizować szelfy, podczas gdy rzeki powierzchniowe często pomagają, odprowadzając wodę do oceanu. Nowe badanie pokazuje, że kiedy taka rzeka zmieni się w estuarium, efekt może być odwrotny i szkodliwy.

Analiza zdjęć satelitarnych, poczynając od 2013 r., pokazała, że rzeka na Lodowcu Petermanna stopniowo wcinała się w lód tak głęboko, że jej dno znalazło się poniżej poziomu morza. Ponadto estuarium podlegało zmianom - powstawało i zanikało, odtwarzając się podczas kolejnych sezonów topnienia. Proces ten mógł zwiększyć podatność szelfu na sierpniowe cielenie.

Naukowcy podejrzewają bowiem, że takie cykle mogą mechanicznie osłabiać szelf, ponieważ wiążą się z wielokrotnym napływem i odpływem wody oceanicznej, zmieniając obciążenie lodu.

Mechanizm, który może mieć wpływ na Arktykę i Antarktydę

Nowe badania ujawniają potencjalnie ważny, wcześniej słabo poznany mechanizm destabilizacji szelfów. Wyniki, otwiera się w nowym oknie opublikowano na łamach "The Cryosphere".

Autorzy przewidują, że wraz z ociepleniem i ścieńczeniem szelfów lodowych podobne estuaria mogą pojawiać się na lodowcach częściej.

Szczególnie istotna może być Antarktyda, gdzie szelfy otaczają około 75 proc. kontynentu. Zdaniem ekspertów estuaria mogą zacząć tam powstawać w ciągu ok. 30 lat, potencjalnie zwiększając podatność szelfów na rozpad.



