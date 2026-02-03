Głęboko pod Hawajami leży ogromna struktura. Naukowcy ją zbadali

Hawaje to archipelag leżący niemal pośrodku Oceanu Spokojnego, tysiące kilometrów od najbliższych kontynentów. Wyspy Hawajów powstały ze skał wulkanicznych wywodzących się z tzw. plamy gorąca. Płyta pacyficzna przesuwa się ponad stale aktywną plamą, a proces ten powoduje stopniowe powstawanie nowych wulkanów, podczas gdy starsze przestają być aktywne.

Naukowcy badający te zależności już dawno odkryli ogromną strukturę w głębi ziemi pod wyspami Hawajów. Gdy wcześniej analizowano ten obszar, zasugerowano, że to najpewniej w dużej mierze płynna materia. Najnowsze badania prowadzone przez specjalistów z Imperial College London oraz międzynarodowy zespół naukowców przeczą jednak temu założeniu.

Co naprawdę kryje się 2900 km pod wyspami na Oceanie Spokojnym?

Naukowcy określają formacje takie jak ta jako strefę ultraniskiej prędkości (ULVZ), fragment na granicy jądra i płaszcza Ziemi, który znajduje się ok. 2900 km poniżej powierzchni. Taki obszar charakteryzuje się wyjątkowo niskimi prędkościami sejsmicznymi. Jeden z największych takich tworów znajduje się pod Hawajami i może stanowić punkt zakotwiczenia tamtejszej plamy gorąca, gdzie materia unosi się przez płaszcz i napędza aktywność wulkaniczną.

By dokładniej określić skład tej struktury pod Hawajami, naukowcy przeprowadzili nowe pomiary sejsmiczne z uwzględnieniem różnych rodzajów fal (P i S), podaje "Live Science". Na podstawie uzyskanych danych ustalili, że ta formacja nie jest częściowo roztopionym materiałem, jak zakładano wcześniej, lecz głównie ciałem stałym zasobnym w żelazo.

- Ponieważ jest to materiał bogaty w żelazo, będzie on bardziej przewodzący elektrycznie, a to faktycznie sprzyja przewodzeniu ciepła - a więc pomoże to w utrzymaniu lokalizacji plamy przez dłuższy czas - mówi Doyeon Kim, sejsmolog z Imperial College London i pierwszy autor nowego badania.

Rozwiń

Tajemnice wnętrza Ziemi. Nowe ustalenia o ULVZ na Pacyfiku

Wyniki sugerują, że ten region może pochodzić z bardzo wczesnej historii Ziemi albo z pozostałości po dawnych procesach, które zachodziły w górnej części płaszcza. Ustalenia na temat struktury pod Hawajami nie wykluczają przy tym całkowicie obecności jakichś stopionych komponentów w innych ULVZ.

Nowe odkrycie daje naukowcom lepszy obraz tego, jak działa struktura wnętrza planety i co może zasilać długotrwałą aktywność wulkaniczną w miejscach takich jak Hawaje. A to krok do kolejnych ważnych ustaleń.

- Najpierw musimy dokładnie zrozumieć, co dzieje się na Ziemi, aby w pełni pojąć, co dzieje się na innych planetach - powiedział Doyeon Kim.

Wyniki badań opublikowane zostały na łamach "Science Advances".

Nie musisz być wybitnym naukowcem, aby pracować na... Antarktydzie © 2026 Associated Press