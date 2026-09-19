Odkrycie w Australii. Zbadali sieć zagadkowych struktur

Zespół badawczy z australijskich i słoweńskich uniwersytetów przeprowadził mapowanie w Australii, którego wyniki przyniosły zaskakujące odkrycia. Analizy ujawniły, że sieć struktur rozciągających się na długość nawet 20 km na równinie Nullarbor ma ukryte znaczenie. Okazało się, że to ślady po nieznanych dotąd głębokich systemach dawnych jaskiń.

Wyniki tych badań nie tylko dają dostęp do nowej metody identyfikacji ukrytych systemów jaskiń na Ziemi, ale mogą także pomóc naukowcom w interpretacji podobnych struktur na Marsie i powierzchniach innych planet.

Tajemnice wgłębień na równinie Nullarbor. Nowa teoria

Badania przeprowadzono na obszarze Nullarbor Plain. Jest to rozległa równina w Australii, która dziś uznawana jest za jeden z jej najbardziej suchych obszarów. Jednak w miejscu, gdzie obecnie znajduje się suche, wapienne podłoże, było niegdyś dno morza, a następnie rozwinął się ekosystem znacznie bardziej zielony oraz wilgotny, z lasami, rzekami i jeziorami.

Na tej suchej dziś powierzchni rozciąga się szereg struktur - długich na wiele kilometrów rowów, które długo stanowiły zagadkę. Podejrzewano, że te wypełnione osadami zagłębienia w ziemi zostały wyrzeźbione właśnie przez rzeki. Przeprowadzone teraz mapowanie podważa jednak tę teorię.

- Z zewnątrz te struktury mogą do złudzenia przypominać płytkie doliny lub kanały odwadniające, jednak nasze dowody wskazują, że mają one zupełnie inne pochodzenie - powiedział główny autor badania, dr Matej Lipar.

Woda drąży skałę. Jednak zagadkowe rowy to nie kwestia rzek

Naukowcy, łącząc mapy, badania geofizyczne, zapisy jaskiniowe i analizę osadów, wykazali, że rowy powstały w wyniku zapadania się podziemnych jaskiń.

- Z biegiem czasu stropy jaskiń stopniowo się zapadały, powodując opadanie wyżej położonego materiału i ostatecznie tworząc płytkie zagłębienia na powierzchni - wyjaśnia badacz.

Analizy geofizyczne wykazały obecność głębokich podziemnych jam pod badanymi strukturami. Ujawniono też, że niektóre rowy pokrywają się z danymi na temat jaskiń w regionie oraz obszarami, gdzie doszło do osunięcia się gruntu.

- Przez miliony lat woda trawiła wapień i tworzyła złożone sieci jaskiń, które mogą rozciągać się na kilometry pod ziemią. Niestety, jaskinie te pozostają słabo poznane, po części dlatego, że są dostępne tylko tam, gdzie wychodzą na powierzchnię. Nasze badanie ujawnia nowy sposób śledzenia tych systemów jaskiniowych, nawet gdy są one głęboko ukryte - podają badacze na łamach "The Conversation".

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Nie tylko Ziemia. Wyniki mogą pomóc w badaniu struktur na Marsie

Współautor pracy, adiunkt Milo Barham, zaznaczył, że odkrycia te mogą zmienić sposób, w jaki naukowcy interpretują podobne subtelne cechy krajobrazu na całym globie.

- Jaskinie stanowią ważne archiwa naukowe. Ponieważ jaskinie są chronione przed procesami erozji i wietrzenia powierzchniowego, mogą zachować migawki dawnych środowisk i ekosystemów, które w przeciwnym razie zostałyby utracone z biegiem czasu. Co więcej, mogą być siedliskiem wielu dziwnych i wrażliwych form życia, które ewoluowały i adaptowały się w izolacji. Są to jedne z najmniej zbadanych organizmów na Ziemi - wyjaśniają badacze na łamach "The Conversation".

Badania na Nullarbor dają też naukowcom "zestaw przydatnych wskaźników, które pomogą identyfikować ukryte systemy jaskiń także na innych planetach, takich jak Mars".

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie "Communications Earth and Environment".

Podsumowanie w skrócie Naukowcy odkryli, że zagłębienia na równinie Nullarbor w Australii nie są dawnymi korytami rzek, lecz śladami ogromnych, głęboko położonych systemów jaskiń.

Zespół badawczy połączył mapowanie, badania geofizyczne oraz analizę osadów, wykazując, że rowy powstały na skutek stopniowego zapadania się stropów podziemnych jam.

Opracowana metoda identyfikacji ukrytych systemów jaskiniowych może posłużyć naukowcom do badania podobnych struktur geologicznych na innych planetach, takich jak Mars.

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