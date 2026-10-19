Tajemnica ukryta w glinie

Terakotową Armię odkryto w 1974 roku, gdy chińscy rolnicy kopiący studnię natrafili na fragmenty glinianych wojowników. W ten sposób świat dowiedział się o jednym z najbardziej niezwykłych kompleksów archeologicznych, ukrytym przez ponad dwa tysiące lat w pobliżu grobowca pierwszego cesarza zjednoczonych Chin.

Znany dziś zespół obejmuje około 8000 naturalnej wielkości żołnierzy, 130 rydwanów z 520 końmi oraz kolejnych 150 koni kawaleryjskich. Każda figura ma własne rysy twarzy, fryzurę i detale uzbrojenia, co pokazuje ogromną skalę przedsięwzięcia i kunszt jego twórców. Naukowcy od dawna zastanawiają się więc, kim byli ludzie odpowiedzialni za wykonanie tej niezwykłej armii.

Odciski palców zdradziły twórców

Zespół badaczy kierowany przez Xiaoxi Li z muzeum przy mauzoleum cesarza Qin Shi Huanga postanowił przyjrzeć się śladom pozostawionym w glinie. Analizie poddano odciski palców na 36 figurach pochodzących z jednego wykopu archeologicznego. Początkowo zarejestrowano 91 śladów, ale po odrzuceniu części uznanych za powtórzenia pozostało 79 odcisków.

Większość powstała podczas formowania, wygładzania i łączenia elementów posągów, a same odciski znajdowały się między innymi na głowach, ramionach, dłoniach i elementach zbroi. Inne pozostawiły ślady po dociskaniu glinianych ozdób do powierzchni figur.

Kluczowe okazały się nie same rozmiary odcisków, lecz odstępy między liniami papilarnymi. Ich szerokość zmienia się wraz z rozwojem człowieka, a po osiągnięciu dojrzałości szkieletowej może również dostarczać wskazówek dotyczących płci. Na tej podstawie naukowcy wykorzystali model statystyczny, aby oszacować strukturę demograficzną osób, które mogły pracować przy figurach.

Nie tylko dorośli mężczyźni

Wyniki wyraźnie odbiegły od tradycyjnych wyobrażeń o produkcji Terakotowej Armii, bo według zastosowanego modelu tylko około 45 proc. analizowanych odcisków mogło należeć do dorosłych mężczyzn. Kolejne 32,7 proc. przypisano dorosłym kobietom, a 22,3 proc. dzieciom poniżej 15. roku życia.

Oczywiście, nie każdy pracownik musiał odciskać palce na glinie równie często, a doświadczeni rzemieślnicy mogli pozostawiać ich mniej niż początkujący pomocnicy. Oznacza to, że badacze nie są w stanie ustalić dokładnej liczby kobiet i dzieci uczestniczących w przedsięwzięciu, ale mogli oszacować udział poszczególnych grup wśród osób, które pozostawiły ślady.

Dzieci mogły uczyć się fachu

Udział młodych osób nie byłby jednak sprzeczny z tym, co wiadomo o ówczesnym systemie pracy. Dokumenty z czasów dynastii Qin opisują formalne praktyki uczniowskie, w ramach których młodzi ludzie zdobywali umiejętności pod okiem doświadczonych rzemieślników. Jedne z zachowanych zapisów wskazują, że szkolenie czeladnika mogło trwać rok, a uzyskanie statusu nowego rzemieślnika zajmowało dwa lata.

Badacze przypuszczają, że początkujący mogli wykonywać prostsze zadania, jak mocowanie ozdobnych elementów zbroi, podczas gdy najbardziej wymagające prace powierzano doświadczonym specjalistom. Mówiąc krótko, za jednym z największych artystycznych przedsięwzięć starożytnych Chin mogła stać zróżnicowana grupa osób, a kolejne badania i analiza większej liczby odcisków mają pomóc lepiej odtworzyć realia pracy w cesarskich warsztatach.