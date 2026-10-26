Jak pisałam niedawno w tekście "Szukają pojedynczych komórek raka w miliardach komórek krwi. Pomaga AI", statystyki dotyczące raka piersi są nieubłagane. Szacuje się, że każdego roku diagnozę słyszy 1,7 miliona pacjentek, a ponad 500 tysięcy umiera z jego powodu. Z niedawnej publikacji na łamach "Nature Medicine" mogliśmy się zaś dowiedzieć, że niemal co trzecia wyleczona pacjentka doświadcza nawrotu, a jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są krążące komórki nowotworowe (CTC), czyli komórki guza pierwotnego, które oderwały się i dostały do krwiobiegu.

Uśpione komórki nowotworowe

Problemem okazuje się jednak nie tylko znalezienie takich pojedynczych komórek pośród miliardów komórek krwi, ale i fakt, że mogą one długo pozostawiać uśpione. Jak wyjaśnia dr Justyna Topa z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i GUMed w rozmowie z Urszulą Abucewicz z Centrum Komunikacji i Promocji tej placówki, "pacjentka czuje się dobrze, leczenie wydaje się skuteczne, a lekarze zakładają, że choroba została opanowana, tymczasem pojedyncze komórki nowotworowe mogą przejść w stan uśpienia".

Stają się wtedy niewidoczne dla standardowych metod diagnostycznych o ograniczonej czułości i wykrywa się je dopiero w momencie, gdy masa komórek osiągnie odpowiednią wielkość, czyli często zbyt późno. Co więcej, warto zauważyć, że problem uśpienia komórek nowotworowych ma dwa wymiary, bo nie można też zapomnieć o komórkach, które mogły przetrwać w miejscu pierwotnego guza i również przejść w stan uśpienia.

Takie komórki mogą przebywać w danym narządzie lub tkance przez długi czas, nie dzielić się i nie dawać żadnych objawów. Czekają na sprzyjające warunki, aby ponownie się aktywować, zacząć się dzielić, a w efekcie doprowadzić do powstania przerzutów

Co może obudzić uśpionego raka?

Sprzyjające warunki, czyli? Jak pokazują wyniki badania opublikowane w sierpniu 2025 r. na łamach czasopisma "Nature" w publikacji zatytułowanej "Respiratory viral infections awaken metastatic breast cancer cells in lungs", na przykład infekcji wirusowej. Jej autorzy zauważyli niepokojący wzrost liczby nawrotów nowotworów po pandemii COVID-19, co skłoniło ich do przyjrzenia się sprawie. Analizy dużych baz danych i eksperymenty na myszach przyniosły zaś bardzo niepokojące wnioski - istnieje związek między rakiem i wirusami.

I tak, dane UK Biobank ujawniły, że u osób po leczeniu nowotworowym, które przechorowały COVID-19, ryzyko zgonu związanego z rakiem było dwukrotnie wyższe. Podobne wnioski płyną również ze Stanów Zjednoczonych - baza danych obejmująca 37 tys. pacjentek z rakiem piersi pokazała, że przebyta infekcja SARS-CoV-2 wiązała się z ponad 40-procentowym wzrostem ryzyka przerzutów nowotworu do płuc.

Uśpione komórki rakowe są jak żar pozostawiony w wygaszonym ognisku, a wirusy oddechowe to silny podmuch wiatru, który znów roznieca płomień

Aby dokładniej zbadać to zjawisko, zespół przeprowadził również testy na myszach. Wnioski? Wystarczyło kilka dni od zakażenia grypą lub koronawirusem, by u zwierząt zaczęły namnażać się uśpione komórki raka piersi, a w ciągu dwóch tygodni liczba zmian przerzutowych wzrosła ponad stukrotnie. Jak jednak podkreślają, kluczowa jest tu sama reakcja układu odpornościowego, bo uśpione komórki rakowe aktywowały się tylko wtedy, gdy wirus powodował wzrost poziomu cytokin zapalnych.

Autorzy badania podkreślają, że nie powinno być to jednak większym zaskoczeniem, bo wcześniej podobne teorie pojawiały się już w kontekście innych chorób wirusowych. O zwiększanie ryzyka niektórych nowotworów podejrzewane były choćby wirus Epsteina-Barr i HPV.

Może czekać nawet 30 lat

Skalę tego zjawiska wykazali autorzy duńskiego badania z 2022 roku opublikowanego na łamach "Journal of the National Cancer Institute", w którym przeanalizowano dane 36 924 kobiet z wczesnym rakiem piersi rozpoznanym w latach 1987-2004. Naukowcy skupili się na grupie 20 315 pacjentek, które przeżyły co najmniej dziesięć lat bez nawrotu choroby czy rozpoznania kolejnego nowotworu. W kolejnych latach u 2595 z nich doszło do późnego nawrotu, co oznacza, że w tej wyselekcjonowanej grupie częstość nawrotów wyniosła 16,6 proc.

Pierwsze pojawiły się po 10, ale niektóre dopiero po 32 latach od pierwotnego rozpoznania. Tak długi czas od diagnozy do ponownego pojawienia się choroby to dowód, jak trudne jest przewidywanie przebiegu choroby u pacjentek na podstawie pierwszych lat po leczeniu. U części pacjentek mówimy oczywiście o pełnym wyleczeniu, ale u innych komórki nowotworowe mogą przetrwać i pozostać biologicznie zdolne do dalszego rozwoju.

Późne nawroty nie dotyczyły w jednakowym stopniu wszystkich pacjentek, zdecydowanie większe ryzyko występowało u kobiet z większym guzem pierwotnym, zajęciem węzłów chłonnych oraz dodatnim stanem receptora estrogenowego (ER). To dobrze pokazuje, dlaczego jednym z kluczowych celów badań nad rakiem piersi jest nie tylko znalezienie sposobów na wykrywanie pozostałości nowotworu, ale także zrozumienie, co utrzymuje je w stanie uśpienia.

Odkryli mechanizm uśpienia przerzutów

I naukowcy zrobili właśnie duży krok w tym kierunku, a mianowicie odkryli jeden z mechanizmów, który pomaga utrzymywać komórki nowotworowe w uśpieniu. W jego centrum znalazło się białko MED4, wpływające na aktywność genów i zdolność komórek do reagowania na otoczenie. W badaniu "Mediator subunit MED4 enforces metastatic dormancy in breast cancer" opublikowanym 22 czerwca w czasopiśmie "Nature Cell Biology" wykazali, że pełni ono funkcję swoistego strażnika uśpienia komórek raka piersi.

Zespół poszukiwał czynników, które decydują o tym, czy rozsiane komórki raka piersi pozostają uśpione, czy też odzyskują zdolność tworzenia przerzutów. Wykorzystał w tym celu szeroko zakrojone badanie genetyczne, w którym analizował wpływ zaburzeń działania różnych genów na reaktywację komórek nowotworowych.

Uwagę badaczy szybko zwróciło białko MED4, które jest częścią Mediatora. To kompleks ok. 20 białek, które mogą wiązać się z różnymi aktywatorami transkrypcji i uczestniczą w jej regulowaniu, czyli procesie przepisywania informacji zapisanej w DNA na RNA. Mówiąc prościej, kompleks ten pomaga koordynować działanie mechanizmów odpowiedzialnych za włączanie i wyłączanie genów.

Rola MED4 okazała się tu szczególnie interesująca, ponieważ białko to nie tylko uczestniczy w regulacji ekspresji genów, ale także pomaga ograniczać zmiany, które mogłyby przygotować komórkę nowotworową do ponownego wzrostu. Eksperymenty na myszach udowodniły, że gdy ograniczy się jego aktywność, komórki uruchamiają programy sprzyjające rozwojowi przerzutów.

Otoczenie guza ma znaczenie

To jednak nie wszystko, bo naukowcy zaobserwowali również, że jednym z kluczowych elementów odkrytego mechanizmu jest macierz zewnątrzkomórkowa. Ta sieć cząsteczek znajdujących się między komórkami zapewnia tkankom strukturę i właściwości mechaniczne. Niedopowiedzeniem byłoby jednak nazywanie jej "rusztowaniem", bo jednocześnie przekazuje sygnały wpływające na zachowanie komórek, w tym ich zdolność wzrostu.

Komórki nowotworowe mogą wpływać na skład i organizację tej macierzy, a zmiany w jej strukturze mogą z kolei oddziaływać na sam nowotwór. W badaniu wykazano, że ograniczenie działania MED4 sprzyja uruchamianiu programów genetycznych związanych z przebudową macierzy, a zmiany te mogą prowadzić do powstania otoczenia ułatwiającego komórkom nowotworowym odzyskanie zdolności wzrostu.

Odkrycia te pokazują więc, że nawrót nowotworu nie musi zależeć wyłącznie od zmian zachodzących wewnątrz samych komórek rakowych. Znaczenie ma również ich zdolność do przekształcania otoczenia i odbierania płynących z niego sygnałów - mówiąc krótko, rak może zostać wybudzony zarówno przez zmiany w działaniu komórki, jak i jej środowisku.

Pozwoli zablokować nawrót raka?

Naukowcy postanowili też sprawdzić, czy obserwacje z modeli eksperymentalnych mają znaczenie w przypadku ludzkich nowotworów. Analizy materiału pobranego od pacjentek wykazały, że mechanizm zaobserwowany w badaniach eksperymentalnych może występować również w przebiegu choroby u ludzi. Jak jednak podkreślają autorzy publikacji, samo powiązanie określonej zmiany genetycznej z gorszymi rokowaniami nie oznacza jeszcze, że można na tej podstawie wiarygodnie przewidzieć nawrót u konkretnych osób.

Aby MED4 został użytecznym biomarkerem, konieczne będzie sprawdzenie, jak dobrze jego poziom lub związany z nim profil aktywności genów pozwalają identyfikować osoby zagrożone nawrotem. Potrzebne będą również analizy uwzględniające inne cechy nowotworu, rodzaj zastosowanego leczenia oraz czas, jaki upłynął od rozpoznania choroby. Mówiąc krótko, do gotowego testu jeszcze daleka droga, ale odkrycie z pewnością otwiera nowe kierunki badań nad zapobieganiem nawrotom.

Trzeba uwzględnić to, czego nie widać

Przez lata zasadniczym celem terapii raka piersi było usunięcie guza, zniszczenie pozostałych komórek nowotworowych i ograniczenie ryzyka rozsiewu choroby. Badania nad uśpieniem komórek pokazują jednak, że w procesie leczenia należy uwzględnić również to, czego nie widać. Komórka nowotworowa może przetrwać, trafić w inne miejsce i przez długi czas zachować zdolność przetrwania, reagować na zmiany otoczenia i w sprzyjających warunkach uruchomić procesy prowadzące do rozwoju przerzutu. Dopiero zrozumienie tego procesu przybliży nas do nowych terapii, które będą nie tylko niszczyć aktywnie dzielące się komórki nowotworowe, ale również zapobiegać reaktywacji tych, które przetrwały leczenie.