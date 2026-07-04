Ziemia 2.0 na wyciągnięcie ręki? Obiecująca planeta 25 lat świetlnych stąd

W skrócie Egzoplaneta GJ 3378b znajduje się w odległości 25 lat świetlnych od nas i orbituje wokół czerwonego karła.

Nowe badania amerykańskich naukowców wykazały, że planeta ma masę około 2,3 masy Ziemi oraz znajduje się w ekosferze swojej gwiazdy.

Obecnie nie ma jeszcze informacji o obecności wody, lądów ani o składzie atmosfery na tej planecie.

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Ziemia 2.0 poszukiwana jest od dawna i wcale nie musi znajdować się setki lat świetlnych od nas. Naukowcy przeprowadzili dodatkowe badania na pobliskiej egzoplanecie i okazało się, że jej potencjał pod kątem ewentualnych warunków związanych z zamieszkaniem wzrasta.

Egzoplaneta GJ 3378b jest superziemią i znajduje się w ekosferze gwiazdy

Tą planetą jest świat sklasyfikowany pod nazwą GJ 3378b. Egzoplaneta została odkryta w 2024 r. przez francuskich astronomów. Wstępna analiza wykazała, że obiekt może być minineptunem oraz znajduje się raczej poza ekosferą własnej gwiazdy. W wielkim skrócie pod kątem życia, które znany na Ziemi, raczej by się nie nadawała.

Planetą zainteresowali się amerykańscy naukowcy, którzy przeprowadzili dodatkowe badania z wykorzystaniem dwóch teleskopów. Uzyskane wyniki są co najmniej bardzo interesujące.

Kolejne badania na GJ 3378b wykazały, że planeta jest mniejsza. Jej masę oszacowano na około 2,3 masy Ziemi, co plasuje ją w klasyfikacji jako superziemię. Na tym nie koniec rewelacji. Okres orbitalny wynosi 21 dni (a nie 25 dni), a więc świat jest bliżej własnej gwiazdy i znajduje się w jej ekosferze, czyli takiej odległości, która potencjalnie stwarza warunki dla istnienia wody w stanie ciekłym.

Planeta GJ 3378b mogłaby być poszukiwaną Ziemią 2.0

Co bardzo ważne, GJ 3378b znajduje się zaledwie 25 lat świetlnych od nas. Dla porównania do najbliższych nam gwiazd (systemu Alfa Centauri) mamy nieco ponad cztery lata świetlne.

To jeden z naszych najbliższych kosmicznych sąsiadów. Dwadzieścia pięć lat świetlnych brzmi jak długa odległość, ale Droga Mleczna ma ponad 100 tys. lat świetlnych średnicy

"Ta superziemia otrzymuje około 90 proc. promieniowania od swojej gwiazdy macierzystej, które Ziemia otrzymuje od Słońca, więc znajduje się dokładnie w idealnym punkcie" - dodał Paul Robertson.

Oczywiście to wcale nie oznacza, że GJ 3378b jest poszukiwaną Ziemią 2.0. Nowe wyniki uzyskane w badaniach pod pewnymi względami przybliżają jej potencjał i z pewnością jest to świat, któremu warto przyjrzeć się dokładniej. Na razie nie wiadomo, czy jest tam woda lub lądy czy jaki jest skład atmosfery. Ponadto obecność czerwonego karła nie jest zbyt optymistyczną informacją, bo tego typu gwiazdy bywają burzliwe i wykazują się dużą aktywnością, a ta z pewnością nie służy pobliskim planetom.



