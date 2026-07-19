Ziemia 2.0? Odkryto atmosferę na planecie skalistej w ekosferze gwiazdy

W skrócie Astronomowie odkryli atmosferę wokół skalistej egzoplanety LHS 1140 b, co jest pierwszym takim przypadkiem dla świata znajdującego się w ekosferze gwiazdy.

Obiekt LHS 1140 b jest około 1,7 raza większy od Ziemi, znajduje się 48 lat świetlnych od nas i otrzymuje ilość energii sprzyjającą występowaniu wody w stanie ciekłym.

W atmosferze egzoplanety wykryto hel, co stanowi istotny krok w badaniach nad warunkami do zamieszkania i poszukiwaniami życia poza Układem Słonecznym.

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Ziemia 2.0 poszukiwana jest przez astronomów od dawna. Do tej pory odkryto ponad 6 tys. egzoplanet, ale zdecydowana większość z nich to światy, które z pewnością nie nadają się do zamieszkania. Wśród nich może być jednak kilka perełek i jedną z nich jest planeta skalista o nazwie LHS 1140 b.

Planeta skalista LHS 1140 b ma atmosferę i znajduje się w ekosferze gwiazdy

LHS 1140 b to planeta skalista, która znajduje się zaledwie 48 lat świetlnych od nas. Astronomowie dokonali przełomowego odkrycia na tym świecie i nie kryją podekscytowania. Egzoplaneta ma atmosferę, w której występuje hel.

To pierwsza planeta skalista w ekosferze gwiazdy, na której udało się bezpośrednio wykryć atmosferę. LHS 1140 b to z pewnością wyjątkowy świat, któremu warto przyjrzeć się dokładniej.

Wykryliśmy bezpośrednio hel obecny w samej atmosferze i jest to pierwsze bezpośrednie odkrycie w przypadku jakiejkolwiek skalistej egzoplanety, co jest naprawdę ekscytujące…

"… a do tego dochodzi fakt, że znajduje się ona w strefie nadającej się do zamieszkania, co jest niezwykle ekscytujące dla astrobiologii, możliwości zamieszkania i poszukiwań życia" - dodaje Collin Cherubim.

Czy egzoplaneta LHS 1140 b jest poszukiwaną Ziemią 2.0?

Odpowiedź na to pytanie nie jest na razie znana, ale LHS 1140 b z pewnością ma potencjał. Planeta skalista została odkryta w 2017 r. przez zespół kierowany przez astronoma Jasona Dittmanna, który jest współautorem nowego badania.

Świat jest około 1,7 razy większy od Ziemi i znajduje się w ekosferze własnej gwiazdy, a więc teoretycznie istnieją tam warunki do występowania wody w stanie ciekłym.

Powoli zmniejszamy różnicę i sprawdzamy te kryteria… znajdujemy planetę skalistą, planetę o odpowiedniej temperaturze, a teraz… w końcu znaleźliśmy taką, która ma atmosferę

Potencjalna "Ziemia 2.0" ma prawdopodobnie wodę i krąży w pobliżu czerwonego karła, a więc gwiazdy mniejszej niż Słońce, ale znajduje się bliżej niego. To sprawia, że otrzymuje podobną ilość energii co nasz świat. Oczywiście potrzebne są dalsze badania, a te są ograniczone z powodu istniejących możliwości.



