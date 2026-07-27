Ziemia i Księżyc na zdjęciach z ESCAPADE. Sondy NASA polecą na Marsa

W skrócie Bliźniacze sondy ESCAPADE, zmierzające w stronę Marsa, wykonały zdjęcia Ziemi i Księżyca w świetle widzialnym oraz w podczerwieni termicznej.

Fotografie powstały 3 lipca 2026 roku, gdy statki znajdowały się setki tysięcy kilometrów od Ziemi i Księżyca, służąc jako test kalibracji instrumentów.

Misja NASA ma na celu zbadanie wpływu wiatru słonecznego na atmosferę Marsa, a statki mają dotrzeć do Czerwonej Planety we wrześniu 2027 roku.

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NASA wystrzeliła w kosmos bliźniacze sondy ESCAPADE jesienią zeszłego roku. Statki znajdują się na razie jeszcze dosyć niedaleko nas. Amerykańska agencja udostępniła dwa nowe zdjęcia przechwycone przez jedną z sond, na których możemy zobaczyć Ziemię oraz Księżyc.

Sonda ESCAPADE uchwyciła na zdjęciach Ziemię i Księżyc

Zdjęcia udostępnione przez NASA zostały przechwycone przez jedną z sond kosmicznych misji ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) 3 lipca br. W tym czasie statek znajdował się 584,6 tys. km od Ziemi i 186,1 tys. km od Księżyca.

Na zdjęciach wygląda to tak, jakby Księżyc był naprawdę duży i był blisko Ziemi. W rzeczywistości jest to efekt wspomnianych odległości oraz ułożenia dwóch ciał niebieskich względem siebie. Pierwszy obraz prezentuje oba obiekty w świetle widzialnym.

Ziemia i Księżyc na zdjęciu z sondy ESCAPADE w świetle widzialnym. NASA/UCB-SSL/NAU-Radiant/Lucint NASA

Zdjęcie wykonane w świetle widzialnym, przy jedynie częściowym oświetleniu Ziemi i Księżyca przez Słońce, przedstawia oba ciała niebieskie jako sierpy, z zaledwie około 8 proc. powierzchni każdego z nich oświetlonych przez Słońce

Druga fotografia prezentuje Ziemię i Księżyc w podczerwieni termicznej. W tym przypadku zacieniona półkula planety oświetlona jest własnym ciepłem z powierzchni oraz atmosfery. Srebrny Glob bez odpowiedniej izolacji jest znacznie chłodniejszy.

Ziemia i Księżyc na zdjęciu z sondy ESCAPADE w podczerwieni termicznej. NASA/UCB-SSL/NAU-Radiant/Lucint NASA

Sondy kosmiczne NASA z misji ESCAPADE polecą badać Marsa

Start misji odbył się w listopadzie 2025 r. Bliźniacze sondy kosmiczne zostały zbudowane przez Rocket Lab i obecnie na orbicie krążącej wokół punktu Lagrange'a 2, czyli miejsca oddalonego od naszej planety o około 1,5 mln km. W listopadzie mają wykorzystać asystę grawitacyjną Ziemi i następnie skierują się na Marsa.

Sondy kosmiczne ESCAPADE mają dolecieć do Marsa we wrześniu 2027 r. Celem misji jest m.in. zbadanie jak wiatr słoneczny oddziałuje na atmosferę Czerwonej Planety oraz jej otoczenie. Omawiane wyżej zdjęcia były próbą instrumentów, które potem zostaną wykorzystane w dalszych badaniach.

Jesteśmy podekscytowani, że ESCAPADE mógł obsłużyć te doskonałe kamery przystosowane do pracy w kosmosie, które będą poszukiwać widocznej marsjańskiej zorzy polarnej i badać właściwości termiczne powierzchni i atmosfery Marsa

"Ponieważ Ziemia i Księżyc są dobrze znanymi celami, ich obrazowanie stanowi ważną kontrolę kalibracji dla kamer ESCAPADE" - dodał Rob Lillis. Warto dodać, że finansowanie misji jest realizowane przez Dział Heliofizyki NASA i stanowi część programu Small Innovative Missions for Planetary Exploration.



