Ziemia nie porusza się wokół Słońca po idealnie okrągłej orbicie. W rzeczywistości ma ona postać elipsy. To oznacza, że odległość względem gwiazdy Układu Słonecznego w ciągu roku ulega zmianie. Dziś (3 stycznia) świat znajduje się rekordowo blisko i osiągnął tak zwane peryhelium.

Ziemia osiągnęła peryhelium i jest najbliżej Słońca

3 stycznia Ziemia znajduje się najbliżej Słońca w całym 2026 r. Peryhelium następuje o godzinie 18:15 czasu w Polsce. W tym momencie naszą planetę od gwiazdy Układu Słonecznego dzieli 147253054 kilometrów i za chwilę będzie to coraz większa odległość, która będzie rosła do początku lipca, czyli aphelium. Wtedy będą to około 152 mln kilometry.

Średnia odległość Ziemi od Słońca określana jest jedną jednostką astronomiczną. To około 149,5 mln kilometrów. Różnica w odległości planety od gwiazdy w ciągu roku waha się w przedziale około 5 mln kilometrów. Ponadto podczas peryhelium Ziemia porusza się najszybciej, bo z prędkością około 30,29 km/s (ponad 109 tys. km/h). Przy aphelium spada do około 29,29 km/s.

Prawa ruchu Ziemi zostały już sformułowane już w XVII w. przez Johannesa Keplera. Bazując na różnych obserwacjach astronom dostrzegł, że planety nie poruszają się po idealnie okrągłych orbitach i są one eliptyczne.

Ziemia blisko Słońca, to dlaczego jest zima?

Sporo osób zastanawia się nad tym, dlaczego jest tak zimno, skoro Ziemia jest 3 stycznia najbliżej Słońca? Pory roku nie wynikają z ruchu obrotowego wokół gwiazdy, a nachylenia osi Ziemi. Obecnie biegun północy naszego świata jest nachylony dalej do Słońca.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej na półkuli południowej Ziemi, gdzie obecnie trwa lato. W trakcie zimy kąt padania promieni słonecznych jest mniejszy i to sprawia, że dni są krótkie. Ma to wpływ na wychłodzenie naszej części świata. Nawet mimo osiągnięcia przez planetę peryhelium.

Księżyc również ma zmienną odległość względem Ziemi

Warto dodać, że Księżyc również nie porusza się wokół Ziemi po idealnie okrągłej orbicie i odległość Srebrnego Globu także ulega zmianom. Średnio jest to 384,4 tys. kilometra od planety. Podczas perygeum zbliża się na odległość około 363,3 tys. kilometra. W apogeum jest to 405,5 tys. kilometra.

Ponadto Księżyc każdego roku nieznacznie oddala się od Ziemi. Naukowcy wyliczyli, że w skali 12 miesięcy Srebrny Glob "ucieka" od nas średnio o 3,8 centymetra.

