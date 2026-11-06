Ziemia ma nowy miniksiężyc. Zostanie z nami do początku 2027 roku

W skrócie Ziemia zyskała nowego towarzysza w postaci mini-księżyca o nazwie 2026 QQ8, który został przechwycony przez grawitację naszej planety już w kwietniu br.

Obiekt 2026 QQ8 ma około 2 metrów średnicy i pozostanie na orbicie Ziemi do stycznia 2027 roku, towarzysząc nam również podczas świąt Bożego Narodzenia.

Naukowcy szacują, że wokół naszej planety może w danej chwili krążyć nawet do sześciu niewielkich satelitów, z których wiele to odłamki Srebrnego Globu.

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Ziemia ma jeden Księżyc, ale w rzeczywistości co jakiś czas przechwytuje mniejsze obiekty. Te następnie zostają tzw. miniksiężycami, które orbitują w pobliżu naszej planety przez jakiś czas. Nie inaczej jest w przypadku obiektu sklasyfikowanego pod nazwą 2026 QQ8.

2026 QQ8 to nowy miniksiężyc Ziemi

2026 QQ8 to niewielka skała kosmiczna, którą po raz pierwszy zaobserwowano w sierpniu 2026 r. Obiekt wszedł na orbitę Ziemi nieco wcześniej. Nastąpiło to w kwietniu br.

Nowy miniksiężyc został oficjalnie potwierdzony pod koniec października przez Minor Planet Center, jednostkę działającą w ramach Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

Uczeni odtworzyli trajektorię lotu 2026 QQ8 i ustalili, że pełny obieg wokół Słońca zajmuje mu 359 dni, czyli około 0,98 roku ziemskiego. Obiekt w tym czasie zbliża się do Ziemi raz na dekadę. Tym razem jednak znalazł się na tyle blisko, że został przechwycony przez grawitację naszej planety i pozostanie z nami jeszcze przez jakiś czas.

Nowy miniksiężyc jest bardzo niewielki. Jego średnicę szacuje się na zaledwie około 2 metrów. To mała skała kosmiczna, która po wejściu w atmosferę Ziemi najpewniej uległaby całkowitemu spaleniu.

Nowy miniksiężyc Ziemi zostanie z nami do początku 2027 roku

Uczeni oszacowali, że obiekt zbliży się do naszej planety na odległość około 568 tys. kilometrów. Dla porównania Srebrny Glob znajduje się średnio około 384 tys. kilometrów od Ziemi.

Nowy miniksiężyc ma z nami pozostać jeszcze przez co najmniej kilka tygodni. Będzie nam towarzyszyć również w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Obecne położenie powinien utracić w styczniu 2027 r.

2026 QQ8 choć jest niewielki, to jak na miniksiężyc i tak jest większy od średniej dla tego typu obiektów, która wynosi około 75 centymetrów. Ciekawostką jest to, że rozmiar ma tu duże znaczenie. Symulacje naukowców pokazują, że skała wielkości około 3 metrów mogłaby zostać naturalnym satelitą Ziemi nawet przez około 10-20 lat.

Miniksiężyce Ziemi to nic nowego, bo takie zjawiska miały już miejsce w przeszłości. Symulacje zakładają, że w danej chwili planeta może mieć nawet do sześciu niewielkich satelitów, które w dużym stopniu są w rzeczywistości odłamkami Srebrnego Globu.