17 lutego nastąpiło obrączkowe zaćmienie Słońca, które to tym razem było widoczne jedynie z regionu Antarktydy. W sieci udostępniono spektakularne zdjęcia satelitarne Ziemi, które przechwyciły satelity znajdujące się na orbicie.

Ziemia w trakcie zaćmienia Słońca na zdjęciach z satelity

W trakcie zjawiska cień rzucany przez Księżyc pada bezpośrednio na wybrane regiony Ziemi. Tym razem były to okolice Antarktydy, gdzie za dnia zrobiło się ciemno. Na ten region zostały skierowane różne satelity, w tym statki Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (Eumetsat), które wykonały serię zdjęć.

Na obrazach z satelity możemy zobaczyć, jak ogromny cień rzucany przez Księżyc podczas ostatniego zaćmienia Słońca przesuwa się po powierzchni Ziemi. Wygląda na to naprawdę spektakularnie.

Ogromny cień Księżyca został również dostrzeżony przez południowokoreańskiego satelitę meteorologicznego GEO-KOMPSAT-2A z jego pozycji 36 tys. km nad powierzchnią Ziemi z orbity geostacjonarnej.

Obrączkowe zaćmienie Słońca widoczne dla nielicznych

Ostatnie obrączkowe zaćmienie Słońca było widoczne dla bardzo nielicznych. Mogli je oglądać członkowie załóg stacji badawczych w pasie Antarktydy o szerokości 616 kilometrów. Na szczęście zbliżają się kolejne zjawiska.

Druga część nastąpi 3 marca, kiedy to nasza planeta znajdzie się między Słońcem a Srebrnym Globem. Wtedy wystąpi pełnia "krwawego Księżyca". Kolejne zaćmienie Słońca będzie widoczne w Europie 12 sierpnia, kiedy to część naszego kontynentu utonie w mroku.

Zjawisko będzie można podziwiać latem w Hiszpanii, Portugalii, Grenlandii oraz Islandii. W wielu innych regionach pojawi się częściowe zaćmienie Słońca. Najlepsze warunki do obserwacji będą w pobliżu hiszpańskich miejscowości A Coruña i Lugo, gdzie potrwa 1 minutę i 51 sekund.

Kolejna okazja nadarzy się dopiero 2 sierpnia 2027 r., kiedy to zaćmienie Słońca będzie dłuższe, ale tym razem widoczne w szczególności z Afryki Północnej, ale też najbardziej wysuniętych na południe obszarów Hiszpanii.

