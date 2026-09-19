W skrócie Analiza danych wykazała, że okolice biegunów Ziemi unoszą się coraz szybciej, podczas gdy obszary równikowe obniżają się.

Topnienie lodu na Grenlandii i Antarktydzie powoduje przemieszczenie masy, co prowadzi do zjawiska ruchów izostatycznych i zmiany kształtu skalistej powierzchni planety.

Ziemia staje się fizycznie mniej spłaszczona, jednak jej grawitacyjny kształt określany przez geoidę ulega spłaszczeniu na skutek zmiany rozmieszczenia mas wody w oceanach.

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Ziemia nie jest idealną kulą. I mimo upływu czasu nie pozostaje wciąż taka sama. Skalista powierzchnia powoli, ale cały czas się odkształca. Planeta może jednocześnie stawać się mniej spłaszczona, podczas gdy jej kształt grawitacyjny robi się... bardziej spłaszczony. Już tłumaczę.

Ziemia powoli zmienia swój kształt

Ziemia jest lekko spłaszczona przy biegunach i wybrzuszona w okolicach równika. To jeden ze skutków ruchu obrotowego, czego zresztą każdy z nas uczył się na lekcjach geografii (elipsoida obrotowa).

Geolog dr Christopher Kotsakis z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach przeanalizował dane z sieci stacji GNSS, pozwalających śledzić ruchy powierzchni Ziemi. Obserwacje z lat 1997-2015 pokazały, że okolice biegunów coraz szybciej się unoszą. Pod koniec lat 90. było to około 0,5 mm rocznie, a w 2015 roku już około 1 mm.

W tym samym czasie obszary w pobliżu równika coraz szybciej się obniżały. W efekcie skalista część planety stawała się nieco mniej spłaszczona.

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Topnienie lodu przesuwa masę Ziemi

Jednym z ważnych czynników może być topnienie lodu na Grenlandii i Antarktydzie. Kiedy ogromna masa lodu znika, podłoże, które było nią obciążone, zaczyna się unosić. To trochę jak powolne odbijanie się powierzchni (np. gąbki) po zdjęciu ciężaru. Ma to swoją nazwę - ruchy izostatyczne.

Czy wiesz, że… ruchy izostatyczne występują również w Polsce?

Północna część naszego kraju powoli, ale nieustannie unosi się do góry. Jest to efekt powracania skorupy ziemskiej do równowagi po ustąpieniu ciężkiego lądolodu po ostatnim zlodowaceniu, który wciskał ten obszar w głąb płaszcza Ziemi. W efekcie polskie wybrzeże Bałtyku podnosi się obecnie w tempie od ok. 0,5 do 2 mm rocznie.

Woda z topniejącego lodu trafia do oceanów. Masa, która wcześniej znajdowała się przy biegunach, zostaje rozprowadzona na niższych szerokościach geograficznych. Dno oceaniczne jest przez to dodatkowo obciążane i może się uginać.

Naukowcy obserwują te przemieszczenia za pomocą geoidy. Najprościej mówiąc, geoida pokazuje, jak wyglądałaby powierzchnia Ziemi, gdybyśmy patrzyli na nią przez pryzmat jej pola grawitacyjnego. W tym przypadku, jak widać poniżej, nie jest idealną kulą, ani nawet spłaszczoną kulą. Przypomina nieco... nierównego ziemniaka.

Geoida International Centre for Global Earth Models (ICGEM)/CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en) Wikimedia Commons

Właśnie tutaj pojawia się pozorna sprzeczność

Skalista Ziemia staje się mniej spłaszczona, czyli ta elipsoida obrotowa (nasze obrócone na bok jajo) staje się bardziej kulą. Natomiast geoida zachowuje się odwrotnie - staje się bardziej spłaszczona (patrz te wybrzuszenia na grafice powyżej).

Nie ma w tym prawdziwego paradoksu. Kształt powierzchni zależy od zachowania skorupy, natomiast grawitacja reaguje przede wszystkim na rozmieszczenie masy. Przesunięcie wody z okolic biegunów w stronę niższych szerokości geograficznych zmienia więc geoidę inaczej niż skalistą powierzchnię.

- Nasze wyniki wskazują na przyspieszenie unoszenia się obszarów polarnych, któremu towarzyszy porównywalny wzrost tempa obniżania się obszarów równikowych. Oznacza to, że ogólny kształt stałej Ziemi staje się nieco mniej spłaszczony - napisał dr Kotsakis.

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Journal of Geophysical Research: Solid Earth.



