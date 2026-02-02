NASA szykuje się do najważniejszej misji w kosmos w 2026 r. Jest nią Artemis 2, czyli pierwszy lot załogowy w kierunku Księżyca od ponad 50 lat. Agencja planowała start najwcześniej na 6 lutego. Jednak plany zostały pokrzyżowane przez zimę.

NASA przełożyła ważny test rakiety SLS przed misją na Księżyc

Stany Zjednoczone również borykają się z zimą i choć na Florydzie nie ma siarczystych mrozów, tak warunki pogodowe są niesprzyjające. Z tego powodu NASA przełożyła rozpoczęcie testu tankowania rakiety. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to próba o nazwie Wet Dress Rehearsal (WDR) rozpocznie się 2 lutego. Ta zmiana wpłynęła już na harmonogram startu.

Z powodu przełożenia testu tankowania SLS NASA musiała zrezygnować z dwóch pierwotnych dat startu, którymi były 6 i 7 lutego. Kiedy więc astronauci polecą w kierunku Księżyca?

Kiedy start misji Artemis 2 na Księżyc?

Na szczęście NASA ma jeszcze zapasowe terminy. Najbliższym realnym jest 8 lutego. Agencja w tym miesiącu ma jeszcze dwa dodatkowe terminy. To 10 i 11 lutego. Jeśli jednak nie uda się rozpocząć misji Artemis 2 w żadnym z nich, to kolejna okazja nadarzy się dopiero w marcu.

Najpierw jednak NASA musi przeprowadzić wspomniany test WDR. Rakieta zostanie zatankowana i zostaną sprawdzone wszystkie systemy przed symulowanym startem. Całość potrwa około dwóch dni i zostanie przerwana przed momentem uruchomienia silników.

Rakieta SLS została przetransportowana na stanowisko startowe w połowie stycznia. NASA/X NASA

Agencja nie chce powtórki z katastrofy jednego z promów kosmicznych sprzed kilkudziesięciu lat. Dlatego wszystko musi zostać dokładnie sprawdzone. Zdrowie i życie astronautów są priorytetami.

Misja Artemis 2 na Księżyc potrwa około 10 dni

Start rakiety SLS z kapsułą Orion to dopiero początek misji Artemis 2, która ma potrwać około 10 dni. Astronauci sprawdzą statek na orbicie okołoziemskiej. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to polecą w kierunku Srebrnego Globu, gdzie ludzie nie byli od ponad pół wieku.

Lot w kierunku Księżyca potrwa około czterech dni. Następnie załoga okrąży Srebrny Glob i wróci na Ziemię. Lądowanie nie jest w planach misji. Udział bierze trzech astronautów NASA - Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch oraz przedstawiciel Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej Jeremy Hansen.

Obecnie załoga przebywa na obowiązkowej kwarantannie w Houston. NASA przetransportuje ją na Florydę dopiero w momencie, gdy planowany termin startu będzie pewny.

