Zmiany klimatyczne spowalniają obrót Ziemi. Takiego tempa nie było od milionów lat

Karol Kubak

Najnowsze badania naukowców z Austrii i Szwajcarii wykazały, że współczesne zmiany klimatyczne wpływają na tempo obrotu Ziemi, powodując jego spowolnienie. Proces ten jest obecnie najszybszy od milionów lat.

Wirująca Ziemia z rozmytymi kontynentami, żółty łuk podziałki wskazujący oś obrotu na ciemnym tle.
Szybkość obrotu Ziemi spada123RF/PICSEL

Doba wydaje się czymś oczywistym: 24 godziny, z niewielkimi zmianami, które dodają nam jeden dzień raz na cztery lata. W rzeczywistości długość dnia na Ziemi nie jest stała i zmienia się pod wpływem wielu procesów - od oddziaływania grawitacyjnego Księżyca po zjawiska zachodzące we wnętrzu planety i w atmosferze. Teraz naukowcy pokazują coś jeszcze bardziej zaskakującego. Współczesne zmiany klimatyczne sprawiają, że Ziemia obraca się coraz wolniej, a tempo tego procesu jest największe od co najmniej 3,6 mln lat.

Do takich wniosków doszedł zespół badaczy z Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz ETH Zurich. Wyniki opublikowano na łamach Journal of Geophysical Research: Solid Earth. Naukowcy wyliczyli, że w latach 2000-2020 długość dnia rosła w tempie około 1,33 milisekundy na stulecie, a więc szybciej niż w jakimkolwiek znanym okresie ostatnich milionów lat.

Ziemia jak łyżwiarka figurowa

Kluczowym mechanizmem jest topnienie lodowców i lądolodów. Wraz ze wzrostem poziomu mórz masa wody na planecie ulega redystrybucji, co wpływa na dynamikę obrotu Ziemi.

- Przyspieszone topnienie polarnych lądolodów i lodowców górskich w XXI wieku podnosi poziom mórz, co spowalnia obrót Ziemi i w konsekwencji wydłuża dzień. Podobnie jak łyżwiarka figurowa, która obraca się wolniej, gdy rozkłada ręce, a szybciej, gdy trzyma je blisko ciała - jak wyjaśnia autor badań, dr Mostafa Kiani Shahvandi z Uniwersytetu Wiedeńskiego:

Mikroskopijne skamieniałości zapisują historię

Aby sprawdzić, czy podobne epizody zdarzały się w przeszłości, badacze sięgnęli po nietypowe źródło danych - skamieniałości jednokomórkowych organizmów morskich zwanych otwornicami bentonicznymi. Ich chemiczny skład pozwala odtworzyć dawne zmiany poziomu mórz, a na tej podstawie również tempo zmian długości dnia.

Na podstawie składu chemicznego skamieniałości otwornic możemy wnioskować o wahaniach poziomu morza, a następnie matematycznie wyprowadzić odpowiadające im zmiany długości dnia.
wyjaśnia dr Kiani Shahvandi

Zespół wykorzystał także model głębokiego uczenia uwzględniający prawa fizyki, co pozwoliło lepiej poradzić sobie z dużą niepewnością danych paleoklimatycznych.

Zobacz również:

Dziura grawitacyjna na Antarktydzie to największa taka anomalia na świecie. Przyciąganie ziemskie jest tu słabsze
Nauka

Dziura grawitacyjna pod Antarktydą. Największa anomalia coraz silniejsza

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski

Najszybsze zmiany od późnego pliocenu

Analiza pokazała, że choć w czwartorzędzie wzrost i topnienie wielkich lądolodów wielokrotnie wpływały na długość dnia, obecne tempo zmian jest wyjątkowe.

- Tak szybki wzrost długości dnia oznacza, że tempo współczesnych zmian klimatu jest bezprecedensowe co najmniej od późnego pliocenu, czyli od około 3,6 miliona lat. Obecne przyspieszenie można więc w dużej mierze przypisać wpływowi człowieka - podkreśla prof. Benedikt Soja, geodeta z ETH Zurich.

Zmiany są mikroskopijne, liczone w milisekundach. Jednak dla systemów wymagających absolutnej precyzji, takich jak nawigacja kosmiczna, nawet tak niewielkie różnice mogą mieć znaczenie. A według naukowców pod koniec XXI wieku wpływ klimatu na długość dnia może być jeszcze silniejszy niż oddziaływanie Księżyca.

Źródło: ETH Zurich
Publikacja: Mostafa Kiani Shahvandi et al, Climate‐Induced Length of Day Variations Since the Late Pliocene, Journal of Geophysical Research: Solid Earth (2026). DOI: 10.1029/2025jb032161

Naukowcy odkryli sekret koni. Potrafią gwizdać… krtanią© 2026 Associated Press
